5 destinos para curtir o Dia dos Pais; qual seria a cara do paizão?

Se pudesse passar um dia com seu pai, que lugares mágicos iria com ele para criar memórias inesquecíveis? Seria uma tranquila fazenda no interior de Minas Gerais, onde o aroma de café fresco e o canto dos pássaros nos acolheriam para caminhadas pelos campos, pescaria em um lago sereno e um almoço com feijão tropeiro à sombra de uma mangueira, relembrando histórias da infância dele?

Ou outra alternativa seria uma praia no litoral Sul do Rio de Janeiro, com o som das ondas como trilha enquanto pescam ou simplesmente conversam ao pôr do sol de agosto de 2025, com um peixe grelhado na areia? Por fim, poderia ser um mirante nas montanhas, onde, com uma vista deslumbrante, tomaria um café quente e compartilharia risadas, aproveitando a brisa fresca do inverno. Cada lugar seria uma chance de fortalecer os laços de carinho, amor e afeto, que o tempo possa lhe presentear.

Com a proximidade do Dia dos Pais, neste domingo (10/8) muitos filhos começam a pensar em formas de celebrar a data além dos presentes tradicionais, e uma viagem a dois pode ser o plano ideal. Em vez de buscar o inédito, muitos viajantes estão redescobrindo o valor de voltar a lugares que já fizeram parte de suas histórias – afinal, 80%* dos brasileiros afirmam que pretendem retornar a um destino que já visitaram anteriormente. A proposta parte justamente dessa ideia: viajar não para conhecer algo novo, mas para se reconectar com paisagens, experiências e lembranças que marcaram a trajetória. Pensando nisso, a Booking.com selecionou cinco destinos brasileiros perfeitos para quem deseja repetir uma boa experiência ao lado do pai.

Olinda, Pernambuco

Outra cidade importante de Pernambuco é Olinda, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO por seu centro histórico repleto de igrejas barrocas, casas coloridas e ladeiras charmosas. divulgação/Prefeitura de Olinda

Para pais que viveram a emoção dos carnavais antigos, caminhar por Olinda é reviver paisagens que marcaram época. As ladeiras de pedra, as casas coloridas, os bonecos gigantes e as orquestras de frevo ainda fazem parte do cotidiano da cidade. Subir até o Alto da Sé, visitar a Feira Nacional de Negócios do Artesanato e observar a vista para o Recife são programas que seguem no roteiro e resgatam memórias. Entre uma parada e outra, o passeio pode virar um jogo: Olinda conta com uma excursão autoguiada em formato de caça ao tesouro, com pistas e curiosidades pelo caminho. Em Olinda, pais e filhos encontram o cenário perfeito para reviver memórias lado a lado. Para tornar essa experiência ainda mais especial, uma sugestão de hospedagem é o Hotel 7 Colinas, situado no centro histórico de Olinda, ao lado do Convento de São Francisco e a poucos minutos a pé do Alto da Sé.

Campos do Jordão, São Paulo

A cidade tem belas construções e promove passeios que enaltecem esse estilo europeu. O Festival de Inverno de Campos do Jordão é uma das principais festividades da cidade e apresenta música erudita no mês de julho. Reprodução do site magazine.zarpo.com.br

Com seu clima ameno, paisagens de serra e arquitetura inspirada nos Alpes, Campos do Jordão é um daqueles destinos que costumam ocupar um lugar especial na memória afetiva de muitas famílias do Sudeste. Voltar à cidade ao lado do pai pode ser uma oportunidade de reviver momentos marcantes: um passeio pelo Parque Estadual de Campos do Jordão, popularmente conhecido como Horto Florestal, a vista do alto do Morro do Elefante ou até um café em Capivari — cenário ideal para boas conversas e lembranças compartilhadas. Para os pais mais aventureiros, o Horto também oferece a possibilidade de praticar arborismo, com percursos entre as copas das árvores que combinam atividade física e contato com a natureza. Para completar a experiência, uma boa dica de hospedagem é o Chalé Villa Nature.

Ouro Preto, Minas Gerais

Ouro Preto, uma das cidades históricas mais importantes do Brasil. Patrimônio Mundial da UNESCO, Ouro Preto foi epicentro do Ciclo do Ouro e da Inconfidência Mineira. Rosino/Wikimédia Commons

Com suas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e casario preservado, Ouro Preto mantém viva parte importante da história do Brasil. Para muitas famílias, a cidade já foi cenário de viagens marcantes, talvez a primeira aproximação com o patrimônio histórico fora dos livros escolares. A viagem no Dia dos Pais pode servir para revisitar lugares já conhecidos como a Igreja de São Francisco de Assis, o Museu da Inconfidência ou a Mina do Chico Rei, com um novo olhar. Caminhar pelo centro histórico, parar em uma padaria tradicional ou observar o movimento da Praça Tiradentes é uma forma de aproveitar a cidade com mais calma, prestando atenção no que passa despercebido na rotina. Para quem busca hospedagem, a Pousada Solar da Ópera é uma boa opção no centro, com fácil acesso aos principais pontos turísticos.

Paraty, Rio de Janeiro

Navegue pelas águas calmas e transparentes da baía de Paraty, com paradas estratégicas para mergulho, Paraty/Divulgação

Reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO, Paraty é o tipo de destino que muita gente já visitou, seja em uma viagem de escola ou durante as férias de verão. Localizada no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, ela faz parte desse repertório de lugares familiares, onde se volta mais para reconhecer do que para descobrir. As ruas de pedra, o casario colonial, o cais com escunas alinhadas: tudo permanece mais ou menos como antes, e isso faz parte do charme. Caminhar até o Forte Defensor Perpétuo, passar pela Casa da Cultura ou apenas sentar num café na Rua do Comércio pode ser suficiente para puxar uma memória, iniciar uma conversa ou só dividir o tempo. Como sugestão de hospedagem, a Pousada Literária de Paraty, situada no coração do Centro Histórico, é uma opção elegante e confortável.

Bonito, Mato Grosso do Sul

Bonito Wikimedia Commons

Há pais que adoram contar histórias de aventuras na natureza, de mergulhos em rios cristalinos, de trilhas com emoção e noites dormindo sob as estrelas. Bonito é o destino ideal para relembrar essas histórias ou para reencenar episódios memoráveis da juventude do pai. Seja flutuando no Rio da Prata, explorando a Gruta do Lago Azul, encarando a trilha até a cachoeira Boca da Onça ou se encantando com as paisagens do Parque Ecológico Rio Formoso, a cidade oferece experiências intensas que unem gerações. Uma viagem para Bonito pode ser uma oportunidade para ativar o espírito aventureiro e aproximar pais e filhos no contato direto com a natureza. O Bonito Ecotel é uma opção que combina conforto, charme e integração com o ambiente natural.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e conduzida de forma independente com 32.106 entrevistados de 32 países, incluindo o Brasil. Para participar, os indivíduos deveriam ter mais de 18 anos, ter viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, além de estar planejando outra viagem nos próximos 12 meses. Levantamento realizado online em janeiro de 2025.



