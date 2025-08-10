Assine
overlay
Início Nacional
COMEMORAÇÃO

Mensagens para o dia dos pais: confira as frases mais bonitas

Entenda como surgiu o Dia dos Pais, seu significado e confira frases curtas para celebrar a data

Publicidade
Carregando...
TU
Tupi
TU
Tupi
Repórter
10/08/2025 09:24

compartilhe

Siga no
x
Veja mensagens para homenagear os pais
Veja mensagens para homenagear os pais crédito: fizkes | Shutterstock

O Dia dos Pais é comemorado em diversas partes do mundo e representa um momento especial para reconhecer o papel fundamental dos pais na vida de seus filhos. Mais do que uma simples homenagem, a data é uma oportunidade para expressar gratidão e fortalecer os laços familiares por meio de gestos e palavras.

Embora cada país celebre em datas diferentes, o significado é o mesmo: valorizar o esforço, a dedicação e o amor incondicional dos pais. Presentes simbólicos, mensagens personalizadas e publicações nas redes sociais são formas populares de celebrar.

Leia Mais

Como surgiu o Dia dos Pais?

A origem moderna remonta aos Estados Unidos, no início do século XX. A celebração ganhou força graças a Sonora Smart Dodd, que quis homenagear seu pai, um veterano de guerra que criou seis filhos sozinho. Inspirada pelo Dia das Mães, a data se espalhou e foi oficializada em diversos países.

Pavel Durov, fundador do Telegram, declarou à revista francesa Le Point que sua fortuna será dividida igualmente entre seus mais de 100 filhos.- Steve Jennings/Wikimédia Commons
Pavel Durov, fundador do Telegram, declarou à revista francesa Le Point que sua fortuna será dividida igualmente entre seus mais de 100 filhos. Steve Jennings/Wikimédia Commons
Estima-se que o patrimônio de Durov esteja avaliado em US$ 13,9 bilhões (aproximadamente R$ 76 bilhões de reais, na cotação atual).-Alexander Grey Unsplash
Estima-se que o patrimônio de Durov esteja avaliado em US$ 13,9 bilhões (aproximadamente R$ 76 bilhões de reais, na cotação atual). Alexander Grey Unsplash
Dos seus 100 filhos, apenas seis são reconhecidos oficialmente; os demais foram concebidos por doação de esperma.- Steve Jennings/Wikimédia Commons
Dos seus 100 filhos, apenas seis são reconhecidos oficialmente; os demais foram concebidos por doação de esperma. Steve Jennings/Wikimédia Commons
Ele afirmou que os herdeiros só terão acesso à herança após 30 anos, para que desenvolvam autonomia.- Reprodução do Instagram @durov
Ele afirmou que os herdeiros só terão acesso à herança após 30 anos, para que desenvolvam autonomia. Reprodução do Instagram @durov
"Quero que eles vivam como pessoas normais, se desenvolvam sozinhos, aprendam a confiar em si mesmos, sejam capazes de criar, não dependam de uma conta bancária", afirmou o bilionário.- Reprodução do Youtube
"Quero que eles vivam como pessoas normais, se desenvolvam sozinhos, aprendam a confiar em si mesmos, sejam capazes de criar, não dependam de uma conta bancária", afirmou o bilionário. Reprodução do Youtube
Nascido na Rússia, Durov vive em Dubai e tem cidadanias francesa e dos Emirados Árabes Unidos.- Reprodução do Instagram @durov
Nascido na Rússia, Durov vive em Dubai e tem cidadanias francesa e dos Emirados Árabes Unidos. Reprodução do Instagram @durov
"Eles são todos meus filhos e todos terão os mesmos direitos! Não quero que eles se separem depois da minha morte", declarou à revista francesa.-Reprodução do Youtube
"Eles são todos meus filhos e todos terão os mesmos direitos! Não quero que eles se separem depois da minha morte", declarou à revista francesa. Reprodução do Youtube
O Telegram, aplicativo com mais de 1 bilhão de usuários, enfrenta críticas por conta de sua moderação frágil de conteúdo extremista e ilegal.-Flickr
O Telegram, aplicativo com mais de 1 bilhão de usuários, enfrenta críticas por conta de sua moderação frágil de conteúdo extremista e ilegal. Flickr
No Brasil, o app já foi suspenso duas vezes por descumprir ordens judiciais.-Flickr - Yuri Samoilov
No Brasil, o app já foi suspenso duas vezes por descumprir ordens judiciais. Flickr - Yuri Samoilov
Na França, Durov foi acusado de não combater crimes como tráfico de drogas e abuso infantil.- Reprodução do Youtube
Na França, Durov foi acusado de não combater crimes como tráfico de drogas e abuso infantil. Reprodução do Youtube
Ele negou as acusações e as chamou de "totalmente absurdas".-Reprodução do Instagram @durov
Ele negou as acusações e as chamou de "totalmente absurdas". Reprodução do Instagram @durov
"Só porque os criminosos usam nosso serviço de mensagens, entre muitos outros, não faz com que aqueles que o administram sejam criminosos", comentou.-Reprodução do Instagram @durov
"Só porque os criminosos usam nosso serviço de mensagens, entre muitos outros, não faz com que aqueles que o administram sejam criminosos", comentou. Reprodução do Instagram @durov
Criado por ele em 2013 após sua saída da rede social russa VKontakte, o Telegram é conhecido pelo foco em privacidade.-Flickr
Criado por ele em 2013 após sua saída da rede social russa VKontakte, o Telegram é conhecido pelo foco em privacidade. Flickr
Críticos apontam falhas graves na moderação do Telegram, especialmente no combate a conteúdo neonazista, pedófilo e conspiratório.-Lana Codes/Unsplash
Críticos apontam falhas graves na moderação do Telegram, especialmente no combate a conteúdo neonazista, pedófilo e conspiratório. Lana Codes/Unsplash
Frequentemente chamado de "o Mark Zuckerberg da Rússia", Pavel Durov nasceu em Leningrado (atual São Petersburgo), em 10 de outubro de 1984.-Reprodução do Instagram @durov
Frequentemente chamado de "o Mark Zuckerberg da Rússia", Pavel Durov nasceu em Leningrado (atual São Petersburgo), em 10 de outubro de 1984. Reprodução do Instagram @durov
Antes de se tornar bilionário, Durov se graduou em Filologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo.- Reprodução do Youtube
Antes de se tornar bilionário, Durov se graduou em Filologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo. Reprodução do Youtube
Em 2006, fundou a VKontakte (VK) enquanto ainda estava na universidade. A plataforma se tornou rapidamente a maior rede social da Rússia. -- Reprodução Rede Social
Em 2006, fundou a VKontakte (VK) enquanto ainda estava na universidade. A plataforma se tornou rapidamente a maior rede social da Rússia. - Reprodução Rede Social
Em 2014, Durov foi forÃ§ado a vender sua participaÃ§Ã£o e deixar a empresa, apÃ³s se recusar a ceder dados de usuÃ¡rios ao governo russo e se negar a banir perfis ligados Ã  oposiÃ§Ã£o polÃ­tica.- ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Em 2014, Durov foi forÃ§ado a vender sua participaÃ§Ã£o e deixar a empresa, apÃ³s se recusar a ceder dados de usuÃ¡rios ao governo russo e se negar a banir perfis ligados Ã  oposiÃ§Ã£o polÃ­tica. ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Depois de criar o Telegram, o russo já recusou diversas ofertas bilionárias para vender o mensageiro. -Reprodução do Instagram @durov
Depois de criar o Telegram, o russo já recusou diversas ofertas bilionárias para vender o mensageiro. Reprodução do Instagram @durov

Como a comemoração fortalece os laços familiares?

O Dia dos Pais é uma oportunidade de estreitar relações. Gestos simples, como um almoço especial, passeios ao ar livre ou uma conversa sincera, ajudam a reforçar o vínculo emocional entre pais e filhos.

Frases mais usadas no Dia dos Pais

As mensagens transmitidas nesta data refletem amor, respeito e gratidão. Entre as mais comuns estão:

  • “Obrigado por ser meu herói”
  • “Seu amor me moldou”
  • “Você é meu porto seguro”

Personalizar essas frases com memórias ou qualidades únicas do pai torna a homenagem ainda mais especial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mensagens para o Dia dos Pais 2025

  • Te amo, pai! Feliz Dia dos Pais!
  • Você é meu herói!
  • Melhor pai do mundo!
  • Gratidão por tudo, pai.
  • Que seu dia seja maravilhoso!
  • Amor que não se mede!
  • Pai, você é tudo pra mim.
  • Um exemplo de homem e de pai!
  • Amo você mais do que palavras podem dizer.
  • Que Deus te abençoe sempre.
  • Parabéns pelo seu dia!
  • Você merece todo carinho do mundo.
  • Obrigado por ser meu pai!
  • Seu amor me sustenta.
  • Meu orgulho tem nome: pai!
  • Amor eterno, pai!
  • Sua força me inspira.
  • Você é minha base.
  • Te celebro todos os dias.
  • Felicidade, saúde e muito amor no seu dia!
  • Cada abraço seu vale ouro.
  • Você é insubstituível!
  • Obrigado por tudo que fez por mim.
  • Que seu Dia dos Pais seja repleto de amor!

Tópicos relacionados:

amor brasil dia-dos-pais familia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay