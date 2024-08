Consolidado como um dos principais destinos de inverno do Brasil, Monte Verde vem recebendo um grande número de turistas durante a estação mais fria do ano e agora está à espera de novos visitantes com atrativos especiais para o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo. Diversos estabelecimentos do distrito de Camanducaia confirmaram ações promocionais para recepcionar as famílias que forem curtir a data no vilarejo do Sul de Minas.





Isso ocorrerá depois de a localidade ter acabado de receber mais uma edição do festival “Inverno nas Montanhas”, encerrado no último dia 27 de julho. O evento foi realizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), em conjunto com a prefeitura do município mineiro, e a entidade continua empenhada em promover iniciativas para a melhoria crescente do polo turístico, que atualmente é procurado por viajantes de todas as regiões do país.





“Mantemos o compromisso de seguir lutando diariamente para ampliar o potencial do turismo em nosso distrito, que teve ocupação mínima de 70% das suas hospedagens em julho, quando o festival também ajudou a atrair a vinda de milhares de pessoas em todos os sábados do evento. Agora, em agosto, estamos na expectativa de ver Monte Verde cheio de novo no final de semana do Dia dos Pais”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE, entidade que selecionou dicas de passeios, de hospedagens com estrutura de ponta, de gastronomia e de lojas de presentes para visitar no período. Confira:







Fazenda Hotel Itapuá







Localizada em uma área preservada com mais de 620 mil m², no qual há lagos e corredeiras exclusivas, a hospedagem oferece atrativos como piscina e hidromassagem aquecidas, passeios a cavalo, saunas seca e úmida e quadra de tênis. Para o final de semana do Dia dos Pais, o hotel está com uma promoção especial: os papais que fizerem reserva para o período ganharão as suas diárias de cortesia. Por causa da categoria e da capacidade de cada acomodação, recomenda-se entrar em contato antecipadamente pelos telefones: (35) 3438-1176 e (35) 3438-1177 (WhatsApp). O estabelecimento está com descontos de 35% no valor das estadias para pagamentos com pix e de 20% com cartão de crédito. Mais informações no site do Fazenda Hotel Itapuá.







Passeio em sítio ecológico pela Araukaria Brazil







Localizado dentro da Serra da Mantiqueira, o sítio ecológico é uma boa opção para as famílias que pretendem percorrer trilhas que conduzem a paisagens deslumbrantes e até a 1580 metros de altitude, de onde é possível contemplar uma linda vista dos picos de Monte Verde. A atração é promovida pela agência Araukaria Brazil, que disponibiliza o passeio guiado em um trajeto de 3 km, sinalizado com placas e com nível de dificuldade intermediário. A empresa cobra R$ 25 pelo ingresso comprado no local e também oferece as opções de entradas com kit lanche, por R$ 35, ou cesta de piquenique, que precisa ser reservada com um dia de antecedência. Há também pacotes para casal (R$ 180) e família (R$ 320). Na semana do Dia dos Pais, quem for papai e tiver pelo menos um acompanhante pagante ganhará acesso gratuito para fazer a trilha. Mais informações no site e pelo WhatsApp: (35) 98452-2303.







Hügel Bar & Gastronomia





Situado no alto de uma colina, o estabelecimento e é uma ótima opção para as famílias que desejam desfrutar de uma vista deslumbrante do horizonte enquanto aproveitam as delícias do cardápio do bar, que estão disponíveis no site. Com um ambiente requintado, o local possui amplas janelas de vidro, permitindo aos seus clientes avistar as belas montanhas mesmo da área interna. Na parte externa, há 13 mesas, para até duas ou cinco pessoas cada, estrategicamente posicionadas para oferecer uma experiência visual completa. Para este próximo domingo, o Hügel terá um atrativo extra para os papais, que serão presenteados com um belo copo de vidro da Patagônia, a marca do delicioso chope disponibilizado na casa. É necessário fazer reserva antecipada, por telefone: (11) 91789-9449 ou pelo site, para poder marcar presença.





















Kuriuwa Hotel







Com 24.000 m² de área preservada, a hospedagem está oferecendo de 30% a 40% de desconto em suas acomodações para quem fizer reservas no site do estabelecimento para o final de semana do Dia dos Pais. Vale destacar que o hotel tem os adultos como público-alvo e só aceita hóspedes acima de 14 anos. Com piscina aquecida, academia de ginástica, spa e várias outras comodidades, como uma adega abastecida por grande variedade de rótulos nacionais e importados em um espaço aconchegante, o local ainda possui um mirante na área externa, de onde é possível desfrutar da vista das montanhas da Serra da Mantiqueira. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-1959 (WhatsApp) e 3438-1593.











Le cadeau de Dieu - Café et Sucré







Boa opção de lugar para quem pretende aproveitar a passagem por Monte Verde para fazer compras e presentear os papais, a loja fica na Galeria Europa e é repleta de itens feitos com delicadeza e produzidos à mão, como, por exemplo, facas artesanais para churrasco. Cafés da Serra Mantiqueira, de padrão exportação, cachaças de primeira linha e doces tradicionais mineiros também são oferecidos pelo estabelecimento, que prometeu dar 10% de desconto em todos os produtos, para qualquer forma de pagamento, no final de semana do Dia dos Pais. Mais informações no perfil no Instagram e pelos telefones/WhatsApp: (11) 94767-3849 e (11) 94767-3848.









Mirante da Colyna Hotel & Spa







Consolidada como uma das melhores opções de hospedagem de Monte Verde para quem busca conforto, contato com natureza exuberante e uma estrutura completa e diferenciada, o Mirante da Colyna está disponibilizando 50% de desconto, nas reservas feitas em seu site, no valor das diárias de todas as suas acomodações disponíveis para o final de semana do Dia dos Pais. O estabelecimento conta com piscinas aquecidas, academia, salão de jogos, quadra de tênis, um grande spa, uma trilha ecológica na área externa e dois belos restaurantes, sendo um deles o recém-inaugurado Sierra 360, posicionado no topo de uma torre, a 1600 metros de altitude, e com piso giratório para proporcionar aos clientes uma vista panorâmica completa das montanhas da Serra da Mantiqueira. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-2613 e (35) 3438-2493 (WhatsApp).









Passeio noturno









Para quem busca aventura no final de semana do Dia dos Pais, a agência Nossa Viagem Turismo oferece diferentes categorias de passeios guiados, tanto na área urbana quanto na natureza de Monte Verde. Com diversos roteiros para trajetos percorridos a bordo de veículo de tração 4x4, UTV ou bicicleta, a empresa disponibiliza até a opção de um rolê noturno na trilha da Pedra Redonda, com saídas às 19h30 na sexta-feira e no sábado. O pacote da atração incluiu o transporte em carro conduzido por um guia, uma lanterna de cabeça individual, bastão de caminhada e um fotógrafo com equipamento profissional para produzir imagens de qualidade à noite, mesmo com pouca iluminação. Isso é possível por meio de uma técnica chamada Light Painting, que usa diferentes fontes de luz, direcionadas como se fossem pincéis, para pintar a cena fotografada. Mais informações no site e pelo WhatsApp: (35) 99898-5359.







Mont’Art Artesanato







Outra boa alternativa de lugar para compras de presentes singelos aos papais, o estabelecimento é uma tradicional loja de souvenirs e recordações de Monte Verde, que fica na avenida principal do distrito, dentro da Galeria Vila Germânica. O proprietário Nelson Pacheco, conhecido como Senhor do Tempo por fazer medições climáticas no destino turístico há 24 anos, disponibiliza no local diversos modelos de termômetros e muitos outros objetos de produção artesanal, como, por exemplo, imãs de geladeira, canecas, chaveiros e brinquedos. Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (35) 99155-1165.