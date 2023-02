Mitos e verdades sobre fertilidade. Confira

Cerca de 278 mil casais não conseguem ter filhos no Brasil, segundo dados da OMS (foto: Pixabay/DIVULGAÇÃO)

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca de 278 mil casais não conseguem ter filhos no Brasil, o que representa 15% do total. Sabe-se ainda que um casal com idade próxima dos 35 anos, com vida sexual ativa, que não faz uso de anticoncepcionais e não tem nenhuma disfunção, tem apenas 25% de chances de engravidar a cada mês. "Isso acontece porque a espécie humana não é muito fértil", afirma Ana Carolina Hissa, ginecologista, obstetra e membro da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR).









1. A reprodução assistida é regulamentada pelo CFM. Verdade. É um procedimento regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. “Em 2021, o CFM entendeu que era preciso aumentar a idade máxima das mulheres doadoras de óvulos, elevando de 35 para 37, lembrando que as regras são revistas constantemente”, esclarece a médica.





2. Tratamento de reprodução humana garante gravidez. Mito. Segundo a ginecologista, essa pergunta é comum nos consultórios, e sua resposta é negativa. As chances de engravidar por meio da reprodução assistida sobem para 60% em mulheres até 35 anos ou embriões biopsiados (o triplo do processo natural). “É uma evolução muito grande, mas não é 100%. Não há garantia de que dará certo”, avisa.





3. Pelo método da fertilização in vitro, é possível saber o sexo do bebê. Verdade. É possível, sim, avaliar cromossomicamente o embrião. Ao realizar a biópsia embrionária, sai no resultado a euploidia e o sexo do embrião. Embora a técnica tenha essa capacidade, não é possível que se procure o procedimento com esse objetivo.





4. Fertilização in vitro faz engordar. Mito. O que acontece é que na reprodução assistida, aumentam alguns hormônios que podem levar à retenção líquida. Porém, isso é transitório.





5. Orgasmo feminino aumenta a chance de engravidar. Mito. Há estudos indicando que o orgasmo não eleva as taxas de fecundação. “Na verdade, sabe-se que ele pode aumentar as contrações uterinas, fazendo com que o sêmem chegue melhor na cavidade uterina. Mas os estudos sobre o assunto já demonstraram que isso não tem a ver com as taxas de gravidez”, diz a médica.





6. Infertilidade e impotência são a mesma coisa. Mito. São diferentes. A médica explica que é possível ter potência e não ter produção espermática e vice-versa. “Quando o casal percebe que algo não vai bem em um desses dois pontos, é preciso consultar um urologista ou andrologista para descobrir as causas e obter tratamento.”





7. É possível preservar a fertilidade de homens e mulheres. Verdade. A reprodução assistida evoluiu, as técnicas estão cada vez melhores e é possível preservar a fertilidade de homens e mulheres com idade avançada, portadores de câncer, entre outros casos. “Hoje, podemos congelar óvulos e espermatozoides, obtendo taxas muito boas de sucesso, em torno de 80% a 60%, respectivamente”, explica a ginecologista.