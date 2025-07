BH terá concurso de quitandas e confeitaria mineira

Em celebração ao Dia da Gastronomia Mineira, que é comemorado no dia 5 de julho, Belo Horizonte se prepara para um evento que promete exaltar a tradição, a memória e o sabor que só a capital mineira tem: o 1º Concurso de Quitanda e Confeitaria Mineira de BH. A iniciativa, realizada em parceria entre o Sebrae Minas e a Belotur, busca homenagear e incentivar pequenos empreendedores locais que mantêm viva a arte da confeitaria artesanal e das quitandas típicas do estado. O concurso foi lançado no dia 11, e está com inscrições abertas até 3 de agosto.

Para quem adoça o cotidiano da cidade com bolos de fubá, broas, pães de queijo e tortas feitas com carinho e saber herdado de gerações, o concurso busca reconhecer o papel fundamental que esses pequenos empreendedores exercem na construção da identidade de BH, destacando a riqueza gastronômica que levou a cidade a ser reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco em 2019.

Tradição que move a economia e a cultura

Segundo Bárbara Menucci, presidente da Belotur, a proposta vai além da gastronomia. "O que diferencia BH é a nossa cultura alimentar. É ela que conecta tradição, memória e inovação", destaca. Para ela, a valorização de receitas afetivas e o reconhecimento do saber popular se unem à promoção turística e ao fortalecimento do empreendedorismo local.

A analista do Sebrae Minas, Michelle Chalub, explica que o concurso nasceu do trabalho já realizado com confeiteiros e quitandeiros da capital. "Já atuamos com esses empreendedores por meio de projetos como o Prepara Gastronomia e a Jornada da Confeitaria. Sentimos a necessidade de homenagear e valorizar essas pessoas que sustentam a tradição e geram renda com seus negócios", diz.

Critérios e premiação

O concurso é voltado exclusivamente para pequenos empreendimentos com CNPJs ativos há pelo menos dois anos e sediados na capital. Não é necessário ter loja física - negócios informais que atuam com produção própria também são bem-vindos.

Os participantes terão suas receitas avaliadas nos quesitos: sabor, apresentação, originalidade, embalagem e rótulo. As criações devem conter insumos típicos mineiros (apresentados no regulamento oficial do concurso), e a criatividade será um dos diferenciais mais valorizados pela banca julgadora.

A expectativa é de até 400 inscritos. Segundo Michelle, esse número permite um processo de avaliação mais criterioso e a oferta de ferramentas e capacitações ao longo das etapas do concurso.

Os vencedores serão divulgados nos portais da Belotur e do Sebrae Minas. Os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro, que será revertida em capacitações oferecidas pelo Sebrae, fortalecendo ainda mais seus negócios.



