Por Isabel Gonçalves

Todo ano é a mesma coisa. A gente pensa no presente da mãe em maio, investe com o maior carinho do mundo e pega dinheiro emprestado do pai para comprar. Aí chega agosto, a criatividade para presente já se esgotou e o dinheiro emprestado… é do pai de novo. Mas aí perde a graça né?

Se você já comprou o presente de dia dos pais usando o próprio cartão do pai, você não é o único. Mas está na hora de mudar isso. Veja como presentear sem gastar muito e entenda que o melhor presente é a sua independência financeira.

Pai, te amo. Agora passa o cartão?

Vamos combinar que usar o dinheiro do seu pai para demonstrar carinho e comprar um presente para ele mesmo é, no mínimo, feio. É quase como pedir emprestado o carro dele, usar toda a gasolina e depois dizer que fez uma viagem em homenagem a ele.

A intenção de presentear é bonita. Mas quando falamos de finanças pessoais, intenção não paga boleto. Por isso, se a grana tá curta, o importante mesmo é demonstrar carinho nas coisas simples e mostrar que você pensou nele.

O clássico golpe do presente no débito do pai

É quase uma tradição não-oficial: o filho ou filha compra o presente do Dia dos Pais... com o cartão dele mesmo. Às vezes é emprestado “só rapidinho”, outras vezes o presente aparece direto na fatura, como se fosse surpresa até pra ele.

Essa cena se repete em muitas casas e, convenhamos, pode até arrancar risadas, mas também levanta uma boa pergunta: que tipo de exemplo financeiro estamos construindo aqui? Não estamos dizendo que o presente precisa ser caro, muito menos comprado à vista com dinheiro em barra de ouro. Mas que tal pensar em algo que caiba no seu bolso e mostre que você se planejou, ainda que minimamente, para esse gesto? Afinal, o cartão do pai não é linha de crédito emocional.

Presente que vem do coração... (e da sua conta bancária)

Então, para o presente de dia dos pais ser completo ele precisa vir de dois lugares: do coração e da sua conta bancária, não da dele. Usar o cartão do seu pai para comprar o presente dele é, à primeira vista, inofensivo, mas carrega um simbolismo curioso. É como dizer “eu te amo, mas não o suficiente para usar meu dinheiro”.

Esse tipo de atitude também reforça em que pé anda sua autonomia financeira. Presentear usando suas próprias finanças mostra que você está colocando em prática muito do que, provavelmente, aprendeu com ele: responsabilidade, planejamento e controle. Afinal, seu pai não quer só presentes, ele quer ver você crescendo, se organizando e sabendo cuidar do próprio dinheiro.

Como presentear sem pesar no bolso

Você já sabe: se for dar um presente, que o dinheiro saia do seu bolso. Mas isso não significa que você precisa se endividar ou comprometer seu orçamento só para não chegar de mãos vazias.

A boa notícia é que presentear bem não tem nada a ver com gastar muito. Existem várias formas de presentear sem estourar o limite do cartão (nem o seu, nem o dele). O segredo está em conhecer o estilo do seu pai e pensar com criatividade e carinho.

O pai tecnológico

Se o seu pai é daqueles modernos que adora ficar por dentro das últimas novidades techs e é um entusiasta dos videogames, algumas ideias de presentes baratos são:

Suporte ou organizador de cabos e carregadores: se ele vive cercado de aparelhos, um organizador de cabos ajuda a deixar tudo no lugar. E dá pra achar com preços a partir de R$20.

Assinatura de app de música ou streaming por 1 mês: um mês de Spotify ou YouTube Premium pode ser um presente digital com valor afetivo. Dá até pra montar uma playlist personalizada pra ele ouvir e lembrar de você.

Passeio em museu interativo de ciência e tecnologia: daqueles que têm botão para apertar e luz piscando. Locais como o Museu das Minas e do Metal (em BH), o Catavento (em SP) ou o Museu do Amanhã (no RJ) são ótimos pra pais curiosos e ligados em inovação. E o melhor, muitos têm entrada gratuita.

O pai "faz tudo"

Se o seu pai é do tipo que conserta o mundo com uma chave de fenda e fita isolante, aqui vão algumas ideias de presente de dia dos pais:

Kit de chaves ou ferramentas básicas: não precisa ser um mega kit de oficina. Só de ter uma chave Philips que não está toda comida, você já vai ser o filho favorito.

Dia de “faça você mesmo” com a sua ajuda: passe o dia ajudando ele a montar uma prateleira, reformar algo ou mexer na garagem. Ele finge que precisa de ajuda e você finge que entende o que está fazendo.

Manual de consertos domésticos: uma coletânea de dicas, tutoriais e vídeos. Porque sim, ele ama ver outras pessoas desmontando coisas no YouTube.

O pai churrasqueiro

Se o seu pai pilota churrasqueira achando que está pilotando uma nave para o espaço, essas dicas são ótimas:

Kit de espetos ou pegador novo: tem uns baratinhos que já vêm com cabo de madeira estiloso.

Almoço especial com ele de folga e você na grelha: deixe ele só sentado, julgando seu ponto da carne e dizendo “falta sal”. Essa inversão de papéis vai ser um presentão com sabor de respeito e diversão.

O pai intelectual

Essas ideias são para os pais que vivem cercado de livros, tem opinião sobre tudo e citam autores no café da manhã:

Livro usado (mas bem escolhido): garimpe em sebos físicos ou online. Dá pra encontrar verdadeiras preciosidades por menos de R$20. Só capriche na dedicatória, ele vai julgar a sua escrita.

Quiz literário ou filosófico feito por você: monte um jogo estilo Show do Milhão com perguntas culturais. Misture cultura e piadas internas.

Sessão de filme no cinema ou em casa mesmo: escolha um filme que ele ama (ou que sempre quis ver) e assistam juntos. No final, vale até um debate.

Conclusão: O presente é seu e o gasto não precisa ser dele

Com o dia dos pais chegando, a gente espera que você tenha entendido uma coisa simples: dar presente não precisa significar se endividar (e muito menos fazer seu pai pagar). Então, deixa o cartão do seu pai descansando em paz na carteira e escolha um presente que ele não vai lembrar pelo valor, e sim pelo significado.

Carinho de verdade não vem com boleto em anexo. Vem com atenção, criatividade, tempo junto, risada na churrasqueira, conversa no portão, projeto no quintal ou até uma partida de videogame onde ele só aperta dois botões e ainda ganha. Não importa se seu pai é mais da filosofia ou da furadeira: todo pai valoriza quando o filho ou a filha, mostra que aprendeu o que realmente importa, inclusive cuidar do próprio dinheiro.

