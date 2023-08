Cerveja, churrasco e pôr do Sol: comemore o Dia dos Pais em Monte Verde

681





City Tour com rota que passa pela natureza exuberante de Monte Verde é boa opção para o Dia dos Pais (foto: Agência Nossa Viagem/Divulgação)

Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, espera pela chegada de turistas com diversos atrativos para curtir o final de semana e celebrar o Dia dos Pais de uma maneira diferente.





A cidade é conhecida por seu clima ameno, gastronomia requintada e variedade de programas para todos os tipos de pais. Desde os aventureiros, que podem praticar trilhas, rafting e tirolesa, até os mais serenos, que podem relaxar em um SPA ou simplesmente curtir a paisagem.

Para o Dia dos Pais, Monte Verde preparou diversas ações especiais. Alguns restaurantes estão oferecendo descontos para famílias, outros estão realizando shows e atividades recreativas. Além disso, a cidade também abriga diversos museus, galerias de arte e lojas de artesanato, que são uma ótima opção para presentear o pai.





Com cerca de 4 mil leitos para os turistas, o vilarejo mineiro foi eleito o terceiro destino mais acolhedor do Brasil no prêmio anual Traveller Review Awards 2023, organizado pela plataforma Booking. Aqui estão algumas sugestões de atividades para fazer em Monte Verde no Dia dos Pais:





Hügel Bar e Gastronomia

No domingo, os papais que forem ao Hügel ganharão um chope Patagônia por conta da casa. Localizado no topo de uma colina, o estabelecimento é uma ótima opção para quem pretende desfrutar da deslumbrante vista do horizonte enquanto aproveita as delícias do cardápio, que pode ser acessado no site. Além das mesas na área externa, o local possui um ambiente interno requintado com amplas janelas, permitindo que a natureza seja contemplada do espaço interior. É necessário fazer reserva antecipada pelo telefone (11) 99697-9449.









Restaurante Rasselbock





Localizado em uma área de natureza exuberante em Monte Verde, o estabelecimento é um restaurante alemão tradicional e tem em seu cardápio pratos de diversas regiões do país europeu. Com uma seleção de cervejas especiais no menu, o local permite também a entrada de pets no ambiente de suas mesas externas e em um salão fechado, anexo ao seu setor principal. Neste próximo domingo, a casa dará um apfelstrudel de brinde de sobremesa para os pais que almoçarem na casa. É recomendado fazer reserva antecipadamente por meio do WhatsApp: (11) 98928-4020.











Mirante da Colyna Hotel & Spa





Localizada em uma colina rodeada por bosques de araucárias e vegetação nativa, a hospedagem é uma opção completa para as famílias que pretendem desfrutar de muito conforto. O local conta com piscinas aquecidas, além de um grande spa e um belo restaurante, ambos com vista para as montanhas. Para este final de semana do Dia dos Pais, o hotel está oferecendo 40% de desconto no preço das diárias para quem fizer reservas para sábado e domingo. Já para o turista que fechar hospedagem entre sexta-feira e domingo, o abatimento do valor será de 60%. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-2613 e 3438-2493.









Pousada Águia Dourada





Outra hospedagem com spa entre os seus atrativos, além de piscina e hidromassagem aquecidas e cobertas, a Pousada Águia Dourada é cercada por belos jardins, projetados pelo paisagista Marcos Almeida, tem salão de jogos, restaurante e oferece em seu site 12 diferentes categorias de acomodações. Para este final de semana, o estabelecimento está dando 30% de desconto nas diárias entre sexta-feira e domingo. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-1685, 3438-2074 e 99906-7127 (WhatsApp).







City Tour da Nossa Viagem

Passeio de jipe passa pelos principais pontos turísticos de Monte Verde (foto: Agência Nossa Viagem/Divulgação)

O passeio, realizado com um veículo de tração 4x4, faz um percurso para visitar um misto de atrativos naturais e culturais, bem como alguns dos principais pontos turísticos de Monte Verde, antes de ser finalizado com a subida na Pedra Redonda, em uma trilha a pé de 900 metros. O fim desse trajeto traz ao turista a experiência de desfrutar uma visão de 360º da Serra da Mantiqueira a partir de um dos pontos mais altos do distrito. Para este final de semana, os casais que fecharem o City Tour com pelo menos um filho pagante terão direito à isenção do valor de um dos ingressos, que custam R%uFF04 175 por pessoa. É preciso fazer a reserva antecipada pelo WhatsApp: (35) 99898-5359.









City Tour da Marchadores Fora da Estrada





Essa outra alternativa de City Tour, realizado também com um veículo de tração 4x4, traz como diferencial um percurso personalizado, de acordo com as preferências do cliente. Além disso, a agência disponibiliza a comodidade de buscar as pessoas no local onde estiverem hospedadas em Monte Verde. Há diversas opções de passeios, que podem ser conferidas no site e contam com preço médio de R%uFF04 250 por casal. Para este final de semana, os papais que realizarem o trajeto ganharão de brinde uma garrafa de suco de uva orgânico. A empresa recomenda que seja feita a reserva com antecedência pelo WhatsApp: (35) 99910-6632.