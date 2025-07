Onde comem os chefs? Descubra os restaurantes favoritos de Cristóvão Laruça

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Quem nunca se perguntou sobre os lugares que chefs renomados escolhem para comer em seus momentos de folga. Pois é, nós também nos perguntamos isso, então resolvemos sanar essa dúvida. Em entrevista ao novo podcast Degusta, que estreou na última segunda-feira, o renomado chef Cristóvão Laruça, responsável pela gastronomia do restaurante Caravela, do Mitra, da Fazenda Cervejeira, do Pastus e do Capitão Leitão, compartilhou os lugares ideais para determinadas ocasiões ou culinárias. Confira aqui os favoritos de BH do chef português:

Pizzas e pães

Pão e Coração

As pizzas da Pão e Coração são umas das favoritas de Cristóvão Marcella Pio/Divulgação

Para muita gente, o café da manhã é a melhor refeição do dia. Quando ele conta com pães e produtos artesanais e de muita qualidade, consegue ficar ainda melhor. Para o chef Cristóvão Laruça, um dos melhores lugares para degustar esses itens e uma excelente pizza é a Pão e Coração.

A casa fica em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, e é especializada em pães de fermentação natural e pizzas napolitanas. “É uma padaria com um pão incrível e uma das melhores pizzas que já comi na vida”, destaca Laruça.

Serviço

Avenida Picadilly, 50, Alphaville, Nova Lima

(31) 98224-1664

Quarta e quinta, das 14h30 às 22h

Sexta, das 14h30 às 22h30

Sábado, das 8h às 22h30

Domingo, das 8h às 15h

Du pain

A Du Pain é especializada em pães de fermentação natural, croissants e outras viennoiseries Nereu Jr/Divulgação

Outra padaria charmosa que foi destacada pelo chef é a Du Pain. Com unidades no Vila da Serra e no Mercado Central, a casa apresenta um cardápio que mescla a França, com viennoiseries (produtos, na verdade, originários da Áustria que são feitos com massa folhada), como croissants e o Brasil, com a presença do queijo Canastra e tantas outras iguarias.

Serviço

Avenida Augusto de Lima, 744, Loja 288, Centro (Mercado Central)

(31) 3267-9740

De terça a sábado, das 8h às 18h

Domingo, das 8h às 13h

(Unidade Vila da Serra)

Alameda do Ingá, 150, Vila da Serra, Nova Lima

Sexta, das 12h às 20h

Sábado, das 8h às 20h

Domingo, das 8h às 14h

Popolare

Outro lugar que Cristóvão recomenda para comer pizza é a Popolare, que fica no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul da cidade. A proposta do restaurante é servir “redondas” no estilo napolitano por um preço justo. Hoje, apesar do carro-chefe continuar sendo as pizzas, a casa já trabalha com outras opções no cardápio, como massas e entradas diversas.

Serviço

Avenida Álvares Cabral, 1327, Lourdes

(31) 99681-9163

De terça a sábado, das 18h às 23h

Domingo, das 12h às 16h e das 18h às 22h

Comida caseira

Restaurante da Léia

Aquela comidinha clássica do almoço das casas brasileiras é tão boa que conquistou o coração – e o estômago – do chef português. Quando quer comer um “bifão à milanesa”, Cristóvão procura o Restaurante da Léia, localizado no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de BH.

Serviço

Rua Antônio José de Carvalho, 55, Caiçaras

(31) 3415-6350

De segunda a sexta, das 11h às 16h

Ponto Prudente

Na parte mais central da cidade, perto de onde trabalha, Cristóvão indica o restaurante Ponto Prudente. Ele funciona como self service e trabalha com comida caseira, ideal para o dia-a-dia de um chef de alta-gastronomia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ponto Prudente Restaurante (@ponto_prudente)

Serviço

Avenida Prudente de Morais, 251, Santo Antônio

(31) 3567-5360

De segunda a sexta, das 7h às 18h

Sábado, das 8h às 16h

Comida italiana

Pasta Lab

Quando quer comer uma boa comida italiana, Cristóvão vai ao Pasta Lab. A casa serve massas artesanais e frescas em diferentes formatos e com variadas opções de molhos.

Vale ressaltar que o restaurante conta com um menu executivo para o almoço nos dias de semana, além do cardápio à la carte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PastaLAB (@pastalab_bh)

Serviço

Rua Fernandes Tourinho, 235, Funcionários

(31) 97234-6461

De quarta a sexta, das 12h às 14h30 e das 19h às 22h30

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 22h30

Domingo, das 12h às 16h

Drinques

Cabernet Butiquim

Apesar de levar no nome, uma uva muito amada no mundo vitivinícola, o Cabernet Butiquim serve muito mais que rótulos de vinho. A casa investe muito na coquetelaria e, além de coquetéis clássicos, é possível encontrar na carta, opções autorais com elementos inusitados como, por exemplo, o Vinho do Porto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cabernet Butiquim ®? (@cabernetbutiquim)

Serviço

Rua Levindo Lopes, 22, Funcionários

(31) 98447-4102

De terça sábado, das 11h30 às 23h30

Domingo, das 11h30 às 16h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice