Vendas no Dia dos Pais demandam boa gestão de supply chain

O Dia dos Pais deve movimentar cerca de R$ 7,8 bilhões em vendas neste ano, segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Se a estimativa se concretizar, será o maior desempenho do setor para a data desde 2014, com roupas, perfumaria e cosméticos liderando a preferência de compra.

Datas comemorativas como essa trazem também um desafio para a gestão de supply chain (cadeia de suprimentos) de lojas, indústrias, distribuidoras, e-commerces e demais atividades do varejo. Eles precisam garantir que o fluxo de produtos e serviços funcione corretamente de modo a atender ao aumento do consumo, sem que haja estoque desnecessário, especialmente em um momento economicamente instável.

“A eficiência na gestão da cadeia de suprimentos tem impacto direto no faturamento em datas sazonais como o Dia dos Pais, principalmente porque exige fluidez e agilidade na comunicação com fornecedores. Ter visibilidade de ponta a ponta sobre compras, entregas, estoques e pagamentos permite planejar melhor, negociar com mais segurança e tomar decisões rápidas”, avalia Edson Silva, fundador da Nexxera, ecossistema que atua com processos financeiros - especialmente pagmentos, cobranças, Supply Chain e crédito.



Segundo Silva, ter os fornecedores centralizados em uma única plataforma torna a operação mais eficiente - seja no acompanhamento de pedidos ou na gestão do fluxo de caixa, permitindo uma relação saudável entre quem compra e quem vende. “Na plataforma da Nexxera, há diversas possibilidades, além de poder alongar os prazos de pagamento sem comprometer o caixa de seus fornecedores. De mesmo modo, os fornecedores têm a possibilidade de antecipar seus recebíveis, com condições mais atrativas para o crédito”, explica.

“O resultado é um fôlego financeiro para ambos os lados da cadeia. Além disso, com recursos como o agendamento de entregas, evitam-se atrasos e rupturas de estoque, garantindo que a demanda aumentada típica dessas datas seja atendida com previsibilidade e eficiência”, diz o fundador.

Para o fornecedor, isso significa mais segurança para produzir e investir; para o varejo, maior disponibilidade de produtos e, consequentemente, melhores resultados em vendas, complementa.

Em datas comemorativas, os principais gargalos logísticos e operacionais enfrentados pelas empresas envolvem atrasos na entrega de mercadorias, ruptura de estoque, baixa visibilidade sobre o status dos pedidos e dificuldade de comunicação com a rede de fornecedores. Esses problemas geralmente decorrem de processos fragmentados e da falta de integração entre áreas e parceiros, esclarece Silva.

“O planejamento e campanhas antecipados permitem que o varejo efetue campanhas de vendas e reposição rápida de estoque para suprir os esperados aumentos de vendas e, ainda, tenham maior controle sobre os fluxos operacionais e financeiros junto à cadeia de suprimentos. Com visibilidade e integração entre varejo e fornecedores, as etapas do processo se tornam mais ágeis, sendo possível ajustar rapidamente volumes do pedido à produção ou entega, para garantir os estoques e prazos de pagamento conforme a receita”, afirma.

“Com apoio de dados em tempo real, o varejista pode adequar sua precificação de forma inteligente e garantir a melhor margem possível”, complementa o executivo, citando uma das características da solução da Nexxera.

Segundo Silva, contar com soluções automatizadas inteligentes pode eliminar retrabalho, reduzir falhas humanas e aumentar a visibilidade sobre o status das operações. Com dados em tempo real sobre pedidos, entregas e fluxo de caixa, os gestores conseguem tomar decisões mais rápidas e assertivas e atender à demanda esperada, diz ele.

“No fim das contas, uma gestão de supply chain bem estruturada faz muito mais do que garantir vendas e entregas no prazo: ela se torna um motor de vendas, porque limita o uso de recursos à demanda de vendas, aumentando a margem de negociação e dá ao varejista o poder de se adaptar a cada momento de mercado para vender mais, melhor e com menos desperdício”, resume Silva.

Para saber mais sobre as soluções da Nexxera, basta acessar: https://www.nexxera.com/