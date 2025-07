Dia dos Pais: comerciantes mineiros esperam vender mais neste ano

Mais da metade (55,2%) das empresas mineiras acreditam que as vendas de Dia dos Pais (10/8) neste ano serão melhores que em 2024. Enquanto isso, para 29,1% dos entrevistados, as vendas serão iguais às do ano passado. Já 15,7% acreditam que elas serão piores.

As impressões dos comerciantes a respeito do Dias dos Pais fazem parte de um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG). Foram ouvidas 409 empresas de todas as regiões do estado entre os dias 7 e 14 de julho.

“O Dia dos Pais é uma data que possui um apelo emocional muito alto. Isso implica que, por mais que o consumidor esteja endividado, há um aumento considerável da busca por determinados produtos (principalmente aqueles que compõem a cesta de itens buscados pelo público masculino) no período que abrange a data. Consequentemente, esta é uma oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas e traçarem estratégias para estarem cada vez mais próximos dos seus clientes”, explica Gabriela Martins, economista da Fecomércio MG.

Os motivos que levam os empresários a esperar uma melhoria nas vendas são diversos. Entre os mais citados, estão o otimismo (68,5%), valor afetivo da data (21,8%), novos produtos (15,2%) e aumento do volume de vendas (14,5%). Esta pergunta poderia ter mais de uma resposta.

O percentual de aumento nas vendas mais citado pelos empresários mineiros (25% deles) é de até 10%. Já 22,6% dos entrevistados esperam uma alta entre 10% e 20%, enquanto 19,5% esperam faturar entre 20% e 30% a mais.

Já os motivos que mais contribuem para a expectativa de piora nos resultados são a crise econômica (25,5%), endividamento do consumidor (23,4%), consumidor mais cauteloso (21,3%) e preço alto dos produtos (17%).

Promoções para incentivar vendas

As principais ações adotadas pelos empresários para incentivar as compras são promoções (48,2%), atendimento diferenciado (41,5%), divulgação em redes sociais (21,4%) e propaganda (16,5%).

Entre os produtos que devem ser mais presenteados no Dia dos Pais em 2025, estão roupas (26,6%), kits/cestas (20,7%), calçados (14,2%), carnes (10,7%), cosméticos (8,3%) e bebidas (7,7%). Na entrevista, 56,5% dos empresários irão investir em produtos ou serviços específicos para a data.

O tíquete médio esperado pela maioria dos empresários está entre R$ 70 e R$ 100 (25,4%) por consumidor, seguido por entre R$ 100 e R$ 200 (24,1%) e entre R$ 50 e R$ 70 (17,1%). A forma de pagamento mais utilizada será o cartão de crédito parcelado (47,2%), seguido pelo Pix (26,1%), cartão de crédito à vista (12%) e cartão de débito (5,7%).

Os lojistas esperam que 79,3% das vendas do Dia dos Pais sejam realizadas na própria semana da data.