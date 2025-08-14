Dupla de assaltantes morre em confronto com a polícia no Centro-Sul de BH

Dois suspeitos, ainda não identificados, morreram alvejados em um confronto com a polícia depois de serem flagrados assaltando um motociclista na Rodovia MGC-356, na altura do Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (14/8).

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura do Tático Móvel percorria a rodovia no sentido Nova Lima (MG) quando os militares depararam com um roubo em andamento, em frente ao Ponteio Lar Shopping.

Os suspeitos perceberam a presença policial e atiraram contra os militares. Informações preliminares indicam que os militares revidaram os tiros, de maneira a preservar a vida da guarnição, e os dois assaltantes foram alvejados.

Segundo a PM, eles foram socorridos ao Hospital João XXIII, mas morreram. O detalhamento dos ferimentos deles ainda não foi divulgado.

A moto da vítima foi recuperada e a moto que os suspeitos utilizavam no momento do assalto foi recolhida. O segundo veículo estava com a placa clonada e foi removida ao pátio.

A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização