Misto de restaurante e pousada, refúgio verde em Lagoa Santa exala charme

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Não sei se são as mangueiras do quintal ou a simplicidade do atendimento. Não sei se é por causa da comida boa, temperada, mineira e tropeira, feita no fogão à lenha ou a decoração despojada, sem luxos. Não sei se é por causa da conversa descontraída ou da playlist suave que vem de uma caixa de som. Tem algo fascinante no ar em um cantinho escondido, na Região da Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa, que gera contentamento e bem-querer.

Recebido com um abraço caloroso, fui apresentado, pela proprietária, ao Cantinho da Luci –um local único e genuinamente a cara e alma dos donos. “Queremos que se sintam à vontade. Pode escolher uma mesa e servir. Aqui, o atendimento é 100% self-service. Vocês não precisam ter cerimônia. É como se estivesse na casa de um parente. Sirvam-se a comida quentinha, depois, vocês mesmo pesam e anotam na comanda. E a bebida, refrigerante ou cerveja, podem pegar lá na geladeira e acrescentar no papel”.

Sem garçons, o atendimento despojado faz desse lugar um espaço diferenciado. No comando desse sítio, transformado em restaurante e pousada, está o casal Luci e Júlio César. Eles acreditaram em um sonho. Há 10 anos, eles decidiram apostar em abrir a casa onde moravam para receber visitantes, nos finais de semana, interessados em saborear uma verdadeira culinária mineira de raiz. E desde aquela época, o modelo implantado de serviços permanece. Integrante da Rota das Doceiras, o refúgio oferece as delícias das quitandeiras da região da Lapinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cantinho da Luci (@cantinhodaluci1)







“Eu era representante comercial e saía por Minas Gerais como vendedor das pelas industriais.. Naquela época, de baixa na economia, as vendas eram poucas. Conversando com uma amiga, ela nos perguntou sobre a possibilidade de transformar a nossa casa em um restaurante nos fins de semana. A Luci cozinhava muito bem, todo mundo elogiava. E foi assim, que tudo nasceu. De uma necessidade de gerar renda e hoje, depois desse tempo, temos o prazer de ter conhecido e recebido tanta gente boa. Alguns sempre voltam e criamos laços de amizade com eles”, emociona Júlio César.







Visitantes

Casais de Lagoa Santa visitaram o Cantinho em junho e aprovaram a Comida Carlos Altman/EM

Este é o caso do casal Bruno Praxedes e Josiane Oliveira, moradores de Lagoa Santa. Eles procuravam um local diferente para almoçar num domingo e descobriram o Cantinho da Luci.”A primeira que estive aqui ficamos impressionados com o lugar. Admiramos o auto atendimento, diferente né? Além das mesas debaixo das árvores, a comida boa e o parquinho para crianças”, comenta Bruno. O empresário gostou tanto que retornou com outro casal de amigos, Bruno Efrein e Daniele Doval, para curtir o final de semana.



Os visitantes podem levar para casa os objetos de decoração e cozinha Carlos Altman/EM



“Não fazemos divulgação. O pessoal chega aqui por indicação de amigos e familiares. Nosso público é, em sua maioria, de moradores da região – Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Vespasiano. Recebemos visitantes que se hospedam na nossa pousada. Temos 5 quartos disponíveis e oferecemos uma experiência rural aos hóspedes. Eles acordam ouvindo o canto do galo e ficam à noite observado o brilho das estrelas”, admira Luci.







Comentários no TripAdvisor







Comida mineira de raiz. Lá você vai encontrar do feijão tropeiro ao frango com quiabo Carlos Altman/EM

“Ótimo local para almoçar a típica comida mineira, com silêncio, tranquilidade e calmaria. O atendimento da Luci ( proprietária ) é excelente. Produtos orgânicos e comida com ótimo tempero. Destaques para sucos naturais também”, Braulio Mendonça, de Belo Horizonte.

“Comida deliciosa. Típica comida de fazenda mineira. Atendimento excelente. E o sorvete artesanal é uma delícia. Tudo muito simples para quem gosta de comida boa sem muita frescura. As mesas ficam embaixo de árvores que possuem todo um charme. No local também vende-se muitos objetos retrô e esse dinheiro é destinado a uma ONG do vilarejo”, Vanessa R, de Belo Horizonte.



“Ótimo lugar para fugir da confusão da cidade! A pousada fica na Lapinha, em Lagoa Santa, alguns km do centro da cidade (no site tem um mapa super explicado que ensina chegar, além disso, em determinada parte do caminho tem placas que conduzem certinho até a porta da pousada). O ambiente é muito aconchegante e familiar. O quarto é bem simples, sem luxo. Fiquei na suíte, aprovada! Tem também a opção de quarto com mais camas e com banheiro compartilhado. Vá com tempo para passar todo o final de semana e aproveitar a piscina, os artesanatos expostos na varanda da pousada de artesãos da região. Não deixe de passear na Gruta da Lapinha que fica a 5 minutos de lá. O café da manhã é bem simples, mas delicioso com biscoitos caseiros, pão de queijo e café quentinho. A dona é amor de pessoa. Foi super atenciosa e gentil desde quando liguei para me informar e fazer a reserva. Voltarei em breve!” Celma C, de Pedro Leopoldo.

“Ficamos surpresos com esse simpático restaurante de comida mineira. Ele funciona em uma pequena pousada a 5 minutos de carro da Gruta da Lapinha. O ambiente é muito tranquilo e a comida, deliciosa. O tempero caseiro e a ótima variedade impressionam. Vale a pena uma parada lá”, Humberto Elias, de Belo Horizonte.

Comida tropeira, de raiz, estará de volta em cidade mineira em junho





Day use

Piscina do Cantinho da Luci é convite ao mergulhos nos dias quentes Carlos Altman/EM

Além do serviço de hospedagem, os clientes podem curtir a piscina do sítio. Nos meses mais quentes, o local vira uma atração a mais para as crianças. Agora no inverno, ela serve de cenário para as selfies e relaxamento. Outro diferencial do lugar é a decoração. Uma mistura de estilos no mobiliário e nos utensílios usados pelos visitantes. E tudo o que gostar, pode ser levado pra casa. Do quadro de N. Senhora do Carmo aos candelabros da mesa do quintal, tudo está à venda. Além do brechó, com roupas, sapatos, objetos antigos, que ocupa um espaço no sítio.







Confiança

O Cantinho da Luci é integrante da Rota das Doceiras da Lapinha Carlos Altman/EM No Cantinho da Luci se encontra um brechó solidário Carlos Altman/EM Decoração simples e autoral dão charme ao local Carlos Altman/EM Casais de Lagoa Santa visitaram o Cantinho em junho e aprovaram a Comida Carlos Altman/EM Em cada canto, um encanto. Mensagens de ternura se espalham Carlos Altman/EM Piscina do Cantinho da Luci é convite ao mergulhos nos dias quentes Carlos Altman/EM Os visitantes podem levar para casa os objetos de decoração e cozinha Carlos Altman/EM O Cantinho da Luci abre de terça a domingo para almoços Carlos Altman/EM Luci abriu a porta do sítio para receber clientes e oferece atendimento diferenciado e carinhoso Carlos Altman/EM Comida mineira de raiz. Lá você vai encontrar do feijão tropeiro ao frango com quiabo Carlos Altman/EM Luci e Júlio Cesar abriram as portas do sítio em Lagoa Santa para receber clientes-amigos nos fins de semana Carlos Altman/EM Voltar Próximo

Na hora de pagar a conta, o próprio cliente faz o cálculo do que consumiu e registra na maquininha de cartão de crédito ou por transferência por PIX. “Não me preocupo se alguém vai me “dar o cano’ e sair sem pagar a conta. Confio nas pessoas e em Deus. Toda noite, antes de dormir, rezo por aqueles que estiverem aqui. Desejo que a experiência que eles tiverem tenha sido a melhor possível. Em todo esses anos, nunca registramos uma falta de honestidade por parte dos clientes. É a prova que podemos, sim, confiar nas pessoas”, finaliza Júlio César.







Serviço:

O Cantinho da Luci abre de terça-feira a domingo para almoços de 10h às 16h. O local oferece serviços de hospedagem e day use. Caso tenha interesse por um prato específico, em outro horário, a Luci aceita pedidos sob encomenda, para familiares e grupos.

Endereço

R. João Francisco Avelar, 94 - Lapinha, Lagoa Santa

Telefone: (31) 99648-1646

Instagram: @cantinhodaluci1