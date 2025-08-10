Empresário que socou mulher em elevador é indiciado por lesão corporal

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

O empresário Kleber Lúcio Borges, de 55 anos, preso por espancar a companheira com socos e cotoveladas dentro do elevador de um prédio no Guará 2, Distrito Federal, foi indiciado por lesão corporal qualificada, e não por tentativa de feminicídio, como o caso chegou a ser registrado inicialmente.

De acordo com o delegado Marcos Loures da 4ª DP (Guará), responsável pelas investigações, a decisão de não indiciar Kleber por tentativa de feminicídio foi baseada na análise minuciosa do caso.

Loures citou diferenças em relação a um crime semelhante ocorrido em Natal, no qual a vítima recebeu 61 socos no rosto mesmo após cair, e o autor foi indiciado por tentativa de feminicídio. “Apesar da brutalidade, aqui a quantidade de golpes foi menor, houve pausas entre as agressões, ele não prosseguiu após a vítima cair, e, embora tivesse uma arma de fogo em casa, muito próxima do elevador, não a utilizou. Esses elementos indicam que não havia intenção de matar”, afirmou.

Além de lesão corporal qualificada, o empresário do ramo de móveis vai responder, também, por posse ilegal de arma de fogo, crimes que somam pena de até oito anos de prisão. As apurações, no entanto, continuam, e ele também poderá responder por violência psicológica.

O delegado destacou que sua decisão buscou garantir a proteção da vítima sem comprometer a credibilidade da investigação. “Se eu o indiciasse por tentativa de feminicídio sem base jurídica sólida, o trabalho perderia força diante do Ministério Público e do Judiciário, e provavelmente não conseguiríamos o mandado de prisão. Meu papel não é defender o suspeito, mas também não é imputar a ele algo que não fez”, disse.

Loures reforçou que o indiciamento é provisório e não vincula o Ministério Público, que poderá oferecer denúncia por tentativa de feminicídio caso entenda que há elementos para isso. O juiz julgará com base na denúncia apresentada pelo MP, e não no indiciamento policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No hospital, a vítima foi ouvida de forma “informal” e confirmou as agressões, mas afirmou não querer medidas protetivas. Em casos assim, a lei determina que a ação penal seja pública incondicionada, ou seja, mesmo sem registro formal de denúncia, o processo segue normalmente. Na residência do acusado, os agentes encontraram 500 munições e duas armas de fogo.