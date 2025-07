Frita e assada: restaurante em BH serve lasanha em formatos inusitados

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Camadas de massa intercaladas com molho, queijo e, em casas tradicionais brasileiras, presunto. Assim é feita a lasanha, prato clássico italiano, que é tradicionalmente assado e gratinado no forno. Atualmente, com a criatividade de chefs, a iguaria vem sendo adaptada e incrementada, desde os recheios até o modo de preparo. Nesta terça-feira (29/7), quando celebramos o Dia da Lasanha, apresentamos ao leitor uma casa belo-horizontina que “nasceu” e se popularizou com o prato, seja ele assado ou frito.

A Amassa, localizada na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi criada pelos irmãos Miguel e Pedro Valente e surgiu, justamente, com a produção de lasanhas. “O nosso produto precursor, que até hoje é o mais vendido (dentre os produtos congelados), foi a lasanha de costela com cebola caramelizada”, conta Miguel. Ela custa R$ 58 (para duas pessoas) ou R$ 110 (para quatro pessoas).

Os dois começaram o negócio por amarem o prato, que era sempre feito pelo pai em almoços de família, e por terem enxergado que, no mercado, a lasanha ainda não tinha variedade de sabores, como já ocorria com outras massas. “Eu e Pedro temos uma relação especial com o prato. Meu pai fazia lasanha para a gente. Acho que a lasanha é um prato familiar, de almoço de domingo, para muita gente”, ressalta o sócio.

Apesar do sucesso do prato em sua versão assada, ele ainda não é servido na operação física da Amassa, inaugurada em 2023. Todas as lasanhas estão disponíveis apenas no menu de congelados.

Por outro lado, no cardápio do restaurante, os clientes podem encontrar petiscos inusitados feitos com esse preparo tão amado.

Para surpreender

Snack feito com massa de lasanha frita acompanhado de molho bolonhesa e molho de queijo canastra curado Amassa/Divulgação

Miguel conheceu essas entradinhas que serve na Amassa em Bolonha, na Itália. “Lá eu conheci o ‘snack’ de lasanha e o dadinho de lasanha. Fiquei surpreso por ter um restaurante que apostasse nisso em uma cidade onde a lasanha é tão tradicional”.

Inspirado pelo que viu em terras italianas e olhando para produtos mineiros, Miguel implementou, com Pedro, esses dois petiscos no cardápio. O snack de lasanha (R$ 35) da Amassa é composto pela massa crocante frita acompanhada de molho bolonhesa e de queijo canastra curado. Os molhos são feitos para o consumidor mergulhar os pedacinhos de massa crocante e se deliciar com essa mistura de sabores feita para comer com as mãos.

Dadinhos de lasanha fritos servidos com molho de queijo canastra curado Amassa/Divulgação

O dadinho de lasanha (R$ 40) também foi inspirado em um prato degustado em Bolonha. São cubos de lasanha de ossobuco ou cogumelo (versão vegetariana) empanados e fritos, servido por cima de uma “cama” de molho de queijo canastra curado.

Os dadinhos de lasanha antes de serem empanados e fritos Amassa/ Divulgação

“Esses petiscos surgiram como uma maneira de apresentar coisas novas e diferentes, com base em algo que é tão familiar para todos”, explica Miguel. O dadinho, segundo ele, é um dos grandes sucessos e é pedido por quase todas as mesas que ele apresenta o petisco. “A reação das pessoas ao experimentar é quase sempre a mesma: ‘nú!”, brinca o sócio.

Serviço

Amassa (@amassa.cozinha)

Rua Tomé de Souza 1186, Savassi

(31) 99126-2618

De segunda a quarta, das 10h às 18h30

Quinta e sexta, das 10h às 22h30

Sábado, das 10h às 15h30



