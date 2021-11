Integração do mundo digital à sala de aula é definitiva

A educação de agora e do futuro sem inclusão da tecnologia é impensável. A introdução das ferramentas digitais como parte da rotina de aprendizagem foi acelerada diante dos desafios da pandemia da COVID -19 e da aplicação do ensino remoto. E de agora para frente é uma via sem volta e que só tem a avançar.





Giulia Angelucci, diretora de produtos digitais da Estácio, destaca que para uma boa educação, seja ela no formato presencial ou digital, é essencial despertar o interesse e engajamento do aluno. “Ele é o protagonista e, por isso, nos dedicamos a criar tecnologias e plataformas que estimulam sua aprendizagem. Vivemos em uma sociedade cada vez mais digital e conectada, que deseja novos formatos e meios interativos de obter conhecimento.”



Giulia Angelucci, diretora de produtos digitais da Estácio, destaca que é essencial despertar o interesse e engajamento do aluno (foto: Arquivo pessoal)





Giulia Angelucci relata que na sala de aula virtual da Estácio, por exemplo, o aluno consegue interagir com colegas, professores, e trilhar seu caminho nos estudos. Segundo ela, em pouco tempo este espaço de aprendizagem já demonstrou aumento no tempo de estudo que é duas vezes superior em relação aos alunos que não utilizam a plataforma. “Hoje, a satisfação desse grupo digital é de 85% com a qualidade e o formato de aprendizagem.”





Com a pandemia, a escola antecipou investimentos em tecnologia e planos que estavam em desenvolvimento. “A sala de aula mudou e a partir da imersão digital a instituição revisitou o seu modelo de ensino, inserindo atividades de campo e trazendo mais tecnologia para a mão do professor e do aluno. ”

A Estácio passou a oferecer uma solução integral e efetiva. “Adotamos um modelo novo responsável por colocar todos os alunos da modalidade presencial em aulas remotas, contemplando aulas ao vivo pela internet, ministradas pelos mesmos professores, nos horários habituais e o mesmo conteúdo, com interação, chat e discussões.”





A diretora lembra também que a pandemia serviu para agilizar mudanças que já estavam em curso. “Lançamos nosso modelo de ensino Aura, metodologia que conecta a expertise do presencial com a inteligência do digital, tornando a sala de aula mais interativa e colaborativa.” Conforme Giulia Angelucci, é preciso enfatizar que o ensino presencial tem força e continuará sendo uma opção desejada, viável e com potencial de crescimento e inclusão.





Para Giulia Angelucci, não podemos olhar a internet e tudo o que ela propicia como “concorrente” da educação. O cuidado que se deve ter não precisa ser em relação ao meio onde o conhecimento está sendo disponibilizado, e sim qual a fonte primária daquela informação. “O desafio para as instituições se dará em duas frentes: na gestão acertada do modelo e na entrega de cada vez mais qualidade, que virá com o fortalecimento do professor e com a incorporação inteligente do ensino digital.”













» A SM Educação (https://www.smeducacao.com.br/) criou o ecossistema “Educamos”, plataforma de aprendizagem digital disponível para todo o Brasil, que permite que educadores, familiares de alunos da educação infantil e estudantes do ensino fundamental acessem o material didático e outros recursos a distância.





» A TutorMundi (https://tutormundi.com/), plataforma de reforço escolar que conecta alunos dos ensinos fundamental II e médio aos melhores universitários do país, firmou parceria com escolas de Minas Gerais. A startup tira todas as dúvidas dos alunos, por meio de tutoria on-line e tem como propósito fazer os estudantes irem além de seus potenciais em educação e igualar o nível de aprendizagem de todos.





» A plataforma A+ (https://www.plataformaamais.com.br/) permite que os pais recebam informações sobre a rotina escolar, comunicados e dados consolidados do desempenho dos estudantes. Já os alunos têm acesso a conteúdos elaborados por especialistas e podem criar e organizar os materiais escolares.