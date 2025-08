De Empório Grill a Verdinho: o que levou restaurante de BH a mudar de nome

No início, o nome era Empório Grill. Mas, como tinha paredes, cadeiras e uma arquitetura com bastante verde, o restaurante começou a ser chamado pelos primeiros clientes de "Verdinho". O apelido pegou até mesmo entre os fornecedores e acabou levando os três sócios a rebatizar a casa, que, em 23 anos, soma três unidades e uma clientela fiel.



Filho de empresário ligado à culinária árabe, Rodrigo Figueiredo Burni, então com 21 anos, uniu-se à estudante de engenharia Soraya Hazana Carvalho, na época com 19. Juntos, em 1991, eles montaram uma pequena lanchonete e um self-service sem balança no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Eram apenas três mesas e 12 lugares.

O bufê a quilo, que oferece saladas, sushi, churrasco e outras delícias, foi eleito sete vezes o melhor da cidade pela revista Encontro Gastrô Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Soraya conta que o negócio cresceu surgiu a oportunidade de pegar uma loja na calçada, que tinha o dobro do tamanho, em 2003. “Não tivemos dúvidas e trocamos o local. A cada ano, com as lojas que iam surgindo ao lado, fomos ampliando o negócio”, lembra. “Começamos com 12 lugares e hoje o restaurante conta com 60."

Com o tempo, os sócios foram acrescentando mais opções ao cardápio, que aumentou rapidamente. “A casa tem o conceito de reunir, comemorar e encontrar. Seja um almoço de família, reunião de negócios, aniversários ou até mesmo trazer um amigo de fora para comer", destaca Soraya. O bufê a quilo, que oferece saladas, sushi, churrasco e outras delícias, foi eleito sete vezes o melhor de BH pela revista Encontro Gastrô.

Entre os destaques do cardápio, estão os cubinhos de filé à parmegiana, que servem de duas a três pessoas e custam R$ 139. Um dos pratos que têm muita saída é a scalinata de presunto e cheddar (feito com massa de pizza), que custa R$ 49. Já o Trio 1 (picanha argentina com fritas e muçarela) sai a R$ 148.

Soraya explica que os pratos individuais são muito bem servidos e têm preços que variam de R$ 39 a R$ 65. Algumas das sugestões são filé à parmegiana com arroz e purê (R$ 62), salmão ao molho de maracujá com legumes na manteiga (R$ 68) e filé de tilápia com arroz branco e batata souté (R$ 58).

Cubinhos de filé à parmegiana do Verdinho Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press





A carta de drinques também é variada. Soraya cita o Baileys Straberry (à base de rum Bacardi, licor Baileys e purê de morango), o Johnnie Blond Citrus (com uísque, schweppes citrus e limão) e o Tonic Berry (combinação de gim, tônica, xarope de cramberry, morango e amora). Cada um desses custa R$ 35.

“Temos também música ao vivo, às quartas, sextas, sábados e vésperas de feriados, com músicos mineiros tocando sucessos nacionais e internacionais, a partir da década de 1960”, avisa a empresária.

Expansão

Já com a nova sócia, Gabrielle Carvalho Espinelli, Soraya e Rodrigo abriram mais duas unidades do Verdinho: uma no Santa Lúcia (BH), que já está completando 15 anos, e outra no Jardim Canadá (Nova Lima), desde 2021. Mas a expansão não para por aqui. O trio avisa que está estudando novos negócios e localizações.

'A casa tem o conceito de reunir, comemorar e encontrar. Seja um almoço de família, reunião de negócios, aniversários ou até mesmo trazer um amigo de fora para comer', destaca Hazana Carvalho, sócia do Verdinho Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press





"Para manter um restaurante hoje, é preciso contar com a parceria dos colaboradores e clientes, bem como estar sempre em busca da inovação. Também é preciso estar sempre criando e analisando onde melhorar”, pontua Soraya.

A empresária garante que trabalhar no ramo é enfrentar desafios todos os dias, mas ressalta que os três aprenderam a amar o que fazem. “Confesso que montar um restaurante não era o meu sonho, mas aprendi a amar o que faço. Com a ajuda de nossos colaboradores, parceiros e clientes, vamos construindo a cada dia um time mais forte.”



Soraya ressalta que o Verdinho tem um público fixo, fiel e que sempre leva novos clientes. Sábado é o dia de maior movimento da casa.

Serviço



Verdinho Restaurante (@verdinhobh)

Avenida Cônsul Antônio Cadar, 122, São Bento

Aberto diariamente, a partir das 11h