Mensagens para o dia dos pais: confira as frases mais bonitas

O Dia dos Pais é comemorado em diversas partes do mundo e representa um momento especial para reconhecer o papel fundamental dos pais na vida de seus filhos. Mais do que uma simples homenagem, a data é uma oportunidade para expressar gratidão e fortalecer os laços familiares por meio de gestos e palavras.

Embora cada país celebre em datas diferentes, o significado é o mesmo: valorizar o esforço, a dedicação e o amor incondicional dos pais. Presentes simbólicos, mensagens personalizadas e publicações nas redes sociais são formas populares de celebrar.

Como surgiu o Dia dos Pais?

A origem moderna remonta aos Estados Unidos, no início do século XX. A celebração ganhou força graças a Sonora Smart Dodd, que quis homenagear seu pai, um veterano de guerra que criou seis filhos sozinho. Inspirada pelo Dia das Mães, a data se espalhou e foi oficializada em diversos países.

Pavel Durov, fundador do Telegram, declarou à revista francesa Le Point que sua fortuna será dividida igualmente entre seus mais de 100 filhos. Steve Jennings/Wikimédia Commons Estima-se que o patrimônio de Durov esteja avaliado em US$ 13,9 bilhões (aproximadamente R$ 76 bilhões de reais, na cotação atual). Alexander Grey Unsplash Dos seus 100 filhos, apenas seis são reconhecidos oficialmente; os demais foram concebidos por doação de esperma. Steve Jennings/Wikimédia Commons Ele afirmou que os herdeiros só terão acesso à herança após 30 anos, para que desenvolvam autonomia. Reprodução do Instagram @durov "Quero que eles vivam como pessoas normais, se desenvolvam sozinhos, aprendam a confiar em si mesmos, sejam capazes de criar, não dependam de uma conta bancária", afirmou o bilionário. Reprodução do Youtube Nascido na Rússia, Durov vive em Dubai e tem cidadanias francesa e dos Emirados Árabes Unidos. Reprodução do Instagram @durov "Eles são todos meus filhos e todos terão os mesmos direitos! Não quero que eles se separem depois da minha morte", declarou à revista francesa. Reprodução do Youtube O Telegram, aplicativo com mais de 1 bilhão de usuários, enfrenta críticas por conta de sua moderação frágil de conteúdo extremista e ilegal. Flickr No Brasil, o app já foi suspenso duas vezes por descumprir ordens judiciais. Flickr - Yuri Samoilov Na França, Durov foi acusado de não combater crimes como tráfico de drogas e abuso infantil. Reprodução do Youtube Ele negou as acusações e as chamou de "totalmente absurdas". Reprodução do Instagram @durov "Só porque os criminosos usam nosso serviço de mensagens, entre muitos outros, não faz com que aqueles que o administram sejam criminosos", comentou. Reprodução do Instagram @durov Criado por ele em 2013 após sua saída da rede social russa VKontakte, o Telegram é conhecido pelo foco em privacidade. Flickr Críticos apontam falhas graves na moderação do Telegram, especialmente no combate a conteúdo neonazista, pedófilo e conspiratório. Lana Codes/Unsplash Frequentemente chamado de "o Mark Zuckerberg da Rússia", Pavel Durov nasceu em Leningrado (atual São Petersburgo), em 10 de outubro de 1984. Reprodução do Instagram @durov Antes de se tornar bilionário, Durov se graduou em Filologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo. Reprodução do Youtube Em 2006, fundou a VKontakte (VK) enquanto ainda estava na universidade. A plataforma se tornou rapidamente a maior rede social da Rússia. - Reprodução Rede Social Em 2014, Durov foi forÃ§ado a vender sua participaÃ§Ã£o e deixar a empresa, apÃ³s se recusar a ceder dados de usuÃ¡rios ao governo russo e se negar a banir perfis ligados Ã oposiÃ§Ã£o polÃ­tica. ReproduÃ§Ã£o do Youtube Depois de criar o Telegram, o russo já recusou diversas ofertas bilionárias para vender o mensageiro. Reprodução do Instagram @durov Voltar Próximo

Como a comemoração fortalece os laços familiares?

O Dia dos Pais é uma oportunidade de estreitar relações. Gestos simples, como um almoço especial, passeios ao ar livre ou uma conversa sincera, ajudam a reforçar o vínculo emocional entre pais e filhos.

Frases mais usadas no Dia dos Pais

As mensagens transmitidas nesta data refletem amor, respeito e gratidão. Entre as mais comuns estão:

“Obrigado por ser meu herói”

“Seu amor me moldou”

“Você é meu porto seguro”

Personalizar essas frases com memórias ou qualidades únicas do pai torna a homenagem ainda mais especial.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mensagens para o Dia dos Pais 2025