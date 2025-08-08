Dia dos Pais: Shoppings de BH promovem campanhas com brindes e sorteios

Com a chegada do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (10/8), os principais shoppings de Belo Horizonte se preparam para uma das datas mais importantes do segundo semestre para o varejo. A expectativa, segundo a Fecomércio MG, é de um crescimento de até 20% nas vendas. Para atrair o público e estimular as compras, os centros comerciais apostam em uma série de ações promocionais, que vão desde sorteios de prêmios como motos, cervejeiras e viagens até brindes sofisticados como vinhos importados, kits de autocuidado e peças de vestuário de alto padrão.

Confira a seguir os principais destaques das campanhas:



Boulevard Shopping BH

Com o mote "Amo Cada Momento", o Boulevard Shopping BH - localizado no bairro Santa Efigênia, região leste - oferece dois atrativos principais para os clientes neste mês dos pais: o sorteio de cinco adegas climatizadas Brastemp (com capacidade para 12 garrafas) e a promoção "Compre e Ganhe" com o vinho chileno exclusivo Valle Kaika. O cadastro deve ser feito via aplicativo do Boulevard, e a retirada dos brindes ocorre no balcão do Programa de Benefícios, no Piso 3.

As ações estão atreladas ao Programa de Benefícios do shopping, que classifica os consumidores em categorias de 1 a 3 estrelas, conforme o volume de compras. Os prêmios e a quantidade de cupons recebidos variam conforme essa classificação:

Sorteio (25/7 a 31/8):

1 estrela: recebe 1 número da sorte

2 estrelas: recebe 5 números da sorte

3 estrelas: recebe 10 números da sorte

Compras realizadas nas lojas Brooksfield ou Oculum geram três números da sorte extras

Brinde (01/8 a 10/8):

3 estrelas: NF de qualquer valor no período;

2 estrelas: R$450 em NFs no período;

1 estrelas: R$600 em NFs no período;

Uma garrafa de vinho Valle Kaika será entregue aos clientes que apresentarem notas fiscais - a partir de qualquer valor (categoria 1 estrela), R$ 450 (2 estrelas) ou R$ 600 (1 estrela). Limitado a um brinde por CPF.

Minas Shopping

O Minas Shopping - localizado no bairro União, região nordeste - aposta na sofisticação com a promoção "Com amor, para o melhor pai do mundo", que presenteia os clientes com um kit L’Occitane, da linha Café Verde (shampoo e sabonete), mediante R$ 400 em compras, entre os dias 30/7 e 10/8. A retirada ocorre no Piso 2, ao lado das Lojas Rede, com o cadastro das notas feito exclusivamente pelo aplicativo Meu Minas.

A campanha prevê um aumento de 10% no fluxo de clientes e nas vendas em relação ao mesmo período de 2024.



Shopping Cidade

Com o tema "Meu Pai é uma Festa", o Shopping Cidade - localizado no Centro - aposta na união de experiências e presentes para atrair o público. De 1/8 a 10/8, compras a partir de R$ 300 dão direito à participação no sorteio de 10 cervejeiras Cônsul abastecidas, além de uma t-shirt exclusiva de algodão egípcio da RF Store.

Compras em lojas parceiras (Cruzeiro, Galo, World Tennis e Lupo) valem números da sorte em dobro. O cadastro das notas pode ser feito pelo app ou presencialmente, no balcão do piso GG.



Shopping Del Rey

No Shopping Del Rey - localizado na região da Pampulha -, os clientes concorrem a um vale-viagem de R$ 20 mil da Belvitur. A promoção acontece de 25/7 a 31/8 e está vinculada ao Programa de Benefícios do shopping.

Notas fiscais de qualquer valor rendem entre 1 e 10 cupons, de acordo com a categoria do cliente. Compras nas lojas Supernosso e Zak oferecem dois números extras.

Entre 1/8 e 10/8, a campanha "Compre e Ganhe" também presenteia os clientes com uma garrafa de vinho chileno Nativitas (750ml), com regras específicas por categoria do programa.



Shopping Estação BH

Sob o lema "Parceiros pra tudo", o Estação BH - localizado no bairro Vila Clóris, região norte - sorteará uma moto elétrica WS120 e presenteará os clientes com vinho chileno exclusivo da vinícola Nativitas.

Para concorrer à moto, basta cadastrar uma nota de qualquer valor no aplicativo entre 25/7 e 31/8.Compras nas lojas O Boticário e RF Store garantem dois cupons extras.

O vinho (tinto ou branco) é entregue de 1º a 10/8, de acordo com a categoria do Programa de Benefícios:

1 estrela: R$ 400 em compras

2 estrelas: R$ 350

3 estrelas: qualquer valor



ViaShopping

O ViaShopping Barreiro aposta na campanha "Dia dos Pais - Um Elo para Sempre", que une brindes e sorteios com prêmios voltados ao universo masculino.

A cada R$ 250 em compras, o cliente concorre a 17 sorteios, incluindo:

6 vales de R$ 500 na RF Store

6 vales de R$ 500 na Loja do Galo

5 assinaturas anuais do Cineart

Compras nas lojas apoiadoras rendem cupons em dobro. A partir de R$ 350, o cliente garante um cordão em aço da loja Rahra como brinde. O cadastro pode ser feito presencialmente ou via webapp.



ViaBrasil

Com a campanha "Mês dos Pais Clube ViaBrasil", o shopping - localizado na Pampulha - promove sorteios entre os dias 15/7 e 16/8.

A cada R$ 200 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer a:

3 meses de barbearia

Uma cesta de cuidados pessoais

Um voucher de R$ 1.000 para o Supermercado BH



Portal Auto Shopping

Voltado ao segmento automotivo, o Portal Auto Shopping - localizado na região Noroeste - lança a promoção "Rota dos Sonhos", válida até 29/8. Quem adquirir um seminovo nas lojas participantes concorre a:

Um iPhone 16 Pro

Uma TV de 75 polegadas

Um Apple Watch

Os sorteios serão realizados no dia 30/8, no próprio shopping.

