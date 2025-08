Shopping inovador de BH aposta na gastronomia de alto nível

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Já pensou em visitar um shopping e poder olhar a luz do sol, sentir a natureza perto, ser abraçado pelo aconchego da madeira e ainda degustar comidas e bebidas de alta qualidade? Pode parecer uma realidade distante, já que as pessoas acabaram se acostumando com centros comerciais fechados e muito parecidos uns com os outros.

Pensando exatamente nessa carência de um espaço mais acolhedor e agradável em Belo Horizonte, foi criado o Botânico, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul da capital mineira. “Na concepção do projeto, a ideia era trazer algo único para BH, um shopping onde comprar seria uma consequência”, explica Ana Carolina Feliz, diretora do shopping e filha de Emílio Brandi, proprietário do Botânico.

A gastronomia, evidentemente, não poderia deixar de fazer parte desse projeto. “A gastronomia une pessoas, gera encontros e histórias, e o nosso objetivo era também trazer restaurantes inéditos na cidade”, destaca a diretora, que ressalta ainda o belo – e árduo – trabalho de curadoria do shopping.

Nesta edição do Degusta, passamos pelos restaurantes e lojas que, mesmo em pouco tempo, vêm encantando ao servir o público belo-horizontino.

Do simples ao requintado

Croissant recheado com gravlax de salmão, creme azedo e mix de folhas da Du Pain Jair Amaral/EM/D.A Press

Há quase dez anos no Mercado Central e há quatro no Vila da Serra, a Du Pain se consolidou como referência em padaria na cidade. O empreendimento de Raquel Brandão e Ronaldo Souza acaba de chegar no Botânico com uma proposta diferente das outras casas.

Enquanto no mercado eles não tem serviço, por estarem em uma loja compacta, e no Vila da Serra funcionarem com foco no brunch aos fins de semana, no Botânico eles atuam como uma padaria completa para os moradores da região. Quem precisar de manteiga e presunto, vai encontrar por lá, assim como os que estiverem atrás de itens mais complexos, como massas e molhos congelados, tortas e itens como sanduíches de croissant recheados com gravlax de salmão, creme azedo e mix de folhas (R$ 58). “Passamos de 75 para 150 itens vendidos na unidade do Botânico”, destaca Ronaldo.

Esse aumento se deu, tanto para a sofisticação, quanto para a simplicidade. Além de terem dado uma atenção especial à confeitaria, eles também passaram a vender, na loja do Botânico, pão de sal (com fermentação natural). “Sentia que o público da região era carente de uma padaria e, inclusive, quando fechei com o shopping, fiz questão que minha operação fosse ao lado do sacolão, que também vai suprir uma necessidade de quem mora no bairro”, diz Ronaldo.

Com uma cozinha aberta, a proposta da casa é abraçar novas possibilidades e mostrar as delícias que produzem para a clientela. “Podemos fazer muitas coisas. A Raquel tem um espaço onde faz a ornamentação de flores e vasos de plantas, que podem compor cestas com itens da padaria”, ressalta o proprietário.

Criada em BH

Gelato de morango e maracujá da Lullo Gelato Jair Amaral/EM/D.A Press

Outra marca belo-horizontina que abriu ponto no Botânico, ganhando assim mais uma unidade na cidade, é a Lullo Gelato, sorveteria de inspiração italiana fundada em 2015. Comandada por Janice Marota, que já era cliente assídua da sorveteria, a loja promete abraçar um novo público, de um bairro onde ainda não havia uma operação da marca.

Janice afirma que todo o processo de negociação entre a marca e o Botânico foi muito especial. “O diálogo com a equipe da marca foi acolhedor e transparente, foi um processo de licenciamento fluido”. A equipe do shopping foi quem convidou a sorveteria para fazer parte do time de lojistas. “As conversas com o pessoal do Botânico reforçaram minha certeza de que essa parceria seria um sucesso. Identificamos uma oportunidade única para levar a Lullo a um público que valoriza qualidade”, completa.

O carro-chefe da casa, evidentemente, são os gelatos (a partir de R$ 21,90), vendidos em 17 sabores, mas outros itens como cookies e chocolate quente podem ser encontrados lá.

Viva o terroir mineiro

Cabernet Sauvignon Mantis, da Casa Geraldo Jair Amaral/EM/D.A Press

A Casa Geraldo, uma das mais tradicionais vinícolas de Minas, foi fundada em 1969, na Região da Serra da Mantiqueira, mais especificamente no município de Andradas, por Geraldo Marcon, descendente de italianos, e batizou com seu nome.

Janaína Melo era uma das tantas clientes e apreciadoras da marca, mas acabou desenvolvendo uma relação de amizade com os três netos de Geraldo, que hoje gerenciam a marca. “Eu e meu marido já tínhamos uma loja de vinhos, e comercializamos vários rótulos, inclusive importados. Vendíamos tantos produtos da Casa Geraldo que passamos a ir muito na vinícola. Nos apaixonamos e criamos uma relação muito próxima, e decidimos assumimos uma loja exclusiva em BH há dois anos, a Casa Geraldo Enoboutique”, explica a proprietária.

Janaína ouviu falar do Botânico e correu atrás de uma loja no espaço. “Ficamos encantados com o shopping, mas não tinha mais lojas disponíveis. De repente, recebemos a notícia que havia surgido um ponto. O mais impressionante é que esse espaço era exatamente do mesmo formato da nossa loja anterior. Foi como se o destino dissesse: ‘é aqui”, relata.

Dentre as variadas opções de vinhos mineiros (a partir de R$ 79) de diferentes tipos e uvas vendidos na loja, Janaína destaca o Mantis (R$ 550 a garrafa), um Cabernet Sauvignon da safra de 2020. “Na boca, ele revela uma estrutura elegante e equilibrada, com taninos (definidos pelos amantes de vinho como a sensação de comer uma banana-verde) finos e acidez presente”, explica.

Ela acredita que a sua butique de vinhos é uma extensão da vinícola em BH, já que fazem muito mais que vender garrafas ou taças, contam também a história da marca e lutam pela valorização do vinho de Minas.

Nascimento duplo

Denver com manteiga trufada, ovas de tobiko e sementes de mostarda Romerito/ Divulgação

Junto com o Botânico, surgiu o Romerito, que foi a primeira loja a fechar contrato com o shopping. O novo empreendimento de Marco Lucchese, que também chefia a Mercearia 130, surgiu por uma paixão pelo Belvedere, bairro onde mora e onde já queria abrir uma operação.

Marco conheceu o shopping por uma coincidência. Ele tentou entrar em contato com o arquiteto David Guerra, que é o responsável pelo projeto da sua residência e do Botânico, mas não pode atender por estar em reunião com o pessoal do mall. Assim, ele descobriu o empreendimento e, já que já tinha o desejo de ter um restaurante no bairro, agendou uma reunião. “Quando vi que seria um shopping dessa magnitude, no melhor ponto do Belvedere, plano, com grande concentração de pessoas, tive a certeza que seria o melhor shopping da região e da cidade”, explica.

Não deu outra, ele resolveu criar uma casa especialmente para aquele endereço e procurou o arquiteto David Guerra para assinar o projeto do seu espaço. Assim nasceu o Romerito, casa que serve carnes na parrilla, entradas e pratos clássicos e contemporâneos. No cardápio, consta as tradicionais tulipinhas de frango (R$ 52) e, ao mesmo tempo, preparos como o denver com ovas tobiko (de peixe-voador) e semente de mostarda (R$ 98) ou o Tiradito (R$ 98), que são lâminas de robalo cru, uva verde, maçã verde e vinagrete de milho peruano tostado.

Tudo acaba em pizza

Pizza de mortadela, creme cítrico e pistache da Farinharia Jair Amaral/EM/D.A Press

Todo mundo ama uma boa pizza, e, desde a última segunda-feira, quem passa pelo Botânico pode degustar as redondas que se consagraram na Região da Pampulha. Em 2023, o casal Lara Tassis e João Bertolotti abriu a Farinharia. “O João já trabalha com cozinha há muito tempo, e a pizza sempre foi sua especialidade. Eu sempre falava que a pizza dele tinha que ir para o mundo, mas ele só trabalhava com eventos, inclusive chegou a fazer as massas servidas no nosso casamento”, conta Lara.

Até este ano, a proposta da pizzaria ainda era muito regional, até porque os dois moram na Pampulha e sentiam falta de um empreendimento como o deles, por lá. Quando receberam o convite de Emílio para integrar a gastronomia do Botânico, não tiveram como recusar. “Tenho uma grande amiga que é a nutricionista do Emílio e foi ela que nos apresentou. Ele disse que estava em busca de uma pizzaria para o empreendimento e nos sentimos muito honrados com o convite. Todo o processo de negociação foi muito bacana”, comenta a Lara.

Com menos de uma semana de casa aberta, eles ainda estão com um cardápio “experimental”, para que todos da equipe possam se adaptar às demandas. Apesar de faltarem ainda alguns itens que vão entrar no menu, como as saladas, já é possível degustar, as famosas pizzas (a partir de R$ 58), e também massas preparadas no forno.

Uma das opções mais surpreendentes é o capeletti de carnes, queijo e noz-moscada in brodo (R$ 69), que vai ao forno já com o caldo de frango e cozinha lá mesmo. Para quem preferir o sabor do gratinado, a casa oferece a tradicional lasanha à bolonhesa (R$ 72).

Sucesso

Salmão com cuscus marroquino do Empório Frutaria Jair Amaral/EM/D.A Press

Difícil sair por BH sem escutar alguém falando do novo Empório Frutaria, que chegou de São Paulo causando frisson. A casa, que já tem dez anos, segue a proposta de servir comida de verdade, com foco especial em alimentos e preparos mais saudáveis.

Quem trouxe o empreendimento para BH foi Fabiano Zettel, fundador da Moriah, empresa que conta com 30 marcas da área de saúde e bem-estar. Uma delas, é justamente o Empório Frutaria, que entrou para esse grupo há três anos.

O empresário, que é belo-horizontino, trouxe a operação para Minas por conhecer sua terra natal e saber bem que não havia nada parecido aqui. “Estou em São Paulo desde 2011, mas venho para BH todos os finais de semana e nesse período eu não tinha lugares para comer o que gostava, como tem em São Paulo”, conta.

Assim como Fabiano, muitos belo-horizontinos pareciam, de fato, sentir falta de um restaurante como a Frutaria, que vem enchendo o salão e o deck que ocupa no shopping. No cardápio diversificado, é possível encontrar opções de paninis, wraps, açaí, comida japonesa, saladas, pokes e pratos elaborados, como o salmão grelhado com salada morna de cuscuz marroquino, legumes, cogumelos e sementes ao molho de missô (R$ 78).

Parceria na vida

Macarons da Noir Chocolates Jair Amaral/EM/D.A Press

Renata Pérsia e Demétrio Almeida, além de serem um casal, são empresários, parceiros e comandam lojas vizinhas no Botânico Shopping. Ela, que trabalhou por anos como banqueira em São Paulo, conheceu a Noir Chocolates, se encantou com a qualidade dos produtos e, especialmente, do chocolate, matéria-prima de tantos itens comercializados.

“Já tinha procurado abrir uma franquia, investir em um novo negócio, queria mudar de ramo e testar algo novo. Foi quando o Emílio e a Ana Carolina nos mostraram o projeto do Botânico”, explica Renata. Todos já se conheciam, pois, assim como Emílio e Ana Carolina, Demétrio trabalhou por anos no Ceasa.

Quando pensou no que trazer para BH principalmente para esse projeto que a encantou, Renata lembrou da Noir, que ainda não tinha nenhuma unidade na capital mineira, e é uma empresa consolidada, com 130 anos de existência e com muita história. “Foi criada pela primeira família chocolateira do Brasil, tem fazendas próprias, não compram cacau de terceiros”, destaca. A implementação dela em Minas deveria, portanto, compactuar com a tradição da marca. “Apesar deles terem muitas lojas, há um enorme cuidado com cada unidade”.

Os chocolates são o ponto alto da casa, com destaque para o chocolate quente e bombons de chocolate com sabores diversos (a partir de R$ 2,99). Os macarons (R$ 6,40) também já se tornaram especialidades, e são comercializados em sabores inusitados, como champanhe e bergamota. “Uma cliente nos disse que tinha acabado de chegar da França e que ficou surpresa com a qualidade do nosso macaron, que foi melhor do que os que ela comeu na Europa”, comenta Renata, orgulhosa.

Sabor e praticidade

Caju amigo da APTK Spirits Jair Amaral/EM/D.A Press

Assim como Renata, Demétrio buscou trazer para BH uma marca que fosse cliente e que lhe fizesse falta em Minas. Por isso, apostou na APTK Spirits, marca paulista de drinques prontos. Ela conta com a expertise de Ale D’Agostino, que, além de especialista de coquetelaria, é sócio do empreendimento, no desenvolvimento das bebidas.

Demétrio se apaixonou pela marca não só pelo sabor, mas também pela produção e padrão de qualidade. “Hoje, temos condições de manter a qualidade das bebidas sem conservantes ou aditivos químicos. Até mesmo a cor varia de acordo com a safra, já que não trabalhamos com corantes”, completa.

O padrão de qualidade se relaciona com o domínio do processo produtivo, segundo o empresário. “Além de produzir os drinques, a APTK produz todas as bases utilizadas, o que garante mais padrão na fabricação, temos domínio sobre os componentes usados”.

Outro fator que chamou a atenção de Demétrio e que, certamente é motivo de orgulho, é que a fabricação das bebidas acontece em terras mineiras, no município de Sacramento. “Ainda não tinham loja em Minas, e trouxemos a primeira operação para cá”.

Um dos produtos mais consagrados da marca é o Negroni (R$ 165), drinque feito à base de gim, vermute e amaro. O Caju Amigo (R$ 165), clássico brasileiro feito com vodka, limão, caju e açúcar, vem ganhando o coração dos belo-horizontinos e assumindo o topo das vendas da loja.

O que vem por aí?

Não bastasse todos os restaurantes e lojas, o Botânico ainda guarda novidades entre as operações gastronômicas. Ana Carolina Felix, diretora do shopping, destaca lançamentos previstos para o fim de agosto: Mandy, marca de doces veganos, Gaia Gaia, de brownies e cafés gelados, cafeteria da loja Dream Store, loja licenciada da Disney e restaurante e café da Casa do Sol. No mês de setembro, deve ser inaugurada ainda uma loja da Fofíssimo Bolos.

Vale ressaltar que no fim do ano, o rooftop com vista para a Serra do Curral deve ser aberto. O espaço vai abrigar mais quatro grandes restaurantes, que ainda não foram confirmados pela diretora.

Anote a receita: Tiradito do Romerito

Tiradito, prato com robalo em lâminas do Romerito Romerito/ Divulgação

Ingredientes:

120g de robalo cru em lâminas finas

100g maçã verde sem casca

50g uva verde sem semente

25g de coentro

20g de salsão

5g de pimenta-de-cheiro

Suco de 1 limão taiti

125ml de azeite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

50g de tomate Andrea sem semente

10g cebola roxa

Milho peruano tostado para finalizar

Modo de fazer:

Primeiro, bata no liquidificador a maçã, a uva, 5g de coentro, o salsão, a pimenta-de-cheiro, o suco de ½ limão, 25ml de azeite e sal e pimenta-do-reino a gosto para fazer o molho.

Para fazer o vinagrete, pique o tomate e a cebola em cubos pequenos e tempere com o suco de ½ limão, sal e a pimenta-do-reino.

Bata também no liquidificador 100ml de azeite e 20g de coentro para fazer azeite de coentro.

Para a montagem, disponha o molho de maçã verde em um prato redondo grande em seguida posicione de maneira uniforme as lâminas de peixe cruas, finalize com o vinagrete, o azeite de coentro e decore com milho peruano tostado.

Serviço



Botânico Shopping

Rua Jornalista Djalma Andrade, 177, Belvedere

Du Pain (@du.pain)

Todos os dias, das 9h às 20h

Lullo Gelato (@lullogelato)

De segunda a sábado, das 10h às 20h30

Domingo, das 10h às 19h

Casa Geraldo (@casageraldo)

De segunda a sexta, das 10h às 21h

Sábado, das 9h às 22h

Domingo, das 9h às 18h

Farinharia (@farinhariapizza)

Todos os dias, das 11h30 às 22h

Romerito (@romeritobar)

Terça, das 11h30 às 22h30

De quarta a sexta, das 11h30 às 23h30

Sábado, das 12h às 23h30

Domingo, das 12h às 18h

Empório frutaria (@emporiofrutariabh)

Todos os dias, das 10h às 22h

Noir Chocolates (@noirchocolates_bh)

De segunda a sábado, das 9h às 21h

Domingo, das 9h às 18h

APTK Spirits (@aptk_bh)

De segunda a sábado, das 10h às 21h

Domingo, das 10h às 18h