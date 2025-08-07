Barba com estilo: quatro técnicas que elevam o visual masculino

Com a chegada do Dia dos Pais, cuidar da barba pode ser uma boa oportunidade para renovar o visual e ainda criar momentos de troca entre pais e filhos. Um corte bem feito pode valorizar o rosto, reforçar o estilo pessoal e até aumentar a confiança no dia a dia. Para quem quer manter a barba em dia sem complicações, o barbeiro Lucas Cavalcanti, do Instituto Embelleze, reúne quatro dicas práticas que ajudam a escolher o corte ideal e manter o visual sempre em ordem.

"Quando bem trabalhada, a barba fortalece a autoestima e transmite confiança", explica Cavalcanti. A relação dos homens com a barba também evoluiu. Hoje, mesmo aqueles que buscam praticidade investem em estilos que aliam sofisticação e personalidade. De acordo com o barbeiro, "os detalhes fazem toda a diferença, e é neles que mora o segredo do visual marcante".

Confira abaixo quatro técnicas modernas e estilosas que estão em alta e prometem renovar o visual nesta data especial:

Hoje, mesmo aqueles que buscam praticidade investem em estilos que aliam sofisticação e personalidade Reprodução/Vadym Drobot

1. Fade na barba

Inspirado no corte fade dos cabelos, esse estilo cria um degradê suave entre a costeleta e a barba, com uma transição gradual até o queixo. A técnica exige precisão na escolha das alturas do pente da máquina e deve acompanhar o corte de cabelo para um visual harmônico. O resultado é uma aparência limpa, atual e com aspecto de "acabado de sair do salão".

2. Design geométrico e milimétrico

Para quem gosta de contornos bem marcados, essa técnica aposta em linhas retas e ângulos precisos no desenho da barba, especialmente nas bochechas, mandíbula e pescoço. Além de esteticamente impactante, o estilo pode ajudar a alongar o rosto ou destacar traços fortes, promovendo uma imagem mais imponente.

"Quando bem trabalhada, a barba fortalece a autoestima e transmite confiança", explica Cavalcanti Reprodução/Instituto Embelleze

3. Pigmentação capilar e camuflagem de falhas

Barbas com falhas ou fios ralos também têm solução. A pigmentação capilar utiliza produtos específicos aplicados com pincel ou aerógrafo para preencher espaços e dar a impressão de uma barba mais cheia e uniforme. A técnica tem duração de até uma semana e é ideal para ocasiões especiais ou quando se deseja um reforço na autoestima.

4. Barba curta modelada

Para os mais práticos - ou para quem vive em regiões mais quentes -, a barba curta e bem delineada é a escolha ideal. O visual exige manutenção regular, com comprimento uniforme, bigode bem aparado e contorno do pescoço desenhado. O efeito é discreto, mas transmite cuidado e sofisticação.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estagiária sob supervisão do...