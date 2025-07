Aquela sobra de arroz que costuma ficar esquecida na geladeira pode se transformar em um petisco digno de elogios. O bolinho de arroz recheado com queijo une praticidade, economia e muito sabor. Preparado na airfryer, ele dispensa o óleo e fica pronto em poucos minutos, com a crocância que todo mundo adora.

Perfeito para o lanche, para servir como entrada em um almoço especial ou até como acompanhamento de pratos mais leves, o bolinho de arroz é versátil e agrada todos os paladares. O recheio de queijo derretido no meio traz uma surpresa cremosa a cada mordida, enquanto a casquinha crocante garante aquela textura irresistível.

Receita de bolinho de arroz na airfyer

Um dos grandes trunfos dessa receita é que ela aproveita o que muita gente já tem em casa. Com arroz cozido, ovos, farinha de trigo e um bom queijo, é possível preparar uma porção generosa de bolinhos. E como o preparo é feito na airfryer, o processo é rápido, limpo e saudável.

Ingredientes:

2 xícaras de arroz cozido (preferencialmente do dia anterior);

1 ovo;

2 colheres de sopa de farinha de trigo (pode ajustar a consistência);

1/2 xícara de queijo parmesão ralado;

sal e pimenta a gosto;

cheiro-verde picado (opcional);

cubos de queijo muçarela ou outro queijo que derreta bem (para rechear);

óleo em spray ou pincelado, apenas para ajudar na crocância.

Modo de preparo:

em uma tigela, misture o arroz com o ovo, a farinha de trigo, o queijo ralado e os temperos e amasse bem até obter uma massa úmida, mas moldável; se necessário, adicione mais farinha para dar liga; pegue pequenas porções da massa e achate na mão, coloque um cubinho de queijo no centro e feche, formando bolinhos; pré-aqueça a airfryer a 200°C por 5 minutos; pincele os bolinhos com um pouco de óleo ou utilize spray culinário; disponha os bolinhos na cesta da airfryer, deixando espaço entre eles para que fiquem crocantes; asse por 10 a 12 minutos, virando na metade do tempo, até que estejam dourados por fora e com o queijo derretido por dentro.

Bolinhos dourados e crocantes saindo da airfryer: prontos em poucos minutos e sem fritura Freepik

Dicas para variar a receita

Quem gosta de sabores diferentes pode adaptar o recheio com ingredientes como presunto, calabresa moída, requeijão cremoso ou até vegetais assados. Também dá para usar arroz integral, quinoa ou sobras de arroz temperado, o que torna a receita ainda mais funcional.

Outra opção interessante é empanar os bolinhos antes de colocar na airfryer. Passe-os rapidamente por farinha de rosca ou panko para deixar a casquinha ainda mais crocante. Nesse caso, o tempo na airfryer pode ser ligeiramente maior para garantir a textura ideal.

Armazenamento e rendimento

Essa receita rende, em média, 10 a 12 bolinhos, dependendo do tamanho. Eles podem ser preparados com antecedência e armazenados na geladeira por até dois dias antes de ir para a airfryer.

Também é possível congelar os bolinhos crus, já moldados e recheados, por até 30 dias. Na hora de servir, é só colocar direto na airfryer ainda congelados, ajustando o tempo de preparo.

Com poucos ingredientes e um preparo rápido, o bolinho de arroz recheado com queijo na airfryer é uma solução deliciosa para reaproveitar sobras e ainda surpreender os convidados. A textura crocante por fora e o recheio derretido tornam cada mordida especial. Experimente adaptar com os ingredientes que você tem em casa e descubra novas versões desse clássico que nunca sai de moda.