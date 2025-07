Restaurante em Tiradentes comemora 55 anos de tradição e mineiridade

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O Restaurante Padre Toledo foi criado em 1970 por Josefina Fonseca, quitandeira de mão cheia. O trabalho com doces e bolos fez com que a matriarca percebesse que poderia montar um restaurante e, assim, com a ajuda de um casal de belgas que chegou em Tiradentes, ela abriu o Padre Toledo.

O restaurante leva o nome de Padre Carlos Correia de Toledo e Melo, figura importante na Inconfidência Mineira.

Aos poucos, Josefina foi pagando o imóvel comprado pelos belgas e, com oito anos de funcionamento, ela finalmente pôde chamá-lo de seu. A casa de 1720, onde fica o restaurante até hoje, já é um ponto turístico por si só, com arquitetura colonial tão típica da cidade onde fica.

Restaurante ocupa casarão histórico de 1720, em Tiradentes Padre Toledo/ Divulgação

Fernanda Fonseca, neta de Josefina que está à frente da gastronomia do Padre Toledo hoje, conta que no início da operação, muita gente não entendia o que sua avó estava fazendo. “Naquele período não tinha nada de turismo em Tiradentes, isso só começou lá pela década de 1990”, explica. Isso fez, inclusive, com que o restaurante fosse pioneiro na gastronomia da cidade.

Devido ao sucesso, a marca conta, hoje, com uma pousada, uma padaria e uma produção de cachaça, além do restaurante.

Clássico e contemporâneo

Além de pratos contemporâneos, a casa serve clássicos como o frango com quiabo Daniel Chico/ Divulgação

Fernanda é formada em gastronomia, já passou pela França e fez cursos lá, por isso, busca trazer uma pegada contemporânea e, por vezes, internacional para o cardápio da casa. “Apesar disso, sou uma grande defensora da cozinha mineira, desde os ingredientes até as técnicas”.

A base do Padre Toledo é e sempre será a culinária mineira, de acordo com a chef, que dá exemplos de preparos servidos lá que mesclam a mineiridade e a contemporaneidade. “Fazemos risoto de canjiquinha, de frango com ora-pro-nóbis, e também clássicos, como o frango com quiabo”.

Celebração

Nesta quinta-feira (31/7), será realizado o jantar especial que celebra os 55 anos da casa. O evento vai reunir três mulheres que dialogam de diferentes formas com a culinária mineira. Uma delas é Cidinha Santiago, culinarista natural de Matias Barbosa, município na Zona da Mata mineira. “A Cidinha vai trazer essa herança da culinária africana”, conta Fernanda.

Outra chef que vai comandar o jantar é Mariana Gontijo. Nascida em Moema, ela transformou, em Belo Horizonte, a comida do dia-a-dia em negócio e se especializou nos sabores e ingredientes do Cerrado.

Fernanda, claro, não vai ficar de fora desse time. “Eu vou trazer um toque mais contemporâneo para o jantar, que será uma grande homenagem às mulheres da cozinha. Todas as chefs que vão participar, inclusive, representam o interior de Minas, algo bastante significativo também”.

Menu

Produção de mil broas, a sobremesa que será servida no evento Daniel Chico/ Divulgação

O jantar de quatro tempos é composto por duas entradas, um principal e uma sobremesa, e é harmonizado com vinhos mineiros da vinícola Stella Valentino e cervejas da Krug, para quem preferir. O valor por pessoa é R$ 180.

O primeiro prato servido é um velouté (molho francês feito com caldo de ossos) de taioba com telha de pão de queijo, que é harmonizado com um rótulo de Sauvignon Blanc. Para os que preferirem, há a opção da cerveja German Pils, que, segundo a sommelière e mestra em estilos de cerveja, Fabiana Bontempo, equilibra a cremosidade do velouté e realça o sabor da telha de pão de queijo.

Em seguida, será servido um canapé de broinha de fubá de canjica e salpicão com castanhas do cerrado. O vinho que acompanha essa entrada é o Tempranillo rosé, que tem corpo leve e refrescante. A cerveja eleita para essa etapa é a Submissão Session IPA, que é mais leve e cítrica.

O principal é um filé mignon suíno, com molho de rapadura, purê de banana-da-terra e quiabos tostados com flor de sal. Essa etapa é harmonizada com o vinho Syrah Gran Modestus, que apresenta notas de frutas negras, couro e madeira presente. Já a cerveja que vai harmonizar com o prato é a Calúnia American pale Ale, que apresenta amargor e notas cítricas.

A sobremesa também resgata a mineiridade de forma refinada. É um Mil Broas (brincadeira das chefs com o clássico francês mil-folhas, feito com massa folhada, em sua versão mineira, com camadas de broa de farinha de milho), recheado com mousse de doce de leite com baunilha do cerrado, finalizado com supreme de tangerina (técnica para retirar os gomos da fruta somente com a polpa limpa), castanha de barú e mel de abelhas nativa. Ela será acompanhada de um vinho fortificado com notas de frutos brancos.

Os cervejeiros degustarão, nessa etapa, a Remorso Russian Imperial Stout, rótulo de cerveja com notas de chocolate, café e baunilha.

Para mais informações sobre o jantar e reservas, basta entrar em contato com Fernanda pelo WhatsApp: (31) 9959-1183.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Restaurante Padre Toledo (@restaurantepadretoledo)

Rua Direita, 202, Centro, Tiradentes

(32) 99939-0821

De domingo a quarta, das 1hh às 17h

Quinta e sexta, das 11h às 22h

Sábado, das 11h às 23h

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos