Você já se pegou pensando se é possível alugar uma ilha particular no Brasil? Mesmo que pareça algo reservado a milionários, a verdade é que o país tem dezenas de ilhas privadas disponíveis para locação e algumas nem são tão inacessíveis quanto você imagina.

Essa ideia de "ter uma ilha só pra você", mesmo que seja por um fim de semana, alimenta o imaginário de quem sonha com isolamento total, natureza exuberante e a exclusividade digna de filmes. Mas quanto custa viver essa experiência?

Separamos os exemplos do Brasil, com preços atualizados, detalhes curiosos e histórias por trás dessas ilhas que hoje funcionam como refúgios privativos para festas, férias ou silêncio absoluto.

Existe ilhas acessíveis, por incrível que pareça

Apesar da imagem de luxo extremo, algumas ilhas brasileiras são alugadas por valores comparáveis a casas de veraneio em destinos famosos. É claro que existem as opções exclusivas (com heliponto, chef particular e equipe 24h), mas também há ilhas mais simples, rústicas e bem mais acessíveis.

Entre as ilhas anunciadas em plataformas como Airbnb ou por agências especializadas, é possível encontrar diárias a partir de R$ 1.000 para grupos pequenos. Dividido entre amigos, pode sair mais barato do que um hotel comum.

Mas prepare-se, pois no topo da lista, há ilhas com preços que chegam a R$ 60 mil a diária, exigem reserva mínima de vários dias e oferecem tudo o que um resort cinco estrelas teria.

As ilhas mais populares para aluguel

Veja a seguir algumas ilhas no Brasil disponíveis para aluguel:

Ilha Comprida (Ubatuba, SP)

Rústica, charmosa e isolada, essa ilha é uma das mais buscadas por casais e famílias. Tem acesso por barco e oferece estrutura básica com vista cinematográfica. Sua diária pode girar em torno de mil a dois mil (sujeito a alterações).

O principal diferencial é o contato intenso com a natureza, sem luxo.

Essa ilha é uma das mais buscadas por casais e famílias xandybra de pixabay

Ilha dos Desejos (Angra dos Reis, RJ)

Cercada por águas cristalinas e vegetação atlântica, é uma das queridinhas para eventos e fins de semana com glamour. Já foi cenário de editoriais de moda e clipes musicais.

A diária média é de 6 a 10 mil e possui capacidade para 8 pessoas.

A Ilha dos Desejos é cercada por águas cristalinas e vegetação atlântica Cristhian Brezolin de Getty Images

Ilha Sundara (Angra dos Reis, RJ)

Luxuosa, com 9 suítes, piscina com borda infinita, heliponto e staff treinado. O nome vem do sânscrito e significa “lugar belo e sereno”. Valor estimado é cerca de R$ 35 mil por diária.

O perfil dos hóspedes inclui famosos, políticos e grandes empresários.

A Ilha Sundara possui 9 suítes, piscina com borda infinita AlexanderXXI de Getty Images

Ilha do Magalhães (Angra dos Reis, RJ)

Com casa principal de alto padrão, píer e água cristalina, é uma das mais requisitadas da Costa Verde. Frequentada por empresários e artistas, é possível alugá-la em plataformas de luxo.

Seu valor estimado é de 30 a 50 mil por diária, seu principal diferencial é a estrutura impecável, ideal para festas privadas e eventos premium.