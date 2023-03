Gruta da Lapinha: nas profundezas, história rica do nosso passado

O Parque do Sumidouro em Lagoa Santa tem como característica principal as marcas de um rio subterrâneo – a gruta surgiu a partir de rochas calcárias formadas pelos restos marinhos do fundo do mar raso da bacia do Rio das Velhas. O que surpreende e encanta quem visita a gruta é a facilidade de acesso: com apenas 40 metros de profundidade e 511 metros de extensão, dos quais 300 são visitáveis. Ao todo são 9 salões iluminados por led que destacam as formas surrealistas das rochas que impressionam pela beleza. Tanto que os salões, galerias e labirintos foram batizados de acordo com o que as imagens sugerem, como por exemplo: Véu da Noiva, Cascata de Luz, Salão de das Cortinas, Couve-Flor, Presépio e Sino.









Após ficar fechada por conta da pandemia e por mudanças operacionais, uma das sete maravilhas da Estrada Real, a Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa, foi reaberta ao público em abril de 2022. A gruta, que pertence ao Parque Estadual do Sumidouro, passou a ter a gestão da concessionária Rota das Grutas Peter Lund, uma empresa do grupo Urbanes Parques. Desde então, ela assumiu os serviços de visitação, divulgação e manutenção do local. Com a transição, a concessionária oferece aos turistas explorar as profundezas da gruta, em visitas guiadas. Conhecer os registros paleontológicos no Museu Peter Lund e encarar experiências de aventura oferecidas pela agência Inhangatu e saborear os lanches na Floresta Lanches, que é o novo espaço gastronômico do parque, responsável também pela loja de artesanatos.









Débora Gomes, gerente-geral da Urbanes Parques, destaca o legado de Peter Lund (foto: Carlos Altman/EM)

De abril a dezembro de 2022, cerca de 26 mil visitantes passaram pela Gruta da Lapinha. Público. Em uma pesquisa por amostra com quase 500 visitantes entrevistados da Rota Lund, apontou que 70% são do Sudeste do Brasil e 6% são estrangeiros, maioria do continente europeu. Débora Gomes, gerente-geral da Urbanes Parques, destaca que o Parque Estadual do Sumidouro se prepara para contar com novos atrativos no futuro, sobretudo em esportes de aventura. Alguns equipamentos já existentes na Unidade de Conservação estão recebendo ajustes para serem reabertos. “Para o futuro, vamos reabrir o Museu do Castelinho. Além disso, as fazendas em volta terão novos atrativos e abriremos espaços para o cicloturismo”, anuncia Débora.





O Museu do Castelinho, na Gruta da Lapinha, passará por reformas e voltará a receber visitantes em breve (foto: Carlos Altman/EM)



Em 2022, o Parque Estadual do Sumidouro foi um local para novos eventos. Amanhã (8/3) e quinta-feira, a Gruta da Lapinha recebe a 1º edição do Encontro de Motorhome, dando início ao calendário de eventos no parque em 2023. “Em outubro do ano passado aconteceu o 1º Encontro de Carros Antigos da Lapinha, cerca de dois mil espectadores estiveram presentes. Na Fazenda Samambaia, uma fazenda histórica pertencente ao parque, foi palco para o Festival Sabores de Lagoa Santa, onde aproximadamente cinquenta restaurantes regionais participaram do festival. Atualmente, aos finais de semana, acontece a feira da Rota das Doceiras, na área verde do parque. A Rota é um patrimônio imaterial da Lapinha, cujo objetivo está em valorizar os saberes culturais e gastronômicos da região ao mesmo tempo que proporciona renda aos produtores locais”, conclui Débora.





Ingressos





O valor do ingresso para acesso à Gruta é de R$ 25. Os moradores de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo são beneficiados com valores especiais na visitação do Parque. Nos dias úteis, o valor do ingresso é de R$ 2,50 por pessoa e R$ 12,50 aos finais de semana e feriados. É necessário apresentar comprovante de residência individual por pessoa para conseguir o desconto.