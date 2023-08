442

Expominas, na Gameleira, é palco do Fire Festival Festival Fire/Divulgação

Na sétima edição, o Fire Festival reúne até este sábado (26/8), no Expominas, em Belo Horizonte, cerca de 8 mil pessoas e os maiores nomes do marketing digital e do empreendedorismo. Mas o que move uma audiência tão grande? Não é somente pelas figuras conhecidas como Érico Rocha, Leandro Ladeira, André Bernert, Bianca Andrade (a 'Boca Rosa') e tantos outros. O evento é muito maior que os nomes que atrai. Ele dita as tendências e as regras do jogo da Creator Economy.



João Pedro Rezende, ou JP Rezende, como é conhecido, o CEO da Hotmart, apresentou os surpreendentes números e o crescimento desse mercado. A Hotmart é considerada hoje a principal empresa do segmento. Ela começou há 12 anos e ganhou dimensão exponencial, saindo de um escritório com capacidade para seis pessoas, em 2012, para 1.600 colaboradores, em 2023. Hoje, a Hotmart vende em mais de 180 países e tem mais de 580 mil produtos cadastrados.

Mas afinal, o que é a Creator Economy?

Os modelos tradicionais de venda de produtos físicos realizado por empresários tradicionais e divulgados por meio dos canais de mídia tradicionais como revistas, TV e rádio dá lugar a uma nova economia. Pessoas comuns com experiências em diversas áreas vendem cursos e treinamentos diversos que vão de mentorias especializadas como finanças, marketing, curso para gestantes, cursos de inglês até cursos como escrita criativa ou cursos de organização de casa.





JP, CEO da Hotmart Fire Festival/Divulgação Para atender a esse novo mercado, blogueiros, influenciadores, criadores de conteúdo, filmakers, branding, agências de marketing digital, empreendedorismo e muita tecnologia. Ao todo, 100 palestras dividas em 5 palcos com conteúdos sobre influência, como produzir textos de qualidade para vendas, como fazer marketing utilizando tecnologias, como encontrar o produto certo para vender.

Inteligência artificial é a bola da vez

Entre as temáticas mais citadas no evento a inteligência artificial (IA) tem um lugar especial. JP Rezende, CEO da Hotmart, fez uma palestra em que falou sobre o crescimento da Hotmart, sobre os lançamentos e a importância das tecnologias na gestão das empresas. Segundo o CEO, a IA pode ser mostrada a partir de duas óticas, ambas positivamente: a primeira como aliada e suporte nas atividades repetitivas, na criação de planilhas, resolução de problemas e criação de textos para servir de base para um texto maior e mais elaborado. E o outro como oportunidade para que as pessoas possam não apenas ser usuárias dessas tecnologias, mas também consigam reinventar profissões e criar novos negócios.

O mapa do sucesso





Leia mais: Todo mundo quer vender produtos digitais de qualidade, mas o que faz um empreendedor ter sucesso? O que os campeões de vendas na Hotmart têm em comum? JP Rezende concluiu, ao longo de mais de uma década de trabalho, que estar disposto a falhar é uma característica fundamental. "É preciso correr riscos para que as coisas possam acontecer." Outro ponto levantado por ele é fazer o que se gosta e continuar estudando e se aprimorando sempre, especialmente em um mercado que muda constantemente.Leia mais: IA possibilita economia para empresários e ajuda consumidores





Para ajudar empresários em sua jornada, a Hotmart falou sobre o Hotmart Pages - produto que cuida da inclusão da inteligência artificial na geração de relatórios, de estruturas de cursos, na criação de emails-padrão e na construção de páginas de vendas. Uma das novidade que vai impactar o mercado de produtos digitais, explica o CEO, é o Hotmart Brain - produto que combina inteligência e automação.

Falhar em um mundo de incertezas

A maioria dos palestrantes destacou que "vivemos em um mundo de incertezas, ainda mais quando o assunto é marketing digital". Segundo os especialistas, tudo muda muito rapidamente, por isso é preciso compreender que falhar faz parte do processo. Muitas gerações foram educadas com a máxima de que errar era ruim, que falhar era para quem não se preparava ou que o erro poderia trazer grandes prejuizos, o que foi desbancado por JP.



Outro ponto alto do evento foi a palestra da artista, cantora e compositora Iza, entrevistada pela jornalista Aline Aguiar, no palco do Fire Festival. Iza falou sobre o tema "Empreendedorismo: por que todo mundo pode". A cantora trouxe importantes ensinamentos no Fire. "Apesar de a inteligência artificial ser um tema abordado, a inteligência humana é muito mais importante. E as dificuldades e desafios são inerentes a todos os humanos", disse.