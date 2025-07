MG: governo abre mais de 13 mil vagas em cursos técnicos gratuitos

O Governo de Minas Gerais está oferecendo mais de 13 mil vagas em cursos técnicos e gratuitos para o segundo semestre de 2025. A ação, promovida pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), contempla 322 escolas da rede estadual distribuídas em 230 municípios e abrange mais de 50 áreas de formação, com foco na qualificação profissional e inserção dos jovens no mercado de trabalho.

A oportunidade é voltada tanto para estudantes que ainda estão cursando o ensino médio quanto para egressos que desejam ampliar suas competências profissionais. As formações são oferecidas nas modalidades concomitante, subsequente e também por meio do Ensino Médio em Tempo Integral Profissional (EMTI Profissional), modelo que integra o conteúdo regular com a formação técnica desde o início da trajetória escolar.

Segundo Carla Torres Dias, coordenadora-geral de Educação Integral e Profissional da SEE/MG, a ampliação da oferta representa um passo importante para democratizar o acesso ao ensino técnico no estado. "Estamos proporcionando aos jovens mineiros oportunidades concretas de formação voltada ao mundo do trabalho, o que contribui para o desenvolvimento regional e a redução das desigualdades educacionais", afirmou.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente nas escolas que oferecem os cursos, conforme orientações divulgadas pela SEE/MG. Caso o número de interessados ultrapasse a quantidade de vagas, será realizado um sorteio público. As aulas são presenciais, predominantemente no turno da noite, com duração média de um ano e meio e carga horária entre 800 e 1.200 horas.

Entre os cursos mais procurados estão os de Enfermagem, Informática, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, Logística e Agente Comunitário de Saúde. Uma das novidades deste semestre é o curso Técnico em Administração com ênfase em Empreendedorismo Juvenil, desenvolvido em parceria com o Sebrae. O programa conta com 172 turmas e tem como diferencial uma proposta pedagógica prática, voltada para o desenvolvimento de competências empreendedoras, como criatividade, inovação e protagonismo juvenil.

A metodologia do novo curso busca romper com o modelo tradicional de ensino, estimulando os estudantes a desenvolver projetos e soluções reais para desafios sociais e econômicos. A expectativa é que a formação contribua não apenas para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, mas também para a criação de novos negócios e iniciativas de impacto social.

A lista completa de escolas participantes e cursos disponíveis pode ser acessada no site oficial da SEE/MG. Mais informações também estão disponíveis pelo e-mail: educacaoprofissional@educacao.mg.gov.br

