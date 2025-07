A tradicional coxinha de frango, ícone das lanchonetes brasileiras, ganhou uma versão mais leve e funcional com a chegada da airfryer . Sem a necessidade de óleo para fritura, o salgado virou alternativa para quem deseja manter o sabor sem comprometer a saúde.

Essa nova abordagem tem ganhado força principalmente entre pessoas que buscam equilibrar prazer e nutrição na hora de comer. A “coxinha na airfryer saudável” passou de receita de nicho para destaque em redes sociais e aplicativos de culinária, com milhares de buscas e compartilhamentos todos os meses.

Além de dispensar o óleo, a versão na airfryer permite ajustes que aumentam o valor nutricional do prato. É possível, por exemplo, substituir a farinha branca por opções integrais ou de baixo índice glicêmico, como a aveia ou a farinha de amêndoas. Também há quem invista em recheios com temperos naturais e sem excesso de sal, tornando a receita ainda mais equilibrada.

Receita de coxinha na airfryer saudável

Ingredientes para a massa:

1 xícara de batata-doce cozida e amassada;

1 xícara de frango cozido e desfiado (pode ser do recheio);

3 colheres de sopa de farinha de aveia ou outra farinha integral;

sal e temperos a gosto (pimenta-do-reino, noz-moscada, cúcuma).

Ingredientes para o recheio:

1 xícara de frango cozido e desfiado;

1 dente de alho picado;

½ cebola picada;

1 colher de sopa de azeite de oliva;

cheiro-verde a gosto;

sal e temperos naturais.

Para empanar:

1 ovo batido;

1 xícara de farinha de linhaça ou farinha panko integral.

Modo de preparo:

comece refogando o alho e a cebola no azeite; acrescente o frango desfiado, tempere a gosto e finalize com o cheiro-verde e reserve. em uma tigela, misture a batata-doce amassada, o frango desfiado e a farinha. amasse bem até obter uma massa homogênea e maleável; pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão, coloque o recheio e feche moldando no formato de coxinha; passe cada coxinha no ovo batido e depois na farinha de linhaça; preaqueça a airfryer a 200ºC por 5 minutos e coloque as coxinhas na cesta e asse por cerca de 15 a 20 minutos ou até dourarem, virando na metade do tempo.

Dicas para deixar a coxinha ainda mais saudável e gostosa

Veja como você pode realizar essa receita com ainda mais facilidade:

use temperos naturais como alho, cebola, páprica, cominho e ervas para realçar o sabor sem recorrer a caldos industrializados;

experimente variar o purê da massa, além da batata-doce, mandioquinha e abóbora cabotiá também funcionam bem;

para uma opção low carb, substitua a farinha da massa por farinha de amêndoas e o empanado por queijo parmesão ralado;

armazene as coxinhas prontas na geladeira por até 3 dias ou congele por até 30 dias. Para consumir, basta reaquecer na própria airfryer.

Esse tipo de adaptação mostra como é possível fazer na airfryer receitas queridinhas do paladar brasileiro sem abrir mão da saúde. Mais do que uma tendência, a “coxinha na airfryer saudável” se consolida como solução para uma alimentação mais consciente, sem sacrificar o sabor nem a praticidade do dia a dia.