Como as airfryers se tornaram as preferidas nas cozinhas brasileiras?

Nos últimos anos, a airfryer conquistou seu espaço nas cozinhas brasileiras. O eletrodoméstico, que utiliza ar quente para cozinhar os alimentos, tornou-se famoso por facilitar o preparo das refeições e ser mais saudável. Segundo uma pesquisa da Euromonitor International realizada em 2023, 35% dos lares no Brasil já possuem uma airfryer. Para entender melhor os cuidados, as vantagens e as possibilidades que o aparelho oferece no dia a dia, conversamos com especialistas e consumidores.







Para Jorge Stouppa, docente de gastronomia do Senac, a popularidade tem a ver com a facilitação da dinâmica na cozinha. “Ela permite preparar alimento com rapidez sem a necessidade de usar óleo, o que reduz a sujeira e facilita a limpeza, principalmente para ambientes pequenos. Dois pontos que intimidam quem tem pouca prática na cozinha”, explica.

O chef conta que em cozinhas maiores, o forno é a primeira opção por conta da quantidade maior de alimentos preparados. Mas afirma que, com a airfryer, muitas receitas podem ser replicadas pelas pessoas de maneira mais simples e com liberdade criativa, em casa. “Ela não substitui métodos clássicos, mas pode ser usada para fomentar a criatividade e a tendência de alimentação saudável”, explica.



Foco na saúde

Com foco na saúde, a professora Edna Ribeiro aprova a redução do óleo ao usar a fritadeira elétrica Jair Amaral/EM

Foi justamente a busca por hábitos mais saudáveis que levou Edna Maria Tomaz de Oliveira Ribeiro, de 52 anos, a investir em uma air fryer. Psicopedagoga e professora de educação infantil, Edna mora no bairro Bonsucesso, na região do Barreiro, com o marido e três filhos. “Comprei por uma questão de saúde mesmo. Por causa do colesterol, queríamos uma forma de evitar frituras tradicionais. E deu muito certo”, conta.

Edna tem uma “AirFryer Oven” que combina as funções de uma fritadeira de ar quente e de um forno. “Quando comprei fiquei muito empolgada, hoje tenho todos os utensílios para usar nela. Pegador, luva, forma de bolo, forminhas e forro de silicone”.

A professora conta que prepara desde carnes e alimentos para almoço até sobremesas e lanches. “Eu faço marmitinhas pra semana, porque eu trabalho muito. E fiz um processo de reeducação alimentar aqui em casa, com os alimentos sem ser fritos no óleo, porque todos gostavam de fritura aqui em casa”, conta.

Ela conta que aos poucos foi aprendendo a adaptar as temperaturas e possibilidades, e hoje prepara até bolo no eletrodoméstico. “Uma receita que também antes eu não conseguia fazer mas hoje dá muito certo pra mim é pudim. Passei a fazer o pudim no airfryer e pra mim, nossa, bem mais prático, mais rápido e consigo virar ele, fica bonitinho”, conta.

Praticidade

Tuti Peixoto, de 59 anos, tem a fritadeira como braço direito no dia a dia Jair Amaral/EM/D.A Press

Assim como Edna, a dona de casa Tuti Peixoto, de 59 anos, tem a airfryer como braço direito. Tuti, que mora com o marido e o filho no Bairro Milionários, Região do Barreiro, conta que tem três unidades do eletrodoméstico, que faz parte da sua cozinha há 10 anos. “A primeira foi ficando mais velha e eu levei pro meu sítio, ganhei uma nova, e tenho uma guardada que meu esposo comprou”, explica.

Ela conta que começou a usar para coisas rápidas, como tostar pão, e fazer lanches para a família. Hoje ela prepara almoço, ovos cozidos e quitutes, como biscoito de nata, pão de queijo e canjica. “Uso ela para torrar amendoim, uns 10 minutos a 180 graus, fica uma maravilha. E de almoço a gente gosta da sobrecoxa com farinha de mandioca, fica crocante uma delicia”, detalha.

Ana Vitória Fraga Quintão da Gama, 22 anos, conta que o equipamento é indispensável na sua rotina. A estudante de nutrição, mora com a filha de três meses e o marido em Nova Lima, Região Metropolitana de BH. “A minha filha não come ainda, mas meu marido come muito”, conta de maneira extrovertida.

Ana explica que se casou cedo, aos 18 anos, e o equipamento foi um grande aliado no preparo das refeições. “Eu fazia todos os legumes, carnes e batatas na airfryer. E facilita muito pra não ter tantas panelas para lavar”, conta. Entre as receitas que ela gosta de preparar estão bolos e panquecas de banana.

Em seu perfil do instagram (@anav_quintao), a estudante de nutrição compartilha receitas práticas e saudáveis, quase todas preparadas na panela elétrica. Com quase 15 mil seguidores, sua publicação mais recente ensina a preparar berinjela em rodelas, temperada com páprica picante e sal, assada na air fryer por cerca de 20 minutos a 180?°C.

Dicas do chef para cozinhar na airfryer

Para o chef Jorge Stouppa, a airfryer facilita o preparo de alimentos Arquivo pessoal

A dúvida mais comum entre as entrevistadas que têm a airfryer como queridinha foi quanto ao controle da temperatura para cada receita. “A gente, como dona de casa, vai se acostumando. Vai adaptando. Mas já teve muita receita que deu errado e queimou demais”, revela Edna.

O chef Jorge Stouppa reforça que a circulação do ar quente exige que o cesto não seja sobrecarregado, permitindo que o alimento cozinhe uniformemente. “Não deixe excesso de líquido no alimento e respeite o tempo e a potência do modelo que você usa,” aconselha.

Para carnes, Jorge recomenda temperar com antecedência e retirar o excesso de líquidos. “Prefira cortes menores, como filés, bifes ou cubos”, conta. Para doces, texturas firmes funcionam melhor, como pudins em potinhos, folhados e bolos.

Para massas ele recomenda apenas seguir a proporção do cesto. “Uma porção menor como lasanha, empadão e pastéis. Gratinar algum alimento também é muito importante”, ele lembra que pincelar uma pequena quantidade de gordura saudável, como azeite ou manteiga, ajuda a manter sabor e textura.

Outro erro é confiar cegamente no tempo automático. Tem que sempre verificar e ir olhando a preparação, ver se precisa de mais alguma coisa, se precisa de pingar, colocar um pouquinho de gordura ou um pouquinho da marinada para não ressecar tanto. “É importante abrir e virar os alimentos. Também não esquecer de pré-aquecer o aparelho”, conta.

Stouppa também explica que a técnica essencial para evitar que os alimentos fiquem ressecados ou crus é o controle da temperatura, como já aconteceu com Ana Vitória: “A airfryer esquenta muito. Então às vezes quando você coloca um bolo, algo do tipo, fica tostado fora e cru no meio ", relata.

“Muitas pessoas erram colocando sempre ela na temperatura máxima o tempo todo. E desconsideram o tamanho do alimento, às vezes um pedaço de lombo, por exemplo, ele precisa de um tempo maior para cozimento ", destaca. Jorge destaca que se você coloca na temperatura máxima sem consultar, esse alimento vai dourar demais por fora e não chegar ao seu resultado necessário por dentro.

O chef Jorge Stouppa conta que já viu muitas adaptações criativas para pratos típicos mineiros: “Pão de alho de churrasco, bolinho de arroz, pastel de angu, torresmo a pururuca, pão de queijo e costelinha mineira esses são meus preferidos”. Ele destaca que pratos que exigem cozimento lento, como feijão tropeiro e dobradinha, não se adaptam bem ao aparelho, que é ideal para preparos rápidos e crocantes.

É realmente mais econômica e saudável?



Para a dona de casa Tuti Peixoto, o benefício extrapola o sabor e chega no bolso. “Hoje, aqui em casa, o gás está durando bem mais. Minha conta de energia não aumentou, e um litro de óleo dura quatro meses ou mais”, conta. Já Marcelo Pellegrinelli, gerente de categoria da marca sueca Electrolux, explica que, a airfryer, por ser menor e ter um sistema de aquecimento mais eficiente para pequenas porções, atinge a temperatura desejada mais rapidamente e gasta menos eletricidade para manter o calor. Em relação ao fogão a gás, Marcelo explica que a airfryer pode ser mais eficiente por não necessitar de uma quantidade grande de óleo aquecido e pelo controle preciso da temperatura, exclusivamente, na hora de fritar ou assar alimentos.

Já quanto à garantia de mais saúde, como a família da psicopedagoga Edna, que adquiriu o aparelho depois de se assustarem com os exames, o chef Jorge Stouppa explica que o eletrodoméstico facilita, mas não garante. “Se você usa airfryer para preparar salgadinhos industrializados e ultraprocessados não está exatamente comendo melhor. Mas a airfryer permite fazer legumes assados, peixe, carne magra e frutas desidratadas”, conta. Ele alerta que tudo pode ser preparado com pouco ou nenhum óleo, mas é a escolha do ingrediente que define se a refeição será de fato saudável.

Cuidados e dicas com a airfryer

Marcelo Pellegrinelli, da Electrolux, lista os cuidados fundamentais com a queridinha dos cozinheiros:

Limpeza regular e adequada

• Não superlotar a cesta e sobrecarregar o motor

• Usar apenas utensílios adequados (que não danifique o objeto)

• Desligar da tomada após o uso

• Guardar a airfryer em local seco e arejado, longe de fontes de calor excessivo ou umidade.

• Não utilizar produtos como isopor, metal e papel filme, pois podem derreter com o calor e liberarem substâncias tóxicas

E o que não deve ser colocado de jeito nenhum dentro da fritadeira?

• Alimentos muito líquidos que podem escorrer e danificar o aparelho.

• Alimentos com muito queijo ou molho que derrete em excesso

• Comida muito leve que pode voar: como folhas finas, por exemplo, podem ser sugadas pelo ventilador e entrar em contato com a resistência, queimando.

• Plásticos ou embalagens não indicadas para altas temperaturas

• Marcelo também destaca que a frequência ideal para limpeza da airfryer é após cada uso. Isso evita o acúmulo de gordura e resíduos que, com o tempo, ficam mais difíceis de remover.

Como limpar

• Água morna e detergente neutro para a cesta e a gaveta.

• Esponja macia ou pano não abrasivo

• Pano úmido para limpar a parte externa do aparelho.

• Escova de cerdas macias, para alcançar cantos e a resistência, caso haja acúmulo. Sempre com o aparelho desligado e frio.

• Para quem está pensando em adquirir ou trocar o eletrodoméstico, Marcelo explica que os modelos básicos geralmente possuem controle manual de temperatura e tempo , menor capacidade e menos funcionalidades extras. Estes são ótimos para quem busca praticidade e um bom custo-benefício. Já os modelos avançados podem oferecer painel digital, programas predefinidos, maior capacidade , funções como "manter aquecido", desidratar, assar pães, e até conectividade Wi-Fi para controle via aplicativo. “Ao escolher uma airfryer, o consumidor deve observar: capacidade, potência, controles, recursos adicionais, design e tamanho”, finaliza.

