Bar de BH investe em robô bartender para o preparo de drinques

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Pode até parecer uma cena de algum filme futurista, mas em Belo Horizonte já se tornou possível ter um drinque preparado por um robô. No Whisper, um bar inaugurado em março deste ano, escondido dentro do Avra, restaurante no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH, o público pode ver de perto um “braço mecânico” preparando coquetéis.

A tecnologia inovadora é pioneira na cidade e, inclusive, no país. Tão pioneira que teve que ser montada exclusivamente para os moldes do Whisper. Alexei Vallerini, sócio-proprietário do bar, explica que o “braço” usado é próprio da indústria automotiva e foi importado da Alemanha.

“Nós trocamos a ‘mão’ do robô por uma que segura uma coqueteleira, e, assim, prepara os drinques com ela. Fizemos algo que, se alguém quiser copiar, não vai saber nem por onde começar”, destaca.

Como se já não bastasse o investimento na estrutura, os sócios também precisaram correr atrás de um software, um sistema que desse os comandos certos para o robô preparar cada coquetel. “O software foi desenvolvido para ele. Alguns testes deram errado, mas chegamos em 14 drinques preparados pelo robô por meio de dois movimentos distintos”, explica.

Esses dois movimentos são, na verdade, dois clássicos usados pelos bartenders: chacoalhar a coqueteleira ou mexer, sem balançar muito para que coquetéis gasosos, por exemplo, não percam esse atributo.

Acima do robô, ficam posicionadas as garrafas com as bebidas usadas por ele. Elas ficam de cabeça para baixo e com um dosador na ponta. Assim, quando recebe o comando para preparar um drinque, o braço mecânico se direciona a cada uma das garrafas de itens usados na receita e, depois, mistura tudo.

“Caso seja necessária uma finalização do coquetel com algum item como um líquido de conta gotas, o robô deixa que o bartender humano finalize com esse ingrediente”, explica Alexei.

Tem espaço para todos

Rabo de galo do Whisper, feito com cachaça, vermute, bitter de cacau e azeitona Victor Schwaner/ Divulgação

Há uma pessoa que fica o tempo inteiro junto do robô, seja para finalizar preparos ou para fazer os pedidos para os clientes, que ainda não podem requisitar um drinque diretamente para o robô, por meio de um tablet. Caso pouca gente esteja demandando desse braço mecânico, há também três coreografias que ele pode fazer para divertir os clientes, de acordo com o sócio.

Por propor uma coquetelaria de alto nível, o Whisper não poderia depender só do robô nesse setor. A carta de drinques é assinada pela mixologista Jocássia Coelho. Ela, que já é referência no segmento, consegue sempre surpreender com coquetéis e misturas únicas. “Para quem curte coquetelaria, é um lugar perfeito. Cada dia eu tento entender mais sobre as misturas que ela propõe”, relata Alexei.

Além do robô, o bar conta com quatro bartenders, que trabalham com coquetéis clássicos e os autorais, a especialidade de Jocássia. Mesmo os drinques tradicionais ganham uma atenção especial da mixologista, conforme explica Vallerini. “Ela fez uma caipirinha com três limões que eleva o nível desse drinque tão tradicional”.

Investimento alto

Alexei, que já trabalha no setor de restaurantes há muito tempo, conta que o Avra e o Whisper são casas diferentes de tudo que já trabalhou, até mesmo em termos de investimento. “O robô bartender foi o maior investimento que já fiz em um só item. Ele custou mais de meio milhão de reais”, conta.

Serviço



Whisper (@whisper.bar)

Rua Santa Catarina, 1287 (subsolo do Avra)

(31) 3656-0025

De quinta a sábado, das 19h à 01h30



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice