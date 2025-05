Edutubers: professor mineiro ensina física e matemática com bom humor

A figura do professor está em constante evolução e, na internet, em especial, as redes sociais abriram um novo capítulo nessa história. Longe das tradicionais salas de aula, um número crescente de educadores tem conquistado milhares (até milhões) de seguidores, tornando-se os chamados "professores influencers". Esses profissionais utilizam plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e X (ex-Twitter) para compartilhar conteúdo educativo de forma inovadora e engajadora. De videoaulas dinâmicas e explicações concisas a dicas de estudo e resolução de exercícios, eles democratizam o acesso ao conhecimento e alcançam um público vasto e diversificado.



O professor de física, o mineiro Felipe Guisoli, que lidera a escola online Universo Narrado, é um "educador digital" que encontrou no mundo virtual a melhor maneira de se aproximar dos jovens e apresentar novas formas de aprender física e matemática. Temas que parecem complexos na sala de aula tradicional, ganham explicações mais leves e bem-humoradas. - "A linguagem utilizada é, em geral, mais acessível e descontraída do que a tradicionalmente encontrada em livros didáticos e salas de aula. A produção de vídeos curtos e criativos atrai a atenção dos jovens, nativos digitais que consomem informação prioritariamente online", explica Felipe.

Além disso, a interação direta com os alunos através de comentários, perguntas e respostas cria um senso de comunidade e proximidade que nem sempre é possível no ambiente escolar físico. Essa relação pode motivar os estudantes, tirar dúvidas de forma rápida e personalizada, e até mesmo despertar o interesse por matérias antes consideradas difíceis ou desinteressantes.

Os Professores Influencers complementam o ensino tradicional, oferecendo um reforço escolar acessível e as plataformas digitais também oferecem a oportunidade de explorar diferentes formatos e metodologias de ensino, muitas vezes utilizando recursos visuais e tecnológicos que enriquecem a experiência de aprendizado. A possibilidade de segmentar o público e criar conteúdo específico para diferentes níveis e necessidades é outro ponto positivo. Para Felipe, a aula online, quando bem planejada e intencional, oferece vantagens indiscutíveis em relação às aulas presenciais tradicionais.

A principal delas é a possibilidade de controle total do ritmo: o aluno pode pausar, voltar, revisar, acelerar — algo impossível numa sala de aula comum. Além disso, o conteúdo pode ser preparado com mais cuidado, com cortes de dispersão, explicações mais claras e recursos visuais integrados.

Em vez de depender do improviso da lousa, a aula online permite que cada segundo seja otimizado para o aprendizado real. E mais: o estudante pode aprender no melhor horário para sua mente, no lugar onde se sente mais confortável, e com mais liberdade para errar, pensar e explorar. É claro que o ambiente presencial tem seu valor social, mas, do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, o modelo online, quando bem-feito, é simplesmente superior.

Para o futuro, espera-se que a relação entre o ensino tradicional e o conteúdo online produzido por esses educadores se fortaleça cada vez mais, criando um ecossistema de aprendizado mais rico e personalizado. O desafio será equilibrar a inovação com a qualidade, a autonomia com a responsabilidade, e o alcance com a profundidade, sempre com o objetivo de promover uma educação de excelência para todos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia