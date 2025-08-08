Escolha o restaurante perfeito para celebrar o Dia dos Pais

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Para um pai, o melhor presente é sempre estar perto dos familiares e, em especial, dos filhos. Melhor ainda se esse encontro se der em um local agradável com comidas e bebidas maravilhosas. Pensando nisso, separamos aqui uma lista com restaurantes que, com certeza, vão cumprir esses requisitos na celebração do Dia dos Pais (10/8). Ah, e tem opção para todo perfil de pai, viu?! Confira:

Para um pai amante de carnes

Bife Parrilero com batata roquefort do Parrilla Del Mercado Parrilla Del Mercado/Reprodução Instagram

Difícil achar por aí um pai que não ame um bom churrasco. No Parrilla Del Mercado, situado no Mercado Distrital do Cruzeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, as carnes saem da brasa para a mesa dos clientes, seguindo a tradição uruguaia.

A casa serve uma variedade de proteínas, que vão de peixes a cortes bovinos, e todos são feitos na parrilla. Para iniciar os trabalhos, como bons mineiros que somos, acreditamos que uma linguiça é sempre uma boa opção. Na casa, a de pernil (R$ 35), que vem com cebola e pimentões assados, é escolha quase unânime entre os clientes.

Apesar do vasto menu, outro clássico sem erro que é sucesso garantido de lá é o Bife Parrillero (R$ 124, com 350g de carne), que é um contrafilé coberto por um molho de vinho tinto e pimenta. O acompanhamento sugerido para o prato é a Batata Roquefort (R$ 38), uma batata assada no papel-alumínio servida com um creme espesso de queijo roquefort no topo.

Serviço

Rua Opala, 10, Cruzeiro

(31) 3225-5507

De terça a quinta, das 11h às 16h

Sexta e sábado, das 11h às 22h

Domingo, das 11h às 18hh

Para um pai sofisticado

Cannoli recheado com doce de leite com mascarpone do Gero Fasano/Divulgação

Para quem quiser comemorar a data com um almoço especial, o restaurante Gero, que fica dentro do Hotel Fasano, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, pode ser uma opção ideal. A casa vai servir um menu exclusivo de almoço no dia, com uma entrada, duas opções de pratos principais e uma sobremesa.

O almoço se inicia com um Vitello tonnato, composto por carne de vitelo fria e fatiada, servida com molho de atum e alcaparras com salada de rúcula selvagem (R$ 89). Seguindo, as opções para o principal são: Agnolotti (massa recheada) de presunto parma com alho-poró e creme de queijo brie (R$ 139) ou Chorizo de angus na manteiga de tomilho, servido com cogumelos (R$198).

Finalizando a refeição, a sobremesa sugerida é um cannoli (doce italiano que é como um canudinho de massa frita e crocante) recheado com doce de leite e mascarpone (R$ 39).

Serviço

Rua São Paulo, 2.320, Lourdes

(31) 3500-8970

De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h

Sexta e sábado, das 12h à 01h

Domingo, das 12h às 17h

Para um pai que ama japonês

Risoto com camarão á provençal do El Mai El Mai/Divulgação

Quem disse que a gastronomia asiática precisa se limitar a sushi ou frango xadrez? No El Mai, restaurante no Lourdes, região Centro-Sul de BH, há espaço para diversas influências e preparos. No Dia dos Pais, a casa preparou um menu especial para o almoço e outro para o jantar.

Os que preferirem celebrar a data ainda de dia, poderão desfrutar de uma entrada, um prato principal e uma sobremesa por R$ 98. O almoço se inicia com um Kushiyaki de Salmão, espetinho feito com uma cafta de salmão. Em seguida, os clientes escolhem uma das quatro opções de principais: combinado com 4 uramaki de tartar de atum e camarão crocante, 5 maki hot filadélfia, 3 sashimi de salmão, 3 carpaccio de barriga de salmão e 2 niguiri de salmão; salmão grelhado com nhoque de batata-doce finalizado com fonduta de queijo; chorizo com molho de pimenta servido com batatas assadas; ou risoto com camarões à provençal.

A sobremesa é uma mistura de chocolate, com doce de leite e café.

Para quem preferir celebrar a data à noite, o menu de jantar (R$ 109) pode ser uma opção. A entrada e a sobremesa são iguais às do almoço. O que muda é a dinâmica dos principais, que podem ser escolhidos entre o risoto com camarões à provençal, o chorizo com molho de pimenta ou um arroz asiático de polvo e camarão.

Serviço

Rua Prof. Antônio Aleixo, 592, Lourdes

(31) 3879-9699

De segunda a quinta, das 17h30 à 00h

Sexta, das 17h30 à 00h30

Sábado e domingo, das 12h à 00h30

Para um pai vegetariano

Dumpling cozido com recheio de cogumelo com tofu defumado servido sobre molho de tomates assados e especiarias Luís Filipe Américo/Divulgação

Claro que não deixamos de indicar ao menos um lugar para os pais vegetarianos. A Bejí Sushi Veg fica no terceiro piso do Mercado Novo, no Centro da cidade, e serve o inusitado – ou pouco explorado: culinária japonesa vegetariana. Muito além do tofu, a casa serve preparos como sushis, guiozas (espécie de pastel frito oriental), rolls, harumakis (fritos), e baos (sanduichinhos asiáticos) preparados com vegetais.

Pode até parecer um salmão, mas é a cenoura que é usada em muitas peças, surpreendendo os clientes, como no gunkan de cenoura com alho-poró e castanha de caju (R$ 18, com 4 unidades).

Os guiozas são sempre uma boa opção, e lá, ele é cozido no vapor e recheado com talo de cogumelo, tofu, abobrinha, cenoura e amendoim, com molho tonkatsu e finalizado com óleo de pimenta (R$ 38, com 6 unidades).

Serviço

Avenida Olegário Maciel 742 Loja 3229, Terceiro Andar, Centro

(31) 99067-1091

Quarta e quinta, das 17h30 às 22h30

Sexta, das 12h às 22h30

Sábado, das 12h às 22h

Domingo, das 12h às 16h

Para um pai que ama bar

Aquele pai que não abre mão de um chope bem gelado já pode considerar o Redentor Bar como um forte candidato para a celebração do próximo domingo (10/8). A casa inspirada nos bares do Rio de Janeiro é referência em chope (R$ 13,90) e petiscos em BH. Os clássicos de um bom boteco carioca, os bolinhos, são servidos em seis diferentes versões no Redentor. Destacamos o de aipim (mandioca) com carne seca e requeijão (R$ 48, a porção).

Outra opção ideal para compartilhar com a família é o Jabá porta-bandeira (R$ 68), prato com carne seca desfiada, cebola salteada e farinha amarela acompanhada de manteiga de garrafa derretida.

Serviço

Rua Fernandes Tourinho, 500, Savassi

(31) 3568-8469

De domingo a quarta, das 11h à 00h

De quinta a sábado, das 11h à 01h30

Para um pai apaixonado por massa

Massa com trufa fresca do Pasta Lab Pasta Lab/Reprodução Instagram

Massa é sempre uma boa pedida, seja para almoços, jantares, ocasiões especiais ou mesmo para o dia a dia. As famílias que optarem por saborear, no Dia dos Pais, uma boa massa fresca, podem visitar o Pasta Lab.

A pequena casa na Savassi conta com uma cozinha aberta e com o preparo diário das massas, que variam do talharim ao ravioli. No Dia dos Pais, o restaurante vai disponibilizar um adicional de trufas frescas nos pratos. A iguaria é ralada por cima da massa na frente do cliente, e o grama dela é vendido a R$ 15.

Uma sugestão para quem quiser saborear a trufa fresca, que não é comum na cidade, é pedir o Tonnarelli Cacio e Pepe (R$ 98), massa que se assemelha a um espaguete, preparada com queijo parmesão e pimenta-do-reino.

Outras variedades de massa com iguarias como vôngole, ostras e carne de caranguejo podem ser degustadas no Pasta Lab. A qualidade dos insumos também está presente na seleção das entradas. A sugestão é a burrata com San Daniele (R$ 64), um presunto cru italiano de qualidade indiscutível, um dos mais aclamados do mundo.



Serviço

Rua Fernandes Tourinho, 235, Funcionários

(31) 97234-6461



Segunda, das 12h às 14h30 e das 19h às 22h30

De quarta a sexta, das 12h às 14h30 e das 19h às 22h30

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 22h30

Domingo, das 12h às 16h