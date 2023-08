442

IA pode diminuir custos para a empresa e melhorar decisão de compra de clientes Google Cloud

A cada dia mais notícias sobre inteligência artificial surgem. Já é possível escrever uma carta, fazer o dever de casa ou criar imagens usando a tecnologia. Mas também é possível fazer coisas para melhorar negócios, conquistar clientes e faturar ainda mais.

É o que apresentou a Google, durante seu evento ‘Google Cloud Generative AI Live + Labs’, nesta sexta-feira (11/8). A tecnologia da líder do setor utiliza dados grandes que podem ser adaptados a uma série de tarefas para as quais a inteligência artificial não foi treinada e obtendo bons resultados.

Fernando Mattoso Lemos, consultor da Google Cloud Consulting, comparou a IA com mágica, mas esclareceu que não tem nada de sobrenatural. “Os modelos fundacionais trazem todo conhecimento e interagem de forma natural. O Prompt engineering otimiza os modelos com os dados do usuário, em ciclos mais curtos e com menos habilidades técnicas.Por fim, o embedding pega todo o conhecimento disponível e complementa a interação, permitindo a compreensão semântica dos dados”, explicou.

Esse ciclo faz com que se obtenha uma economia de tempo (e de dinheiro) para as empresas. Mattoso detalhou que modelos de tarefa única treinados do zero atuam com uma preparação rigorosa dos dados e governança exigidos pré-treinamento externo e conhecimento de machine learning necessário para otimizar o desempenho e o resultado.

Existem também modelos fundacionais de múltiplas tarefas pré-treinados, que são fáceis de começar a usar com uma quantidade reduzida de dados e acessível para usuários com pouco ou nenhum conhecimento da programação, crie sua estratégia de dados de forma interativa.

Também há uma economia com a adoção de infraestrutura personalizada, que facilita o treinamento e o tempo de inferência com a computação, reduzindo preços e custos. Além disso, a tecnologia pode impulsionar para melhorar a indexação do site no Google, melhorando a posição do ranqueamento durante as buscas, criar pesquisa de conteúdo não estruturado e habilitar a pesquisa na intranet da sua organização.

A IA, nesse caso, permite a criação de site externos para clientes, mas também usos internos, como logs de sistemas e máquinas e aplicações internas funcionais e soluções verticais. É importante destacar também que a tecnologia pode impulsionar a experiência de descoberta de produtos, aumentar o tamanho de carrinhos de compras e de conclusão da venda.

Para 97% dos consumidores, sites em que eles podem facilmente encontrar o que procuram são os favoritos. E 92% compram os produtos quando encontram rapidamente o que estão buscando, favorecendo, assim, sites otimizados e com bom uso de IA.