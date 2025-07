Se existe um passaporte para a boa cozinha brasileira, ele começa por dominar algumas receitas práticas que qualquer pessoa consegue aprender. São pratos que atravessam gerações, ganham releituras, mas nunca perdem o sabor da tradição.

Do bolo com cobertura de chocolate ao strogonoff de frango, passando por doces típicos como a bananinha e o pudim, essas receitas clássicas são a cara do brasileiro e são super fáceis de fazer.

Leia mais

Veja os 12 pratos “coringas” no cardápio do brasileiro

Com versões atualizadas para quem busca praticidade, saúde e muito sabor no dia a dia, muito mais do que receitas clássicas, esses são pratos que contam histórias da brasilidade pelo próprio sabor.

1. Coxinha de frango

A coxinha é um dos salgados mais amados do Brasil, tradicionalmente feita com massa cozida à base de batata e farinha de trigo, recheada com frango bem temperado e empanada antes de ser frita. Nessa versão moderna, a airfryer entra como aliada da saúde, dispensando o óleo sem comprometer a crocância. Uma alternativa perfeita para quem quer matar a vontade de comer coxinha sem sair da linha.

Clique aqui e veja a receita completa

É possível fazer na airfryer receitas queridinhas do paladar brasileiro sem abrir mão da saúde Freepik

2. Pastelzinho de feira

O pastel é símbolo das feiras livres brasileiras, recheado com ingredientes variados e frito até ficar dourado e estaladiço. Nesta versão repaginada, ele é assado na airfryer, mantendo a crocância com uma pitada de praticidade e saúde. Recheios como carne moída, queijo ou palmito ganham destaque quando envoltos por uma massa fininha e crocante, tudo sem o uso de óleo.

Clique aqui e veja a receita completa

3. Mousse de maracujá

Com sua combinação de acidez e doçura, o maracujá é a estrela de uma das receitas clássicas mais populares do Brasil. A mousse tradicional leva leite condensado e creme de leite, formando uma textura cremosa e aerada. Já a versão fit aposta em iogurtes e adoçantes naturais para manter o sabor com menos calorias. Ambas são refrescantes, leves e fáceis de preparar.

Clique aqui e veja a receita completa

4. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro

Intenso, úmido e irresistível, o bolo de chocolate é aquele tipo de receita que agrada em qualquer ocasião. A massa leva cacau ou chocolate em pó e pode ganhar ainda mais destaque com caldas espessas ou coberturas cremosas. Ele aparece com frequência nas listas de favoritos, não à toa: além de prático, é um verdadeiro abraço em forma de sobremesa.

Clique aqui e veja a receita completa

5. Pão de queijo

Ícone da culinária mineira, o pão de queijo é feito com polvilho, ovos, leite e muito queijo, geralmente minas padrão ou meia cura. O resultado é uma casquinha crocante por fora e um interior elástico e macio. Essa receita tradicional ganhou variações criativas com novos ingredientes e formatos, que vão do lanche simples ao petisco sofisticado.

Clique aqui e veja a receita completa

Recheado, clássico ou com receitas especiais, o pão de queijo possui receitas fáceis e práticas Freepik

6. Pudim de leite condensado

Com sua calda dourada de caramelo e textura firme, mas suave, o pudim é um clássico das sobremesas brasileiras. Tradicionalmente feito com leite condensado, ovos e leite, ele pode ser adaptado em várias versões: com coco, sem açúcar, no micro-ondas e até sem forno. Uma receita versátil que atravessa gerações e nunca perde o charme.

Clique aqui e veja a receita completa

7. Bolo de fubá

Leve, aromático e com sabor que remete às cozinhas do interior, o bolo de fubá é feito com farinha de milho fina e combina muito bem com goiabada, queijo minas ou erva-doce. Há quem prefira versões cremosas ou mais sequinhas, mas o que não muda é o aconchego que essas receitas clássicas trazem em cada fatia.

Clique aqui e veja a receita completa

O bolo que pode ter diversas variações tem uma receita prática e rápida Freepik

8. Salpicão

O salpicão é uma salada rica e encorpada, geralmente feita com frango desfiado, legumes crocantes, maionese e batata palha. Muito presente em almoços festivos, ele permite variações que vão desde versões mais leves até adaptações vegetarianas. A mistura de texturas e sabores faz dele um prato prático e surpreendentemente versátil.

Clique aqui e veja a receita completa

9. Strogonoff de frango

Inspirado na culinária russa, o strogonoff de frango ganhou o coração do brasileiro com seu molho cremoso de creme de leite, extrato de tomate e cogumelos. Com arroz branco e batata palha, vira um prato completo, fácil de agradar e ainda mais fácil de fazer. As variações podem incluir versões sem lactose ou com ingredientes mais leves.

Clique aqui e veja a receita completa

10. Bolo de laranja

O bolo de laranja é daqueles que perfumam a casa toda enquanto assam. A massa leva suco natural da fruta e, às vezes, raspas da casca, resultando em um bolo macio, úmido e com sabor vibrante. Pode ser coberto com uma calda cítrica para realçar ainda mais o frescor.

Clique aqui e veja a receita completa

11. Bananinha caseira

A bananinha é um doce típico brasileiro feito a partir da redução da banana madura com açúcar, resultando em uma textura macia, levemente fibrosa e de sabor intenso. É um dos tipos de receitas clássicas que remetem à roça, ao tempo da vovó, e pode ser feita com poucos ingredientes e nenhum conservante. Ideal para um lanchinho natural e energético, ela mostra como o simples pode ser surpreendentemente delicioso.

Clique aqui e veja a receita completa

Bananinha caseira: docinho tradicional que conquista pela simplicidade. Creative Commons

12. Fondue

Fondue é sinônimo de aconchego e boa companhia. Com apenas três ingredientes, é possível montar uma versão cremosa e saborosa para mergulhar pães, batatas ou legumes. Ideal para noites frias ou momentos especiais, ele transforma a refeição em experiência compartilhada com receitas clássicas para as opções doces e salgadas.

Clique aqui e veja a receita completa

Essas receitas clássicas reúnem clássicos da culinária brasileira, do doce ao salgado, com toques modernos e saudáveis para diferentes paladares. Cada uma representa uma base essencial para quem quer cozinhar bem, unir sabor e praticidade e dominar com maestria o repertório da boa cozinha caseira.