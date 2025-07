Colorida, nutritiva e surpreendentemente simples de preparar, o pudim de chia é uma sobremesa vegana à base de chia e calda de pitaya que conquistou espaço nas mesas de quem busca opções saudáveis sem abrir mão do sabor.

A união desses dois ingredientes, nesta receita simples, cria uma combinação irresistível: o pudim de chia traz uma textura suave e agradável, enquanto a pitaya entrega doçura na medida certa e um visual que impressiona.

A escolha por uma sobremesa vegana vai além da exclusão de ingredientes de origem animal. Trata-se de uma forma de consumo consciente, que valoriza alimentos naturais, com alto teor nutritivo e menor impacto ambiental. E o pudim de chia com calda de pitaya entrega tudo isso em uma única colherada: fibras, antioxidantes, gorduras boas e um toque exótico que agrada ao paladar e aos olhos.

Leia mais

Como preparar pudim de chia com calda de pitaya

A base dessa receita é a chia, uma semente que se transforma ao entrar em contato com líquidos. Rica em fibras solúveis, ela forma um gel natural que confere ao pudim sua textura característica, leve e cremosa. Além disso, é uma excelente fonte de ômega-3, proteína vegetal e minerais como cálcio e magnésio, nutrientes que fazem dela uma aliada da saúde digestiva e cardiovascular.

Já a pitaya, também conhecida como fruta-do-dragão, se destaca não apenas pela aparência vibrante em tons de rosa ou branco com pontinhos pretos. Ela é rica em vitamina C, compostos antioxidantes e possui propriedades anti-inflamatórias. Quando transformada em calda, a fruta realça seu sabor adocicado e levemente ácido, criando o contraste perfeito com a suavidade do pudim.

Ingredientes para o pudim:

3 colheres (sopa) de sementes de chia;

1 xícara (chá) de leite vegetal (amêndoas, coco ou aveia);

1 colher (chá) de extrato de baunilha (opcional);

1 colher (sopa) de xarope de agave, maple syrup ou outro adoçante natural.

Ingredientes para a calda:

1 pitaya madura (preferencialmente a rosa);

suco de meio limão;

1 colher (sopa) de agave ou outro adoçante natural.

Modo de preparo:

em um pote de vidro, misture as sementes de chia com o leite vegetal, o adoçante e a baunilha, mexa bem para evitar que as sementes se concentrem no fundo; leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a mistura atinja consistência de pudim; mexa novamente após os primeiros 15 minutos para garantir que as sementes fiquem bem distribuídas; para a calda, bata no liquidificador a polpa da pitaya com o suco de limão e o adoçante até obter um creme homogêneo; se preferir uma calda mais fluida e brilhante, coe a mistura e leve ao fogo baixo por 5 minutos, mexendo até reduzir ligeiramente e deixe esfriar; na hora de servir, coloque o pudim de chia em taças individuais e cubra com a calda de pitaya; decore com frutas frescas, folhas de hortelã ou raspas de limão, se desejar.

Montar a sobremesa é parte do encanto. Servida em camadas dentro de potes de vidro ou taças, ela valoriza a estética natural dos ingredientes. O contraste entre o pudim esbranquiçado e a calda rosa intensa é um verdadeiro convite aos sentidos, perfeito para impressionar em um jantar especial ou tornar qualquer dia comum mais interessante.