Neste Dia dos Pais, surpreenda com receitas que unem praticidade e sofisticação, mesmo sem ser um expert na cozinha. Em apenas alguns passos, é possível preparar pratos dignos de restaurante que impressionam pelo sabor e apresentação. Comece com opções certeiras para todas as refeições do dia: café da manhã reforçado, almoço especial ou mesmo uma refeição para compartilhar em um fim de tarde recheado de afeto e sabor.

Escolha o momento ideal e a combinação perfeita de pratos para tornar a data ainda mais memorável.

Café da manhã especial

Entre as opções para o café, monte uma tábua colorida com queijos, embutidos, frutas frescas e geleias. Adicione pães artesanais ou torradas levemente tostadas e acompanhe com café coado ou suco natural.

Outra receita prática é o preparo de panquecas americanas com frutas vermelhas e mel de flor de laranjeira. Sirva com as frutas vermelhas frescas (morango, amora, framboesa), rodelas de banana e mel aromatizado. Finalize com raspas de limão para um toque de frescor.

Almoço ou jantar de Dia dos Pais com sabor de restaurante

Faça uma carne assada com crosta de alho, ervas e parmesão. A crosta fica dourada e aromática, com sabor intenso de ervas e queijo.

Ingredientes:

1,2 kg de carne (picanha, maminha ou contrafilé);

5 dentes de alho bem picados ou amassados;

2 colheres (sopa) de alecrim fresco picado;

1 colher (sopa) de tomilho fresco picado;

1 xícara (chá) de parmesão ralado grosso;

4 colheres (sopa) de azeite de oliva;

sal grosso a gosto;

pimenta-do-reino moída na hora (opcional).

Modo de preparo:

preaqueça o forno a 220°C (forno alto); prepare a crosta: em um bowl, misture o alho, alecrim, tomilho, parmesão e azeite até formar uma pasta grossa e reserve; tempere a carne com sal grosso e, se desejar, pimenta-do-reino; coloque-a em uma assadeira com a gordura virada para cima; espalhe a crosta sobre a superfície da carne, pressionando levemente para fixar; leve ao forno preaquecido por cerca de:





35 a 40 minutos para malpassada (55°C no centro da carne);

45 a 50 minutos para ao ponto (60°C);

55 a 60 minutos para bem passada (70°C).





use um termômetro culinário para maior precisão;

retire do forno e deixe a carne descansar por 10 minutos antes de fatiar; isso ajuda a manter os sucos internos e realçar o sabor.

Carne assada é a refeição perfeita para um almoço de Dia dos Pais inesquecível Freepik

Guarnições que combinam

Batatas rústicas assadas com alecrim e alho : corte as batatas em gomos, misture com azeite, alecrim fresco e dentes de alho; leve ao forno até dourar;

Legumes grelhados: abobrinha, pimentão, cebola e berinjela; grelhe em frigideira quente com um fio de azeite até ficarem marcados, mantendo a textura crocante.

Dicas para facilitar no preparo

Para montar o cardápio ideal, combine as receitas conforme o perfil do pai e o tempo disponível.

Planeje com antecedência : compre ingredientes no dia anterior e deixe guarnições pré-picadas;

Use termômetro culinário : para carnes, ajuda a acertar o ponto; leve em consideração que 55°C (malpassado), 60°C (ao ponto), 70°C (bem passado);

Aproveite o forno : asse carne e acompanhamentos ao mesmo tempo;

Finalize com capricho: ervas frescas e raspas devem ser adicionadas apenas no momento de servir.

Um café da manhã com panquecas, um almoço ou jantar com carne assada formam um roteiro completo. Cada prato contribui para transformar o Dia dos Pais em uma celebração memorável.

Mais do que seguir uma receita, cozinhar neste dia é uma forma de demonstrar carinho. Com atenção aos detalhes e escolha dos ingredientes, a refeição se torna um gesto afetuoso que fica na memória.