BH: Senac oferece mais de 600 vagas em cursos gratuitos

Mais de 600 oportunidades de capacitação profissional estão disponíveis gratuitamente na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa é do Senac em Minas, instituição que integra o Sistema Fecomércio MG, e contempla 40 cursos com início em julho, distribuídos em áreas como gastronomia, tecnologia, saúde, moda, gestão e beleza. As aulas acontecem em diferentes turnos (manhã, tarde e noite) em unidades localizadas na capital e em municípios como Betim, Contagem e Venda Nova.

As vagas são oferecidas por meio dos programas Senac+ e Programa Senac de Gratuidade (PSG), que visam promover inclusão social e inserção no mercado de trabalho. O PSG é voltado a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. Já o Senac+ contempla alunos encaminhados por empresas, sindicatos e organizações sociais parceiras.

Entre os cursos de destaque está o de Técnicas de Chocolataria, que inicia em 7 de julho, data em que se comemora o Dia Mundial do Chocolate. Ministrado pela professora Marina Paixão, o curso promete explorar desde fundamentos clássicos da chocolataria até abordagens contemporâneas e criativas. A formação ocorre na Faculdade Senac em Minas, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte.

Outros cursos que compõem a programação incluem formações práticas e atualizadas como Quick Massage, MS Excel (básico e avançado), Business Intelligence com Power BI, Formação de Barista, Preparo de Massas, Garçom, Metodologia Scrum, além de temas voltados ao empreendedorismo e à diversidade nas organizações.

Como se inscrever

As inscrições são presenciais, realizadas diretamente na unidade onde o curso será ofertado, e permanecem abertas até o preenchimento das vagas. Os interessados devem apresentar documento com foto, CPF, comprovantes de escolaridade e de residência. Menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável legal.

Mais informações podem ser consultadas pelo site do Senac, pelo telefone 0800 724 4440 ou via WhatsApp no número (31) 3057-8600.

Unidades e cursos disponíveis

Além da unidade central no Barro Preto, as formações também ocorrem nos núcleos do Senac no Centro de Belo Horizonte, Venda Nova, Contagem e Betim. Os cursos variam entre introduções técnicas e aperfeiçoamentos profissionais, atendendo desde quem busca o primeiro emprego até quem deseja se recolocar ou atualizar conhecimentos.

Alguns exemplos incluem:

Contagem: Gestão Financeira, Boas Práticas em Alimentação e Aperfeiçoamento para Garçom;

Venda Nova: Finanças Pessoais, Assistente de Pessoal e Informática Básica;

Betim: Cuidador de Idoso;

Centro de BH (Guajajaras): Liderança com Foco em Resultados e Inclusão da Diversidade nas Organizações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A atuação do Senac em Minas se destaca por alinhar suas ofertas educativas às tendências do mercado, com foco em inovação, sustentabilidade e inclusão. A instituição conta com 42 unidades físicas e 14 unidades móveis, levando formação profissional a diferentes públicos e localidades.

A iniciativa faz parte da missão da Fecomércio MG, que há 86 anos atua como representante do setor de comércio de bens, serviços e turismo no estado.