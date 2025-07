Sorvete mineiro disputa vaga para representar o Brasil em mundial na Itália

O sorvete de Minas Gerais está prestes a cruzar fronteiras, literalmente. A H2LIFE Sorvetes, de Lavras, é a única representante mineira na final do "World Masters Gelato Festival", que acontece nesta quarta-feira (23/7) em São Paulo, a partir das 19h. A sorveteria disputa uma das duas vagas para representar o Brasil na etapa mundial do campeonato, marcada para 2026, na Itália.



O concurso integra a Fipan, maior feira de panificação e confeitaria da América Latina, e selecionou 15 gelaterias entre mais de 70 inscritas nas etapas nacionais de 2023 e 2024. Com uma receita repleta de identidade regional e memórias familiares, a mineira Stella Coelho, mestre gelatiere e fundadora da H2LIFE, criou o sorvete "Briga da Sogra", que combina pudim, caramelo de café e casquinha de laranja, um verdadeiro tributo à culinária afetiva do estado.

"Quis levar algo que, além de carregar muita brasilidade em seus ingredientes, representasse um pouco da história da minha família", conta Stella, em entrevista ao jornal. "O nome foi ideia do meu marido, Daniel, inspirado em uma história da minha família que ele adora contar", explica, entre risos.

"Meu pai adora uma sobremesa que minha mãe faz com pudim, doce de leite e doce de laranja. E um dia, meu pai pediu para ela fazer essa sobremesa, mas faltavam alguns ingredientes, então ele foi comprar", conta. "Mas antes, ele foi primeiro para um boteco com os amigos e acabou enrolando para ir ao mercado e só foi comprar os ingredientes muito tarde. Quando chegou em casa com o leite, minha mãe, que já estava nervosa, acabou jogando o leite fora e falou que não iria mais fazer a sobremesa - e ela realmente nunca mais fez".

Além do toque pessoal, o sorvete conquistou o paladar dos jurados na fase classificatória. Agora, ele será avaliado por nomes de peso da gastronomia brasileira, como o chef Claude Troisgros, a chef Saiko Isawa e a jornalista Patrícia Ferraz.

Mesmo diante de uma disputa acirrada com sabores inovadores de todo o país, Stella se diz otimista. "A competição tá sendo muito bacana, tem muitos sorvetes bons e com sabores inovadores. Estamos com esperança, mas será uma disputa acirrada", afirma.

O resultado será anunciado por volta das 19h, ao fim da apresentação dos 15 finalistas. Se selecionada, a H2LIFE representará o Brasil no mundial do Gelato Festival, um dos eventos mais prestigiados da confeitaria artesanal no planeta.

Para além do título, a trajetória da mineira já serve como inspiração. "Foi a primeira vez que me inscrevi nesse tipo de concurso. Só de estar aqui, já me sinto vitoriosa por poder levar o sabor da nossa terra para o Brasil e, quem sabe, para o mundo", conclui.



