Infertilidade masculina: desinformação diminui a procura por ajuda

A infertilidade masculina ainda é cercada por tabus, mas avanços médicos têm ampliado as possibilidades de tratamento e mudado a história de muitas famílias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva enfrentam dificuldades para ter filhos. No Brasil, estima-se que aproximadamente 8 milhões de pessoas passam por esse desafio após um ano de tentativas sem o uso de anticoncepcionais. Desses casos, cerca de 40% têm origem na infertilidade masculina, o que equivale a aproximadamente 3,2 milhões de homens brasileiros.

Apesar dos números expressivos, a infertilidade masculina ainda é um assunto pouco abordado, muitas vezes por desconhecimento ou receio de buscar ajuda. No entanto, especialistas afirmam que, com diagnóstico preciso e tratamentos adequados, muitos casos podem ser resolvidos.

Principais causas de infertilidade masculina

A condição pode ser causada por uma série de fatores, que vão desde questões hormonais até o estilo de vida. De acordo com Kauy Victor Martinez Faria, urologista e andrologista da clínica VidaBemVinda, unidade do Fertgroup, as causas mais comuns incluem:

Fatores pré-testiculares: comprometimento da estimulação testicular devido a problemas hormonais ou condições sistêmicas, como hipogonadismo , obesidade, diabetes, hipertensão arterial e apneia do sono.



comprometimento da estimulação testicular devido a ou condições sistêmicas, como , obesidade, diabetes, hipertensão arterial e apneia do sono. Fatores testiculares: alterações diretas nos testículos, como varicocele (dilatação das veias testiculares), criptorquidia (testículo não descido), infecções como orquite e caxumba, traumas ou tumores testiculares.



alterações diretas nos testículos, como (dilatação das veias testiculares), criptorquidia (testículo não descido), infecções como orquite e caxumba, traumas ou tumores testiculares. Fatores pós-testiculares: obstruções nos canais que transportam os espermatozoides, como ausência congênita dos canais deferentes, infecções genitais (prostatite, uretrite, epididimite), ejaculação retrógrada e malformações da uretra.



"Muitas vezes, para reduzir os riscos de infertilidade, recomenda-se adotar uma dieta equilibrada, manter um peso saudável, praticar atividades físicas regularmente, evitar o consumo de tabaco e álcool, proteger-se contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e minimizar a exposição a ambientes com altas temperaturas e substâncias tóxicas", complementa o especialista.

Diagnóstico e tratamentos disponíveis

O primeiro passo para enfrentar a infertilidade masculina é obter um diagnóstico preciso. Exames como o espermograma, que avalia a quantidade e a qualidade dos espermatozoides, e testes hormonais são essenciais para identificar as causas. Uma vez diagnosticado, o tratamento pode variar de acordo com a causa.

"Para casos de varicocele, por exemplo, a cirurgia pode ser uma solução eficaz. Já em situações de alterações hormonais, a reposição ou regulação dos hormônios pode resolver o problema", explica Kauy.

Já em situações mais complexas, as técnicas de reprodução assistida, como a Fertilização In Vitro (FIV) e a Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI), têm apresentado taxas de sucesso. "Com esses avanços, muitos casais que antes viam a infertilidade como um desafio agora têm a possibilidade real de realizar o sonho da paternidade, graças à combinação de tecnologias de ponta e ao acompanhamento personalizado. Essas inovações oferecem novas esperanças, transformando o cenário em uma jornada viável e cheia de possibilidades", afirma o médico.

Como as fake news estão impactando

A desinformação ao redor do tema ainda é um grande obstáculo para quem busca tratamento. Mitos divulgados ao longo dos anos, muitas vezes ampliados pelas redes sociais, contribuem para que muitos homens adiem ou até evitem procurar ajuda médica especializada. “A falta de informações corretas e confiáveis nas plataformas digitais faz com que essas falsas crenças se espalhem rapidamente, dificultando o acesso ao diagnóstico correto e, consequentemente, ao tratamento adequado”, pontua o especialista.

De acordo com Kauy, os mitos mais comuns costumam ser:

"A infertilidade é sempre hereditária": Nem sempre. Embora fatores genéticos possam influenciar, hábitos e problemas adquiridos ao longo da vida são as principais causas.



Nem sempre. Embora fatores genéticos possam influenciar, hábitos e problemas adquiridos ao longo da vida são as principais causas. "Usar roupas apertadas causa infertilidade": O uso frequente de roupas muito justas pode elevar a temperatura dos testículos, o que pode afetar a produção de espermatozoides, mas não é uma causa direta de infertilidade.



O uso frequente de roupas muito justas pode elevar a temperatura dos testículos, o que pode afetar a produção de espermatozoides, mas não é uma causa direta de infertilidade. "Se o homem ejacula normalmente, ele não é infértil": A fertilidade está ligada à qualidade e quantidade dos espermatozoides, e não apenas à presença de ejaculação.



A fertilidade está ligada à qualidade e quantidade dos espermatozoides, e não apenas à presença de ejaculação. "Apenas mulheres devem se preocupar com a idade fértil": Embora os homens produzam espermatozoides por toda a vida, a qualidade do sêmen tende a diminuir com a idade, reduzindo as chances de uma gestação natural.



“É essencial que os homens tenham acesso a informações confiáveis para que possam tomar decisões sem receios e baseadas em evidências científicas”, destaca.

A importância de buscar ajuda

O receio e o estigma ainda afastam muitos homens dos consultórios médicos. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), revelou que 46% dos homens acima de 40 anos só procuram atendimento médico quando apresentam algum sintoma. Entre aqueles que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), esse percentual sobe para 58%.

No entanto, especialistas reforçam que o problema é mais comum do que se imagina e que o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de sucesso nos tratamentos.

"É preciso entender que a infertilidade não é uma sentença definitiva. Com os avanços da medicina e o apoio de profissionais qualificados, é possível encontrar soluções eficazes. Além disso, a quebra de tabus e o acesso à informação são ferramentas essenciais para que mais homens busquem tratamento precocemente, aumentando assim as chances de realizarem o sonho da paternidade", diz o médico.

