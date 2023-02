Barba bem-feita exige lâminas, tesouras e barbeadores higienizados, para evitar ação de micro-organismos (foto: Angela Weiss/AFP)

A moda agora é homem de barba grande, algumas delas bem definidas, outras largadas ao léu. O que não existia há pouco tempo se tornou mais que comum, algumas vezes combina com o personagem, outras não. E como ocorre com a cabeleira feminina – que atualmente também tem de ser longa, as curtas são pouco vistas –, a barba masculina deve ser bem tratada para ficar legal.









De acordo com a dermatologista Judith Cavalcante, a foliculite pode se apresentar de duas formas. A pseudofoliculite, o tipo mais comum, ocorre em pessoas predispostas quando o pelo é raspado muito rente à superfície e tem a ponta cortada retornando ao interior da pele, o que gera trauma quando o fio cresce.





Por sua vez, a foliculite verdadeira ocorre quando, através de pequenos cortes gerados pelo barbear, os folículos pilosos são infectados por micro-organismos.





“A foliculite pode piorar com o barbear traumático, quando a lâmina é passada na pele repetidas vezes ou os instrumentos descartáveis já 'cegos' são reutilizados, gerando pequenos cortes e predispondo à infecção por micro-organismos”, explica a médica.





A doutora Judith adverte que um agravante do problema está no uso de instrumentos de barbear infectados por bactérias ou fungos, ou então em aparelhos não higienizados adequadamente.





Há uma tendência individual relacionada a fatores genéticos e à curvatura do pelo, que, ao crescer, contribui para o surgimento do problema na pele.





“A foliculite afeta até 83% dos homens negros, em decorrência da curvatura do folículo piloso, que é mais acentuada em fototipos mais altos como a pele negra. Mas a boa notícia é que, com os devidos cuidados, é possível controlar o problema”, afirma a dermatologista.





A seguir, confira o passo a passo dos cuidados indicados para evitar a foliculite:





• Evite o barbear rente, com lâminas descartáveis ou navalhas, se você tem tendência à pseudofoliculite;





• Opte por barbeadores elétricos, que cortam o pelo a certa distância da pele, evitando a inflamação;





• Antes de remover os pelos, limpe adequadamente a área a ser barbeada com sabonete específico para seu tipo de pele e água morna;





• Use espuma ou creme de barbear suaves para amenizar o atrito no barbear;





• Estique a pele com a mão livre para apoiar bem o instrumento, evitando cortes e melhorando o resultado do barbear;





• Raspe sempre no sentido do crescimento do pelo;



• Após barbear, aplique água termal ou hidratante suave para acalmar a pele;





• Esfolie a área da barba suavemente uma vez por semana, preferencialmente quando os pelos estão saindo da pele. Isso previne o encravamento e melhora o resultado do barbear;





• Evite manipular ou espremer as lesões, pois isso atrasa a recuperação da inflamação e pode gerar novas infecções;





• Evite usar medicamentos sem orientação médica;





• Não volte a barbear a área irritada. O trauma deve ser evitado até que a pele esteja totalmente recuperada;





• Cuidado com a falta de higiene na área de barba;





• Evite manter a área molhada, pois isso facilita a infecção por fungos.