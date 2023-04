Não consegue ter filho? Cuidado com a desinformação sobre a infertilidade

Definitivamente, infertilidade não é “frescura”, “desleixo” do casal e muito menos “castigo de Deus”. O problema precisa ser avaliado pelo médico quando o casal não consegue engravidar após anos de tentativa, explica Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana. Definitivamente, infertilidade não é “frescura”, “desleixo” do casal e muito menos “castigo de Deus”. O problema precisa ser avaliado pelo médico quando o casal não consegue engravidar após anos de tentativa, explica Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana.









“Infertilidade é um problema das mulheres”





Isso não é verdade.





“A infertilidade é problema feminino em quase 50% dos casos, problema masculino em 30% dos casos e problema combinado do casal em 20% deles. É essencial que o homem e a mulher sejam avaliados durante a investigação de infertilidade”, informa o médico.





“Todo mundo engravida de uma hora para outra, é só continuar tentando”





O casal é considerado infértil se não conseguir engravidar após um ano de relações sexuais desprotegidas.





“Em alguns casos, mesmo que tentem mais tempo eles não vão conseguir. Existem diversas causas para a infertilidade, entre elas algumas condições médicas que precisam ser avaliadas pelo especialista. A infertilidade é um problema médico que pode ser tratado. Pelo menos 50% das pessoas que completam a avaliação de infertilidade responderão ao tratamento com uma gravidez bem-sucedida.





Alguns problemas de infertilidade respondem com taxas de sucesso mais altas ou mais baixas. Quem não procura ajuda tem ‘taxa de cura espontânea’ de cerca de 5% após um ano de infertilidade. Como a idade é um fator complicador, é fundamental procurar ajuda médica o mais rápido possível”, afirma o doutor Rodrigo Rosa.





“É um problema psicológico, tire férias que você vai conseguir engravidar”





A infertilidade é uma doença ou condição do sistema reprodutivo.





“Embora o relaxamento possa ajudá-lo em sua qualidade de vida geral, o estresse e as emoções profundas são provavelmente resultado da infertilidade, não a causa dela. Técnicas aprimoradas tornaram mais fácil diagnosticar problemas de infertilidade, que podem estar ligados a condições do estilo de vida, mas no geral têm causa médica que precisa ser avaliada”, explica Rodrigo.





“Vocês dois não foram feitos para serem pais!”





É particularmente difícil ouvir isso quando se luta contra a infertilidade. É doloroso ter de explicar aos outros que há um problema médico.





“A ajuda especializada pode mostrar que a maioria dos casais sobrevive à crise de infertilidade quando busca tratamento, aprendendo no processo novas formas de estar junto, o que aprofunda seu relacionamento nos anos seguintes. Quando o casal realmente quer ter filho, os dois farão todo o possível para serem bons pais”, diz o médico.





Serei rotulado de 'criador de problemas' se fizer muitas perguntas na consulta médica





É fundamental tirar todas as dúvidas sobre os tratamentos de reprodução.





“O paciente precisa ser informado sobre os tratamentos disponíveis. O que é certo para um casal pode não ser para outro, seja física, financeira ou emocionalmente. Não tenha medo de fazer perguntas”, aconselha o especialista.





Por fim, o doutor Rodrigo Rosa diz que embora as técnicas modernas de reprodução assegurem taxa de sucesso interessante, a gravidez não é o único caminho para a paternidade.





“Se tratamentos não derem certo por questões de saúde, um caminho é começar a pensar mais na paternidade do que na gravidez, considerando a adoção como a maneira de construir a família”, finaliza.