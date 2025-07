O Dia da Lasanha, celebrado em 29 de julho, é a desculpa perfeita para se render a uma das receitas mais amadas do mundo. Clássica, reconfortante e versátil, a lasanha vai muito além da tradicional combinação de massa, carne moída e molho branco.

A data convida a experimentar novos recheios, testar versões vegetarianas surpreendentes e até inovar na escolha da massa. Com um pouco de criatividade, é possível transformar o prato em algo único, sem abrir mão da essência que o tornou tão popular.

Leia mais

Recheios que fogem do óbvio

Deixe o molho à bolonhesa e o presunto com queijo de lado por um momento. Que tal uma lasanha de frango com milho, catupiry e páprica defumada? Ou uma versão mais intensa, com calabresa ralada, abobrinha grelhada e provolone, que equilibra o defumado com toques frescos?

Outra combinação saborosa leva cogumelos salteados, ricota temperada e nozes picadas, uma mistura que entrega textura e sofisticação. Já recheios como carne seca com abóbora trazem o sabor da culinária brasileira para o prato.

Versões vegetarianas cheias de sabor

Quem prefere opções sem carne encontra alternativas que não deixam nada a desejar. A lasanha de espinafre com ricota, molho branco e noz-moscada é um clássico que sempre funciona. Outra favorita é a de berinjela grelhada com mussarela de búfala e tomate seco, combinação leve, cremosa e cheia de sabor.

Vale também experimentar lasanhas com abobrinha, pesto de manjericão e parmesão, ou com cenoura ralada, molho bechamel e queijo minas. Para uma versão vegana, o molho de castanha-de-caju combinado com cogumelos garante cremosidade e umami na medida certa.

Confira as melhores receitas de lasanha vegetariana!

Massas diferentes para surpreender no preparo

A massa pode ser o ponto de partida para inovações. Folhas de legumes como abobrinha, berinjela ou repolho criam camadas leves, com menos carboidratos e mais fibras. Quem busca uma textura diferente pode usar massa de tapioca ou crepioca, neutra e elástica, ideal para diversos recheios.

Basta um pouco de criatividade para transformar a receita em algo único, seja trocando a massa, explorando recheios ou apostando em opções vegetarianas Freepik

Para uma versão sem glúten, massas feitas com farinha de arroz, lentilha ou grão-de-bico são práticas e fáceis de encontrar. E se a ideia for colocar a mão na massa, versões coloridas com espinafre, beterraba ou cenoura dão um toque especial ao prato.

Ingredientes:

2 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente 250 g);

2 ovos grandes;

1 colher (chá) de azeite;

1 pitada de sal.

Modo de preparo:

sobre uma bancada limpa, forme um monte com a farinha e abra um buraco no centro e adicione os ovos, o azeite e o sal; com um garfo, vá misturando os ovos com a farinha aos poucos, até começar a formar uma massa; sove por 10 minutos até ficar lisa e elástica e envolva em plástico filme e deixe descansar por 30 minutos; depois, abra com rolo ou cilindro até ficar bem fina, corte em folhas e cozinhe em água fervente por 2 minutos antes de montar a lasanha.

Dicas práticas para acertar na lasanha

Alguns cuidados fazem toda a diferença:

Pré-cozinhe a massa (ou os legumes ): evita que fiquem crus;

Não economize no molho : use molho em quantidade generosa para manter as camadas unidas e úmidas;

Tempo de descanso : depois de assar, deixe a lasanha descansar por 10 minutos antes de servir, isso ajuda a firmar a estrutura;

Montagem: monte com pelo menos três camadas de recheio e finalize com queijo por cima, levando ao forno até gratinar, a crosta dourada é quase um convite ao primeiro garfo.

Mais do que uma data comemorativa, o Dia da Lasanha é uma oportunidade de explorar sabores e reinventar um prato querido com criatividade e personalidade.