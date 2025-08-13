Suspeito de matar gari está preso com o filho que esganou a mãe professora

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes na segunda-feira (11/8), em Belo Horizonte, deu entrada no Presídio de Caeté, na noite desta quarta-feira (13/8). A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A unidade prisional é a mesma para onde foi encaminhado Matteos França Campos, de 32 anos, suspeito de matar a própria mãe e professora Soraya Tatiana Bonfim, no mês de julho.

O suspeito foi preso em uma academia de ginástica oito horas após o crime. Ele foi levado para o Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Renê teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A audiência de custódia foi realizada na manhã desta quarta.

Na terça (12/8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) entrou com o pedido de segredo de Justiça para o Auto de Prisão em Flagrante (APF), mas o juiz Leonardo Damasceno, da Central de Audiência de Custódia (CEAC/BH), não acolheu a solicitação pois a publicação dos atos processuais é a regra, assegurada pela Constituição Federal. Conforme o art. 5°, inciso LX, a lei só poderia restringir tal publicidade se a defesa da intimidade ou o interesse social o exigissem.

De acordo com a decisão judicial, a prisão preventiva do réu é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade do crime é o modus operandi utilizado. Isso porque, segundo a ata da audiência, o crime foi cometido "em plena luz do dia, por motivo fútil, uma aparente irritação decorrente de uma breve interrupção no trânsito".

Transferência

Ainda na noite de segunda, o suspeito foi transferido, para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional da Gameleira (Ceresp Gameleira). Segundo a Sejusp, Renê da Silva Nogueira Júnior foi admitido nesta noite no Presídio de Caeté, onde segue à disposição da Justiça.

O presídio é o mesmo onde foi levado o filho suspeito de matar a própria mãe após uma briga por dívida de jogo. Soraya Tatiana Bonfim França foi encontrada morta, embaixo de um viaduto no Bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, na Região Metropolitana.

Quem é o suspeito de matar gari?

Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, vice-presidente de uma empresa de alimentos, é o principal suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, no bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele foi desligado da empresa no dia seguinte à repercussão do crime.





Em seu perfil do Instagram, que foi desativado poucas horas após a prisão, ele se descrevia, em inglês, como "cristão, esposo, pai e patriota".

No próprio perfil profissional, se define como “líder, com boa capacidade de comunicação e motivação de equipes diretas e indiretas, com prática no acompanhamento e desenvolvimento de profissionais”. Ele ainda se apresenta como um profissional com “excelente capacidade de negociação e de construir relacionamento por meio de engajamento, resolução de problemas e comunicação eficaz”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Renê possui formação em Administração e Marketing pela PUC-Rio e Universidade Estácio de Sá. Também é detentor de dois MBAs: um em Gestão de Projetos, pelo Ibmec, e outro em Bens de Varejo e Consumo, pela USP.

*Estagiárias sob a supervisão do subeditor Humberto Santos