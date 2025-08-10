Por que o dia dos pais é comemorado em agosto no Brasil?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No Brasil, o Dia dos Pais é celebrado no segundo domingo de agosto. A escolha foge ao padrão de mais de 70 países, como Estados Unidos, Argentina, Reino Unido e China, que comemoram a data no terceiro domingo de junho. Mas por que aqui é diferente?

Tudo começou em 1953. A primeira comemoração, chamada de “Dia do Papai”, foi anunciada no jornal O Globo no dia 1º de junho daquele ano, com destaque para atender “aos pedidos dos leitores” que queriam uma festa similar ao Dia das Mães. Em 15 de agosto, o jornal publicou uma mensagem exaltando, pela primeira vez, o reconhecimento dos filhos aos pais.

O sucesso da campanha fez a data “pegar” rapidamente e se espalhar por todo o país, ganhando o nome de Dia dos Pais. A ideia inicial era que a celebração ocorresse em 16 de agosto, alinhada ao calendário cristão, em referência a São Joaquim, pai de Maria e considerado patriarca da família. Na época, a predominância de católicos no país influenciou a escolha. Mas logo a data foi adaptada para o segundo domingo de agosto, em parte por motivos comerciais e em parte para rememorar o dia das mães.

Uma tradição mais antiga que o Brasil

Embora a versão brasileira seja recente, a ideia de homenagear pais tem registros muito mais antigos. Há cerca de 4 mil anos, na Babilônia, o jovem Elmesu, filho do rei Nabucodonosor, teria moldado um cartão em argila para presentear o pai, desejando-lhe saúde e longa vida.

Em alguns países, como Itália, Espanha e Portugal, a data se associa ao dia de São José, celebrado em 19 de março. Já outras nações seguem seus próprios calendários: nos Estados Unidos, França e Chile, por exemplo, a comemoração é no terceiro domingo de junho; na Alemanha, 39 dias após a Páscoa.

No Brasil, porém, agosto segue firme como o mês de celebrar os pais — reunindo raízes religiosas, influência do marketing e uma boa dose de tradição familiar.

Quando outros países comemoram o Dia dos Pais?

