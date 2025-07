WTC Lagoa Santa: centro de convenções promete bombar cidade mineira

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

“Precisamos estar preparados para quando o Centro de Convenções for inaugurado. Com a expectativa de 700 eventos por ano, nossa cidade vai virar polo do turismo de negócios em Minas Gerais. Com a proximidade do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, o espaço vai abrigar congressos nacionais e internacionais”, comentou Breno Salomão, prefeito de Lagoa Santa, na abertura dos Seminários Itinerantes de Turismo Sustentável, promovido pela IGR Grutas, na manhã desta terça-feira (15/7), na cidade do Vetor Norte.



O prefeito da cidade estava se referindo ao World Trade Center (WTC) Lagoa Santa, integrado ao Center Shopping Linha Verde, do Grupo SFA, que terá investimento de R$ 1,5 bilhão e inauguração prevista para 2027. O pavilhão de eventos promete transformar a cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte em um polo de negócios, inovação e turismo corporativo.

O projeto, que inclui um centro de convenções de padrão internacional e um shopping de grande porte inspirado em outlets como os de Orlando, deve gerar cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando Lagoa Santa e municípios vizinhos. A presença da marca WTC, reconhecida globalmente, conectará a cidade ao circuito internacional de investimentos, atraindo empresas e cerca de 700 eventos anuais, o que fortalecerá o turismo de negócios.

A localização estratégica, próxima ao Aeroporto Internacional de Confins, foi um fator decisivo, oferecendo custos operacionais cerca de 30% mais baixos que em São Paulo, o que torna Lagoa Santa mais competitiva que Belo Horizonte para esse tipo de empreendimento.O shopping, com área comparável ao BH Shopping terá marcas como Havan, Leitura, Toykids (Casa da Mônica), Mineirão Atacarejo e Ibis, promete impulsionar o comércio local, oferecendo novas opções de consumo e lazer.

Capacitação

Prefeito de Lagoa Santa Breno Salomão acredita que o WTC vai fomentar o turismo e renda na cidade Carlos Altman/EM

Para atender a demanda de trabalho que virá com a inauguração do complexo de lojas e eventos, moradores de Lagoa Santa podem ser beneficiados. A vice-prefeita da cidade, Adélia do Carmo, já estuda a possibilidade de atrair escolas preparatórias para oferecer capacitação aos jovens. "A cidade tem muito a ganhar com a inauguração do centro de convenções. Com isso, já estou com propostas de trazer para Lagoa Santa cursos profissionalizantes na área do turismo, como hotelaria, gastronomia e tradutores. Teremos eventos internacionais na cidade e precisamos ter gente preparada para receber os turistas de fora", comemora.

Já o prefeito Breno Salomão informou que o município inicia já neste semestre com turmas bilíngues. "Inciaremos com as turmas da educação básica e depois todos os alunos de Lagoa Santa terão aulas, em todas as disciplinas, em português e inglês. Os formandos estarão mais bem preparados para o mercado de trabalho", comenta

Desafios

A chegada do complexo demandará melhorias na infraestrutura urbana, como a construção de pelo menos três novos hotéis, negociações com grupos hospitalares e a instalação de postos de combustíveis, supermercados e faculdades no entorno. O aumento do fluxo de visitantes e eventos exigirá investimentos em mobilidade, especialmente na malha viária, para evitar congestionamentos e garantir acessibilidade, considerando a conexão com o aeroporto.

Além do impacto econômico, o projeto elevará a qualidade de vida em Lagoa Santa, que já possui um alto Índice de Desenvolvimento Humano, atraindo moradores e profissionais em busca de um ambiente tranquilo e bem conectado. A cidade também ganhará maior visibilidade como destino turístico, complementando suas atrações naturais e históricas, como as descobertas arqueológicas de Peter Lund e a Gruta da Lapinha.

No entanto, o crescimento populacional e a maior circulação de pessoas podem pressionar serviços públicos e demandar planejamento para minimizar impactos ambientais, como o aumento do tráfego e a gestão de resíduos. A prefeitura já sinaliza esforços para gerenciar esses desafios.

