Assim como Andy Sachs em "O Diabo Veste Prada", engolindo um almoço sem graça em meio à correria e às demandas do escritório, muitas vezes o trabalhador se vê em uma rotina puxada, como a da Runway Magazine, com seus prazos apertados e reuniões intermináveis, e não existe muito espaço para refeições elaboradas.

Assim como Andy, que muitas vezes se contentava com o que estivesse à mão, milhões de profissionais enfrentam diariamente o dilema do "almoço triste": um sanduíche apressado ou uma opção sem inspiração, devorada entre uma tarefa e outra.

Mas e se o glamour da alta costura pudesse, de alguma forma, inspirar a pausa para o almoço? Inspirados na jornada de Andy e na busca por um toque de sofisticação mesmo na rotina mais agitada, descubra como preparar marmitas deliciosas e práticas, com cinco receitas que fogem do trivial sem exigir tempo extra na cozinha.

1. Salada de quinoa com camarões grelhados

Um clássico sofisticado que une leveza e sabor. A base de quinoa, grão nutritivo e versátil, funciona como grande coringa na refeição. Essa opção não fica molhada com antecedência, se você separar o molho (uma mistura de azeite, suco de laranja e ervas finas) em um potinho à parte. Na hora do almoço, é só regar e misturar.

Ingredientes (1 porção):

1/2 xícara de quinoa;

10 camarões médios limpos;

1/2 pimentão amarelo em cubos;

1/2 cenoura ralada;

1/3 de xícara de ervilhas frescas (ou congeladas);

1 dente de alho picado;

suco de 1/2 limão;

1 colher (sopa) de azeite;

sal e pimenta a gosto.

Molho opcional:

1 colher (sopa) de azeite;

1 colher (sopa) de suco de orelha;

ervas frescas ou secas (salsa, hortelã ou tomilho).

Modo de preparo:

cozinhe a quinoa em 1 xícara de água até a água secar; reserve e deixe esfriar; grelhe os camarões em uma frigideira com azeite, alho e suco de limão por 2-3 minutos de cada lado; misture a quinoa com os legumes crus e frios; acrescente os camarões por cima; guarde o molho à parte e adicione somente na hora de comer.

2. Wrap de frango ao curry com hortelã

Para quem gosta de sabores intensos, o wrap de frango ao curry vai surpreender. A pasta ganha frescor e leveza com as folhas de hortelã, equilibrando o sabor marcante do curry.

Enrole firme para que nada escape durante o transporte. Na hora de comer, aqueça levemente ou coma frio: ele funciona bem das duas formas.

Wrap de frango Freepik

Ingredientes (para 2 wraps):

1 tortilha integral grande;

1 xícara de peito de frango cozido e desfiado;

2 colheres (sopa) de iogurte natural;

1/2 colher (chá) de curry em pó;

hortelã fresca picada a gosto;

1/2 cenoura ralada;

2 folhas de alface americana;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

misture o frango com o iogurte, curry, hortelã, sal e pimenta; sobre a tortilha, coloque uma folha de alface, depois o frango e finalize com a cenoura; enrole bem apertado e corte ao meio; envolva em papel-manteiga ou filme plástico para levar.

3. Bowl de salmão defumado com batata-doce e abacate

Requinte sem complicação: salmão defumado é uma opção incrível para quem quer algo leve e elegante. Se quiser um toque extra, inclua uma colher de sementes de gergelim torradas ou chia. Fácil de preparar, colorido e cheio de nutrientes, esse bowl é puro luxo.

Ingredientes (1 bowl):

1/2 batata-doce cozida em cubos;

4 fatias de salmão defumado;

1/2 abacate em fatias;

1/2 xícara de rúcula ou espinafre baby;

1/4 de cebola roxa fatiada fina;

5 tomates-cereja cortados ao meio;

1 colher (chá) de sementes de gergelim (opcional);

suco de 1/2 limão;

1 colher (sopa) de azeite;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

em um pote ou bowl, disponha as folhas como base; adicione os cubos de batata-doce, o salmão, o abacate, os tomates e a cebola; regue com azeite e limão; finalize com as sementes; se preferir, leve o tempero separado e adicione na hora.

4. Massa integral ao pesto e vegetais assados

Se você é do time que não abre mão de massa, essa versão combina simplicidade e sofisticação. Cozinhe sua massa integral preferida al dente e acrescente vegetais assados. Misture tudo com molho pesto, que pode ser comprado ou preparado em casa.

Nas marmitas, distribua o molho separadamente ou já incorporado à massa. O resultado é uma refeição reconfortante, colorida e leve, ideal para dias frios ou calorosos.

Ingredientes (2 porções):

1 xícara de penne ou fusilli integral;

1/2 abobrinha em cubos;

1/2 berinjela em cubos;

1/2 pimentão vermelho em tiras;

2 colheres (sopa) de azeite;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

cozinhe a massa conforme as instruções da embalagem; escorra; asse os legumes com azeite, sal e pimenta por 20 minutos a 200?°C; misture a massa com o pesto e os legumes assados; leve em potes e, se quiser, acrescente queijo parmesão.

Molho pesto Freepik

5. Panqueca de espinafre com ricota e tomate seco

A panqueca de espinafre abre espaço para um recheio cremoso de ricota misturada com tomate seco picado, orégano e uma pitada de noz-moscada. O sabor do tomate seco traz aquele toque sofisticado, sem deixar a preparação pesada.

Ingredientes da massa (rende 4 unidades pequenas):

1 ovo;

1/2 xícara de leite;

1/2 xícara de farinha de trigo (ou integral);

1/2 xícara de espinafre cozido e picado;

1 pitada de sal.

Recheio:

1/2 xícara de ricota amassada;

2 colheres (sopa) de tomate seco picado;

noz-moscada e orégano a gosto.

Modo de preparo:

bata os ingredientes da massa no liquidificador até ficar homogêneo; aqueça uma frigideira antiaderente e faça discos finos; misture os ingredientes do recheio; recheie as panquecas, enrole e acomode na marmita; pode ser consumida fria ou levemente aquecida no micro-ondas.

Trocar o velho sanduíche por refeições como essas é mais do que mudar o cardápio, é dar um upgrade na sua rotina e cuidar da sua motivação no trabalho. Com pequenas mudanças e um toque de criatividade, seu almoço vira um evento.

No fim das contas, comer bem no trabalho é um ato de autocuidado e estilo. E com essas receitas chiques, sua marmita vai rivalizar com aquelas refeições dignas de restaurante. Afinal, todo mundo merece brincar de protagonista, até, e principalmente, na hora do almoço.