Brasil em alta: quase 6 milhões de estrangeiros já visitaram o país

O turismo internacional no Brasil segue em forte ascensão. Entre janeiro e julho de 2025, o país recebeu 5.952.254 turistas estrangeiros, um recorde histórico que representa um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Só para se ter uma ideia, durante todo o ano de 2024, o país recebeu número recorde de turistas do exterior, atingindo a marca de 6.65 milhões.



Somente no mês de julho, o Brasil contabilizou 620.143 chegadas internacionais, um avanço de 41,9%, ou seja, 183 mil turistas a mais, quando comparado com julho de 2024. A alta reflete o fortalecimento da imagem do país como destino turístico e os esforços conjuntos para a promoção do Brasil no exterior.

Feito histórico

Na visão do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números são resultado do trabalho da Embratur, executado “com estratégia, seriedade e paixão”. “O Brasil hoje encanta o mundo, e isso não é apenas uma boa notícia para o turismo, é uma vitória para o nosso povo. Chegar a quase 6 milhões de turistas internacionais em apenas sete meses é resultado direto do trabalho que temos feito na Embratur para promover nossos destinos com estratégia, seriedade e paixão. Cada turista que escolhe o Brasil movimenta a economia, gera empregos, aquece o comércio local, fortalece a cultura e cria novas oportunidades de negócios nos quatro cantos do país. Esse crescimento não acontece por acaso: é fruto de uma política pública que entende o turismo como vetor de desenvolvimento, inclusão e valorização da nossa diversidade”, comemorou.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, os números refletem uma mudança de patamar do setor. “Receber quase 6 milhões de turistas estrangeiros em sete meses é um feito histórico que mostra que o Brasil voltou ao protagonismo no cenário internacional. Isso significa mais emprego, mais renda e mais oportunidades para nossa gente. O mundo está redescobrindo o Brasil, e nós estamos preparados para receber cada vez mais visitantes”, afirmou o ministro.

A América do Sul segue liderando o ranking de procedência dos turistas, com 3,7 milhões de visitantes, especialmente da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Os Estados Unidos também se destacam, com 465.192 turistas enviados ao Brasil até julho. Do continente europeu, vieram 532.242 viajantes, com destaque para França, Portugal, Alemanha e Reino Unido.

Os dados reforçam o potencial do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e valorização da diversidade brasileira. O desempenho positivo é resultado das estratégias de promoção adotadas pelo governo federal, com ações voltadas à ampliação da conectividade aérea, fortalecimento da imagem do Brasil no exterior e investimentos em infraestrutura turística.

Portas de entrada

São Paulo lidera a recepção de turistas estrangeiros em 2025. O estado recebeu 1.582.286 visitantes estrangeiros entre janeiro e julho, consolidando-se como a principal porta de entrada do turismo internacional no Brasil. Logo em seguida aparece o Rio de Janeiro, com 1.324.515 chegadas, seguido de perto pelo Rio Grande do Sul, que garantiu a terceira posição ao receber 1.256.132 turistas de fora do país.