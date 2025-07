"Coca-Cola" ou "Pepsi": quem vence nas buscas do Google em 2025?

Rivais históricas no mercado de refrigerantes, "Coca-Cola" e "Pepsi" são líderes de mercado no Brasil em bebidas à base de cola. De acordo com o Google Trends, no entanto, a popularidade da Coca-Cola está acima do índice de interesse da Pepsi.

A Coca-Cola é uma gigante de alcance mundial com uma história de sucesso empolgante. Conheça a trajetória dessa empresa. Imagem de Steve Buissinne por Pixabay A Coca-Cola é um refrigerante feito à base de noz de cola, uma fruta rica em cafeína e comum na África Ocidental e na Indonésia. A semente também tem função estimulante e relaxante. Kwameghana/wikiedia commons Em maio de 1886,o farmacêutico americano John Pemberton criou uma fórmula de remédio para dor de barriga, um problema que estava em alta nos Estados Unidos na época. - Divulgação/The Coca-Cola Company Além da noz de cola, Pemberton colocou folhas de coca, extrato da fruta, óleo de limão, óleo de lima, coentro, açúcar, entre outros. Num primeiro momento, toda a mistura ficou conhecida como sabor 7X. Divulgação/The Coca-Cola Company Em 1888, Pemberton faleceu, aos 67 anos. Ele foi vítima de câncer de estômago, causado muito por conta de seu vício em morfina, um analgésico extremamente forte. Ele é tão perigoso que nem é encontrado em farmácias. - Divulgação/Coca-Cola Brasil Após a sua morte, a fórmula do sabor 7X ficou com o seu contador, Frank Robinson. Frank, aliás, rebatizou para Coca-Cola e escreveu o logotipo com a própria mão. - Divulgação/Coca-Cola Brasil Ele a vendeu para o empresário e político Asa Griggs Candler, que também foi prefeito de Atlanta. O valor? U$2,3 mil. Hoje, isto equivale a cerca de 10 mil reais, tirando a inflação acumulada. Dominio publico/wikimedia commons A venda foi em 15 de janeiro de 1889. Ou seja, há 134 anos. E o que ninguém imaginava é que aquilo mudaria para sempre a humanidade. - Divulgação/Coca-Cola Brasil Asa começou a transformar o líquido em um fenômeno mundial. Primeiro, ele patenteou a marca Coca-Cola, depois criou a The Coca-Cola Company, que hoje tem vários refrigerantes pelo mundo. Divulgação/Shoppe Apesar disso, segundo vários especialistas, o diferencial foi Asa investir pesado em marketing. Ele, por exemplo, investiu demais em publicidade e até distribuiu algumas gratuitamente, tudo para que o público americano conhecesse a marca. - Divulgação/Coca-Cola Brasil Asa também criou vários produtos com a logo da Coca-Cola estampada, além de distribuir brindes. Outra estratégia foi abrir várias fábricas pelos EUA, o que facilitou demais a distribuição e comercialização do produto. - Divulgação/Coca-Cola Brasil Ainda no final do Século XIX e no início do Século XX, a Coca-Cola já estava famosa nos países vizinhos, México e Canadá. Hoje, sabe-se que a empresa está presente em 200 países. Reprodução do site cocacolaep.com/au/news Outra estratégia é esconder muito bem os detalhes da receita da Coca-Cola. Há reportagens que afirmam que a fórmula mais "pura" do refrigerante é de conhecimento de pouquíssimas pessoas, cinco no máximo. - Divulgação/Coca-Cola Brasil Também há forte crença de que não existe nenhuma fórmula secreta e que criou-se uma lenda para que o nome da empresa ficasse ainda mais em evidência. - Divulgação/Coca-Cola Brasil O que é um fato na história da Coca-Cola, infelizmente, é que ela já usou cocaína, uma droga ilícita em quase todo o mundo, na fórmula. Zxc - wikimedia commons De fato, o marketing da Coca-Cola é algo a ser estudado e que vale uma galeria só para ele. Foi a empresa que, por exemplo, usou o Papai Noel com a cor vermelha pela primeira vez. Antes, o Bom Velhinho usava verde. - Divulgação/Coca-Cola Brasil A Coca-Cola fez, faz e certamente fará tanto sucesso que inspirou a criação de vários outros refrigerantes à base de cola. A americana Pepsi-Cola, mais conhecida como pepsi, é a principal concorrente da Coca, mas sempre fica em segundo lugar. reprodução wikimedia commons Cuba Cola, Schin Cola (esta não existe mais), Open Cola, RC Cola e Ice Cola são outros refrigerantes que se inspiram na Coca, mas sem chegar aos pés da bebida americana; Divulgação A Coca-Cola não para de crescer e hoje está entre as 10 empresas mais valiosas do mundo. Seu preço de mercado é estimado em cerca de R$ 300 bilhões. Portal do Eliezer Tymniak Você se lembrava ou sabia dessas informações? Gosta de Coca-Cola? Um brinde ao sucesso da empresa, que gera milhares de empregos no mundo. - Divulgação/Coca-Cola Brasil Voltar Próximo

Dos 203 dias do ano até esta terça-feira (22), em apenas 23 a Pepsi teve um índice de interesse maior do que a Coca-Cola. O auge da busca pela Coca-Cola aconteceu em 7 de junho, porém por um motivo inusitado: a reabertura da fábrica da empresa em Fortaleza.

A produção havia sido suspensa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Três dias antes, a pasta registrou uma suspeita de contaminação por etanol alimentício no líquido de resfriamento utilizado pela empresa. Mas, documentos técnicos comprovaram a correção do problema.

“A autorização de retomada foi baseada na conclusão das ações corretivas e na verificação realizada pela equipe de fiscalização do Mapa, que atestou que o processo produtivo voltou a operar em conformidade com os requisitos de segurança e qualidade estabelecidos pela legislação”, informou nota divulgada pelo ministério à época.

Coca-Cola lidera levantamento

Edição 2024 do estudo Kantar Brand Footprint OOH mostrou quais as marcas mais escolhidas pelos brasileiros quando se alimentam fora de casa. Segundo o levantamento, a Coca-Cola lidera o ranking com aproximadamente 256 milhões de Consumer Reach Points – indicador que multiplica o número de indivíduos de um país pelo percentual de compradores e pelo número de interações de uma determinada marca.

A Pepsi apareceu em sexto lugar entre as marcas, superando o Guaraná Antarctica – 32,26 milhões de pontos contra 32,16 milhões. Porém, ainda no mundo dos refrigerantes, a Fanta ocupou a segunda colocação geral com 48,99 milhões de pontos.