Técnico de enfermagem é indiciado por não perceber parada cardíaca

Um técnico de enfermagem foi indiciado por lesão corporal pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) depois de um descuido com uma paciente de 31 anos após uma cirurgia ortognática. A paciente sofreu uma parada cardíaca, não recebeu cuidados imediatos e sofreu sequelas.

O caso aconteceu em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, em março de 2023. As investigações foram concluídas na última semana e divulgadas pela corporação nessa segunda-feira (18/8).

De acordo com a polícia, a cirurgia foi bem-sucedida e a paciente foi encaminhada ao quarto, sob os cuidados do técnico de enfermagem. Porém, durante o trajeto que durou cerca de 17 minutos, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A investigação da 1ª Delegacia de Polícia Civil indica que a vítima não recebeu a atenção e as intervenções adequadas durante o quadro, medidas tomadas apenas quando ela chegou ao quarto de internação e outro profissional percebeu a situação.

A paciente foi submetida a procedimentos de socorro, recuperou a consciência, mas sofreu sequelas neurológicas graves atribuídas ao tempo prolongado da parada cardiorrespiratória.

Para o delegado responsável pelo caso, Luciano Vidal, a conclusão do inquérito deixa claro que “houve falha técnica na condução da paciente, configurando crime previsto em lei”. O técnico de enfermagem foi indiciado por lesão corporal culposa, quando não há intenção, como resultado de negligência, imprudência ou imperícia.