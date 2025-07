Viajar de moto é mais do que escolher um meio de transporte. É sentir o vento no rosto, viver cada curva e se deixar levar pelas paisagens que surgem a cada quilômetro. A conexão com a estrada é intensa e real.

No Brasil, não faltam caminhos para quem busca essa sensação única de liberdade. Entre serras, vales, praias e cidades históricas, existem estradas que parecem feitas sob medida para o espírito aventureiro dos motociclistas.

Selecionamos cinco roteiros incríveis para quem quer sair do comum e explorar o país em duas rodas.

1. Estrada Real (MG)

Um dos trajetos mais clássicos e culturais do Brasil, a Estrada Real atravessa Minas Gerais passando por montanhas, vilarejos coloniais e cidades históricas como Tiradentes, Ouro Preto e Diamantina. São mais de 1.600 km de caminhos bem sinalizados e com boa estrutura turística.

A viagem é perfeita para quem curte um roteiro com história, arquitetura e culinária. Para os motociclistas, o trecho entre Tiradentes e Ouro Preto é especialmente atrativo pelas curvas suaves, paisagens serranas e clima ameno. O charme das paradas completa a experiência.

Estrada Real (MG) Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil Estrada Real (MG) Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil Estrada Real (MG) Edesio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil. Estrada Real (MG) Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil Estrada Real (MG) Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil. 10/09/2013. Credito: Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil. Caete - MG. Da Piedade ao Caraca. Programa vivendo a Estrada Real, do sistema FIEMG-SESi e o IER (Instituto Estrada Real). Na foto, observatorio astronomico da UFMG Frei Rosario. Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil 10/09/2013. Credito: Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil. Caete - MG. Da Piedade ao Caraca. Programa vivendo a Estrada Real, do sistema FIEMG-SESi e o IER (Instituto Estrada Real). Na foto, Santuario de Nossa Senhora da Piedade. Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil. 10/09/2013. Credito: Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil. Catas Altas - MG. Da Piedade ao Caraa, Programa vivendo a Estrada Real, do sistema FIEMG-SESi, Servio Social da Industria e o IER, Instituto Estrada Real. Bicame, Ruinas de um grande aqueduto de pedras construidos por escravos para levar agua as fazendas e mineracoes da regioes construido em 1792. Copyright Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil Estrada Real (MG) Tulio Santos/EM/D.A Press. Brasil. Voltar Próximo

2. Serra do Rio do Rastro (SC)

Considerada uma das estradas mais bonitas do mundo, a Serra do Rio do Rastro é um ícone para os amantes de roteiros que amam viajar de moto. Com cerca de 25 km e mais de 250 curvas, o trajeto liga Lauro Müller a Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina.

A vista dos mirantes é de tirar o fôlego, literalmente, já que a altitude chega a 1.400 metros. A neblina e as baixas temperaturas tornam a viagem ainda mais desafiadora, exigindo atenção e preparo. Ideal para quem busca emoção e paisagens cinematográficas.

3. Chapada Diamantina (BA)

Na Bahia, a Chapada Diamantina combina natureza exuberante, clima agradável e trilhas de tirar o fôlego. Os trechos que ligam as cidades de Lençóis, Mucugê, Ibicoara e Capão oferecem boas estradas e vistas que alternam serras, cânions e cachoeiras.

Viajar de moto por essa região é vivenciar o contraste entre o sertão e os vales verdes. Além da estrada, o motociclista pode aproveitar para descansar em vilarejos acolhedores e explorar atrações como o Morro do Pai Inácio e a Cachoeira da Fumaça.

Chapada Diamantina (BA) Otacilio Lage/EM/D.A Press. Chapada Diamantina (BA) Roberto Barroso/ABr. Chapada Diamantina (BA) Divulgacao/Prefeitura de Mucuge Chapada Diamantina (BA) Otacilio Lage/EM/D.A Press Chapada Diamantina (BA) Divulgacao/Prefeitura de Mucuge Chapada Diamantina (BA) Divulgacao/Prefeitura de Mucuge. Mucuge - BA. Chapada Diamantina (BA) Otacilio Lage/EM/D.A Press. Chapada Diamantina (BA) Otacilio Lage/EM/D.A Press Chapada Diamantina (BA) Otacilio Lage/EM/D.A Press. Chapada Diamantina (BA) Roberto Barroso/ABr. Voltar Próximo

4. Serra do Caparaó pela BR-116 (MG-ES)

Para quem busca um roteiro mais tranquilo, porém com paisagens impressionantes, o trecho da BR-116 próximo à Serra do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, é uma excelente pedida. A estrada é cercada por vegetação nativa e montanhas, com paradas em cidades como Manhumirim, Alto Caparaó e Dores do Rio Preto.

A rota dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó, onde está o Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do país. Perfeita para quem busca um contato profundo com a natureza e quer fugir do turismo de massa.

Parque Nacional do Caparao em Alto Caparao (MG) Marcos Michelin Parque Nacional do Caparao em Alto Caparao (MG). Marcos Michelin Vista do Vale Verde no Parque Nacional do Caparao em Alto Caparao (MG). Marcos Michelin Vista da Serra do Caparao, Pico da Bandeira de Foto Divulgacao Serra do Caparaó Marcos Michelin/Estado de Minas Voltar Próximo

5. Rota das Emoções (MA, PI, CE)

Unindo três estados do Nordeste, a Rota das Emoções passa por destinos como Jericoacoara (CE), Delta do Parnaíba (PI) e os Lençóis Maranhenses (MA). É uma viagem longa e cheia de contrastes, do asfalto ao areal, da praia à caatinga.

É preciso planejamento, mas o esforço é recompensado com visuais paradisíacos, estradas vazias e a sensação de estar cruzando o Brasil por caminhos pouco explorados. Para quem curte aventura, diversidade e roteiros, é um prato cheio.