Segundo relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2023, muitas pessoas são afetadas pela infertilidade ao longo de suas vidas, o que corresponde a 17,5% da população adulta - 1 em cada 6 em todo o mundo, mostrando a necessidade urgente de aumentar o acesso aos cuidados e políticas públicas voltadas para a capacidade reprodutiva da população.

Homens e mulheres são responsáveis cada um por 50% dos casos de infertilidade. Portanto, a investigação da infertilidade deve ser feita por eles por meio de exames específicos.

O machismo cultural e a falta de informação sobre o tema levam os homens a não procurarem avaliar sua fertilidade no momento em que decidem ser pais, deixando esse papel apenas para a mulher.

“No imaginário popular, a infertilidade é, geralmente, ligada às mulheres, mas a realidade é diferente. De acordo com estudos recentes, em até 50% dos casos, esse problema tem relação com a saúde dos homens.?Nem todos os espermatozoides conseguem fecundar o óvulo devido a alterações de forma e motilidade”, explica a ginecologista e especialista em reprodução humana Maria do Carmo Borges de Souza, diretora médica da Fertipraxis Centro de Reprodução Humana e membro?do Conselho Consultivo?da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) e da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida (Redlara).

Mas existem hoje exames e tratamentos de reprodução assistida que podem ajudar a investigar e solucionar questões de infertilidade masculina. Segundo a Associação Brasileira de reprodução Assistida (SBRA) a avaliação da infertilidade em homens, pode ser feita com o exame de sêmen (análise seminal) para avaliar a qualidade, quantidade e motilidade dos espermatozoides e análises de sangue para avaliar os níveis de hormônios relacionados à fertilidade, como testosterona e hormônio folículo-estimulante (FSH).

Causas

Nos homens, as principais causas de infertilidade incluem:

- Varicocele

- Criptorquidia na infância

- Diminuição e baixa mobilidade de espermatozoides

- Ausência da produção de espermatozoides

- Vasectomia prévia

- Dificuldade na relação sexual

- Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

- Trabalho com produtos químicos, entre outros

Segundo o?ginecologista especialista em reprodução humana Roberto de Azevedo Antunes, diretor médico da Fertipraxis Centro de Reprodução Humana e diretor da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), é importante que os homens façam o exame de espermograma, que entre outras informações consegue avaliar a quantidade e qualidade dos espermatozoides presentes, além de possíveis fatores infecciosos e inflamatórios, por exemplo.

“Além do espermograma, hoje pode-se dispor de outro exame, complementar àquele, que é o teste de fragmentação de DNA de espermatozoides, que pode ser utilizado em alguns casos, como a infertilidade sem causa aparente e perdas ou falhas de implantação, de repetição em casos de reprodução assistida. Esse procedimento médico consegue avaliar o dano oxidativo ao qual os espermatozoides estão sendo submetidos, que pode ser causado por consumo excessivo de álcool, cafeína, alimentação desregrada, obesidade, entre outros fatores”, elenca.

De acordo com os especialistas, a qualidade do sêmen diminui com a idade, principalmente após os 45 anos, o que impacta, portanto, nos desfechos reprodutivos.

Congelamento de sêmen



O homem também pode congelar sêmen como?uma importante alternativa de prevenção e preservação da sua capacidade reprodutiva.

"Com o surgimento da técnica de vitrificação, em 2006, a eficiência do processo aumentou drasticamente. Hoje, por exemplo, contamos com elevadas taxas de sobrevida pós-descongelamento", explica o médico especialista em Reprodução Humana e também diretor da Fertipraxis Centro de Reprodução Humana, Marcelo Marinho de Souza.?

O especialista destaca algumas situações em que é indicado o congelamento do sêmen:?

. Indivíduos que serão submetidos à vasectomia, preservando a fertilidade futura;?

. Antes de tratamentos relacionados ao câncer (leucemia, câncer de testículo etc...), sejam cirurgia, quimio ou radioterapia;?

. Prévio à cirurgia do testículo ou da próstata;?

. Criopreservação dos espermatozoides obtidos por aspiração do epidídimo ou de cirurgias dos testículos;?

. Indivíduos que trabalham em profissões de risco;?

. Homens sem filhos e sem planejamento para tal, devido ao passar do tempo e envelhecimento, etc.?

?

O médico complementa que a idade mais recomendada é abaixo de 45 anos e lembra que assim como os óvulos e embriões, o sêmen também não tem 'prazo de validade', não havendo limite de tempo para se manter congelado para uso futuro.?

?

Como funciona o processo de congelamento de sêmen??

Inicialmente, o sêmen é obtido por masturbação, devendo ser criopreservado em prazo máximo de 1 hora após a coleta. A amostra é mantida com temperatura próxima a 37ºC durante alguns minutos para a sua completa liquefação, após o que é feita a sua análise em câmara especial.??

O próximo passo é adicionar a um meio crioprotetor para a devida proteção da célula durante todo o processo de congelamento; posteriormente, é feita a deposição em palhetas especiais adequadas para o congelamento em nitrogênio líquido. Deve-se manter uma alíquota pequena para a análise pós-descongelamento para segurança e controle de qualidade do processo como um todo. As amostras são armazenadas em contêineres de nitrogênio líquido devidamente identificadas à temperatura de – 196ºC.?

O caso é analisado pelo médico assistente e devidamente planejado para que seja descongelado exatamente no dia de sua utilização. Este dia deve ser individualizado de acordo com o perfil e estratégia de cada casal.?

?

"Importante ressaltar a necessidade de se assinar termos próprios de informação e esclarecimento, o que torna o processo todo mais seguro. Igualmente, é obrigatória a realização prévia de exames de sangue, que atestam a inexistência de doenças infecciosas do paciente. Como um todo, trata-se de um procedimento muito seguro, em que podemos oferecer ótimos resultados para a preservação da fertilidade masculina