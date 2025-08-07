Como a reprodução humana pode ajudar a realizar o sonho da paternidade

No mês em que se celebra o Dia dos Pais, o foco geralmente recai sobre histórias de afeto e presença. Mas para muitos homens, essa data também desperta um desejo que ainda não se concretizou: o de se construir família. O que poucos sabem é que as dificuldades de concepção não afetam apenas as mulheres, problemas relacionados à fertilidade masculina são responsáveis por metade dos casos de infertilidade conjugal, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“O imaginário coletivo ainda associa a infertilidade majoritariamente à mulher, mas na prática clínica, a contribuição masculina é quase igual à feminina nos casos de dificuldade para engravidar”, explica o ginecologista e obstetra Vamberto Maia Filho, especialista em reprodução humana. “A reprodução assistida é um cuidado de casal, envolve avaliação, tratamento e apoio emocional para os dois lados.”

Quais são as causas mais comuns?



Entre as principais causas da infertilidade do homem, estão alterações na produção e qualidade dos espermatozoides, como:

Oligozoospermia (baixa concentração de espermatozoides no sêmen)

Astenozoospermia (baixa motilidade, ou seja, espermatozoides que não se movem adequadamente)

Teratozoospermia (anormalidades na morfologia dos espermatozoides)

Varicocele (dilatação das veias testiculares, que prejudica a produção espermática)

Hábitos de vida prejudiciais, como tabagismo, uso de anabolizantes, obesidade e exposição a calor excessivo

“Em muitos casos, o homem descobre a infertilidade apenas quando o casal começa a tentar engravidar. Por isso, o diagnóstico precoce e exames simples como o espermograma são fundamentais”, reforça o especialista.

Quais técnicas ajudam homens a realizar o sonho da paternidade?

A medicina reprodutiva avançou muito nos últimos anos e hoje oferece soluções que permitem que muitos homens realizem o sonho de serem pais, mesmo diante de dificuldades iniciais. Entre as principais técnicas estão:

Congelamento de sêmen : indicado para preservar a fertilidade em casos de vasectomia , tratamentos oncológicos ou mesmo para homens que desejam adiar a paternidade sem comprometer a qualidade espermática. “É uma forma eficaz de manter a possibilidade de gerar filhos no futuro com sêmen mais jovem e saudável”, explica Vamberto.

: indicado para preservar a fertilidade em casos de , tratamentos oncológicos ou mesmo para homens que desejam adiar a paternidade sem comprometer a qualidade espermática. “É uma forma eficaz de manter a possibilidade de gerar filhos no futuro com sêmen mais jovem e saudável”, explica Vamberto. Fertilização in vitro (FIV) : técnica em que o óvulo é fertilizado em laboratório com espermatozoides selecionados e, depois, o embrião é transferido para o útero da mulher.

: técnica em que o óvulo é fertilizado em laboratório com espermatozoides selecionados e, depois, o embrião é transferido para o útero da mulher. Injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) : especialmente útil em casos de oligozoospermia ou baixa motilidade. Um único espermatozoide é injetado diretamente no óvulo.

: especialmente útil em casos de oligozoospermia ou baixa motilidade. Um único espermatozoide é injetado diretamente no óvulo. Coleta de espermatozoides por punção testicular (TESE) : utilizada em casos de ausência de espermatozoides no sêmen ejaculado, com boas taxas de sucesso.

Fertilidade é saúde — e também autocuidado

Vamberto reforça que cuidar da fertilidade é uma extensão do cuidado com a saúde masculina. “Assim como as mulheres fazem o acompanhamento ginecológico, os homens também devem buscar avaliação urológica e investigar sua saúde reprodutiva com antecedência. Paternidade responsável começa antes da concepção.”

Além do acompanhamento clínico, fatores como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, abandono de hábitos nocivos e redução do estresse contribuem para uma fertilidade mais preservada ao longo do tempo.

